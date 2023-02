Kaffeekonzern Jacobs Douwe Egberts wählt Orange Business Services

Zürich – Der Kaffeekonzern Jacobs Douwe Egberts (JDE) hat weltweit an mehr als 120 Standorten sichere Lösungen für End-to-End-Konnektivität von Orange Business Services auf der Basis von flexiblem SD-WAN implementiert. Die flexible Infrastruktur hat dazu beigetragen, die ambitionierten globalen Expansionspläne und die digitale Transformation des Unternehmens zu unterstützen.

JDE wollte eine hochgradig skalierbare Infrastruktur. Sie soll künftig sowohl deren individuellen als auch die wachsenden Geschäftsanforderungen abdecken. Orange Business Services hat dafür eine globale Konnektivitätslösung implementiert und setzt in 40 Ländern in Europa, Afrika, Asien-Pazifik und Lateinamerika auf eine verwaltete, flexible SD-WAN-Lösung. Darüber hinaus bietet Orange eine Reihe von verwalteten Netzwerksicherheitsdiensten für die Kerninfrastruktur der JDE-Rechenzentren in Amsterdam, Sao Paulo und Singapur sowie cloudbasierte Sicherheitslösungen.

Flexibles SD-WAN beweist seinen Nutzen

Flexibles SD-WAN hat seinen Nutzen schon früh unter Beweis gestellt, indem es die Fusions- und Übernahmeaktivitäten von JDE im asiatisch-pazifischen Raum unterstützt hat. JDE integrierte die neuen Teams und Standorte umgehend in seine globale IT-Infrastruktur und ermöglichte ihnen den Zugriff auf Unternehmensanwendungen sowie das Netzwerk. Dies führte zu einer erheblichen Zeitersparnis und erlaubte ein schnelles Onboarding.

„Orange Business Services hat uns geholfen, eine starke, resiliente und vor allem skalierbare und sichere Verbindungsinfrastruktur aufzubauen. Dies hat uns schnell den Weg für eine solide Transformation geebnet. Es bietet uns die digitalen und flexiblen Services, die unser Unternehmen benötigt, um unsere Expansionsziele zu erreichen“, so Alexander Min, Global IT Director, Global Information Systems bei JDE. „Darüber hinaus konnten wir feststellen, dass sich die Endbenutzererfahrung verbessert hat, insbesondere an weit entfernten Standorten.“

„JDE profitiert von einer sicheren und agilen Infrastruktur. Diese basiert auf der Konnektivität, die unsere Evolution Platform bietet sowie auf unserer Cloud- und Sicherheitsexpertise. Mit diesem Ansatz ist es möglich, die digitale Transformation zu beschleunigen und das Geschäft voranzutreiben. Das Unternehmen hat bereits jetzt erhebliche Leistungsvorteile durch die Möglichkeit, neue Standorte schnell in Betrieb zu nehmen und dem Netzwerk hinzuzufügen – und dies ist hoffentlich erst der Anfang einer fruchtbaren Partnerschaft“, so Nemo Verbist, Senior Vice President Europe bei Orange Business Services. (OBS/mc)

