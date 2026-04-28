Sportradar zum Jahresauftakt 2026 weiter gewachsen – Ausblick bestätigt

St. Gallen – Sportradar bleibt auch im neuen Jahr 2026 auf Wachstumskurs. Im ersten Quartal setzte der an der Nasdaq kotierte Ostschweizer Sportdatenanbieter klar mehr um als im Jahr davor. Zudem baut das Unternehmen die Aktienrückkäufe aus und ernennt einen neuen Chief Operating Officer (COO).

Von Januar bis März setzte Sportradar gemäss Mitteilung vom Dienstag 347 Millionen Euro um. Das sind 11 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) legte um 12 Prozent auf 66 Millionen zu.

Dennoch rutschte Sportradar unter dem Strich in die roten Zahlen. Der Verlust betrug 6 Millionen Euro. Im ersten Quartal 2025 hatte der Sportdatenanbieter noch einen Gewinn von 24 Millionen erzielt. Grund dafür waren laut Unternehmen vor allem negative Währungseffekte, nachdem diese im Jahr davor noch positiv ausgefallen waren. Zudem belasteten höhere Abschreibungen und gestiegene Finanzierungskosten im Zusammenhang mit einer Übernahme das Ergebnis.

Weiteres Wachstum erwartet

Für das Gesamtjahr 2026 zeigt sich das Unternehmen aus St. Gallen weiter zuversichtlich und bestätigt den bisherigen Ausblick: Das Umsatzwachstum soll währungsbereinigt zwischen 23 und 25 Prozent liegen, der bereinigte EBITDA soll um 34 bis 37 Prozent zulegen. Zudem soll sich die Profitabilität weiter verbessern und der Mittelzufluss stark bleiben.

Parallel dazu baut Sportradar seine Kapitalrückführung aus. So wurde ein erweitertes Aktienrückkaufprogramm bis zu 250 Millionen Dollar angekündigt. Dieses kommt zusätzlich zu den bereits laufenden Rückkäufen hinzu. Das ursprünglich 2024 gestartete Programm wurde zuletzt mehrfach aufgestockt. Bis Ende April 2026 hat das Unternehmen daraus bereits eigene Aktien im Umfang von rund 228 Millionen zurückgekauft.

Auch im Management gibt es eine Veränderung: Sameer Deen wird neuer COO. Der Manager bringt den Angaben zufolge mehr als 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Sportwetten, Medien und Digitalgeschäft mit und war zuletzt in leitender Funktion beim britischen Wettanbieter Entain tätig. (awp/mc/ps)