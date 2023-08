KI aus der Schweiz vereinfacht die ÖV-Nutzung im Bundesstaat New York

Luzern – Diese Woche lanciert die Metropolitan Transportation Authority (MTA) New York, mit 2.4 Milliarden Fahrgästen (2019) pro Jahr eine der weltweit grössten ÖV-Anbieterinnen, ihre grundlegend überarbeitete MTA App. Entwickelt wurde diese in enger Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Axon Vibe aus Luzern. Die patentierte Technologie aus der Schweiz erleichtert Reisenden den Zugang zu U-Bahn, Bus und Zug, verlagert private Autofahrten in den öffentlichen Verkehr und belohnt nachhaltige Mobilität. Dies reduziert Emissionen und unterstützt die ambitionierten Klimaziele des Staates New York.

Das Reisen mit öffentlichen Verkehrsmitteln in New York wird ab sofort einfacher, zuverlässiger und komfortabler: Die neue MTA App lenkt Pendler und Touristen unter Einbezug verschiedenster Echtzeitdaten so durch New York’s ÖV-System, dass möglichst kurze Reisezeiten, zuverlässige Ankunftszeiten und ein möglichst hoher Komfort für den Einzelnen resultieren.

Dank dem Einsatz von künstlicher Intelligenz können die verfügbaren Kapazitäten von Strassen und ÖV-Angebote eng aufeinander abgestimmt werden. Dies führt zu einer optimalen Auslastung des Systems, verlagert Privatfahrten in den öffentlichen Verkehr und erhöht die Passagierzahlen von MTA. Die neue MTA-App fördert dadurch das nachhaltige Reisen – ohne langwierigen Ausbau der Infrastruktur – und damit die Reduktion von Emissionen wie CO2 und Lärm.

Spezialisiert auf intelligente Mobilitätsplattformen

Entwickelt wurde die neue Version der MTA-App in enger, intensiver Zusammenarbeit mit dem in Luzern ansässigen Unternehmen Axon Vibe. Die Firma ist spezialisiert auf die Konzeption und Umsetzung von intelligenten Mobilitätsplattformen. Nach einer 12-monatigen Entwicklungsphase erhalten seit dieser Woche interessierte ÖV-Kunden erstmals Zugang zur neu entwickelten App-Version. Die derzeit bestehende myMTA-App wird noch in diesem Jahr durch die neue Version ersetzt.

Komfortable ÖV-Reisen dank Echtzeit-Navigation

Eine neu eingeführte “Smart Alerts Funktion” eruiert mit Hilfe von künstlicher Intelligenz die Mobilitätsbedürfnisse der Reisenden und navigiert diese in Echtzeit durch das komplexe Netzwerk von U-Bahnen, Bussen und Zügen. Dazu werden verschiedene Faktoren wie die aktuellen Positionen der Verkehrsmittel, Auslastung der Waggons oder rollstuhlgerechte Zugänge in die jeweilige Wahl der Route mit einbezogen.

Automatische Störungsmeldung für Pendler

Dahinter stecken komplexe Zusammenhänge und intelligente Systeme: So kann das System in Echtzeit auf die aktuellen Positionen der ÖV-Fahrzeuge zurückgreifen. Es überwacht Störungen und Ausfälle und verarbeitet Informationen über Anzahl Passagiere pro Wagen/Bus.

Dank künstlicher Intelligenz erkennt die App gewohnheitsmässige Verhaltensmuster eines Nutzers und lernt, diese zuverlässig vorherzusagen. So werden Pendler vor und während dem Reisen automatisch über relevante Störungen informiert und alternative Reisemöglichkeiten propagiert.

Lenkung von Personen mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit

Für Personen mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit (Bsp. Rollstuhlfahrer, Kinderwagen etc.) überprüft die App zudem die aktuellen Verfügbarkeiten von Lift und Rolltreppen entlang der geplanten Route und lenkt die Reisenden im Falle eines entsprechenden Ausfalls um. Zudem lassen sich “Access-A-Ride”-Fahrten, ein Ruf-Bus-Dienste welcher Personen mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit von Tür-zu-Tür transportiert, direkt in der App buchen.

Reduktion von Treibhausgasemissionen

Die Entwicklung der App wurde von einer gemeinnützigen Organisation, welche Fördermittel und Fachwissen zur Reduktion von Energieverbrauch und Treibhausgasemissionen zur Verfügung stellt, eng begleitet und mitfinanziert. In einer weiteren Projektphase wird nun der heute bestehende Funktionsumfang der App gezielt mit Massnahmen zur Reduktion von Treibhausgasemissionen ausgebaut. Die durch die App aufgezeichneter Mobilitätsbedürfnisse der Bevölkerung von New York liefern dazu eine eminent wichtige Datengrundlage. (mc/pg

Über Axon Vibe

Axon Vibe’s KI-basierte Mobilitätsplattform optimiert die täglichen Mobilitätsbedürfnisse von Pendlern und belohnt nachhaltiges Reisen. Das Unternehmen wurde 2014 in Luzern als Nachfolger der Firma Endoxon, welche die Kerntechnologie für Google Maps lieferte, gegründet und baut auf diesem Know-how auf. ÖV-Unternehmen wie die Deutsche Bahn, East Japan Railways und MTA New York steigern damit die Passagierzahlen, entlasten Pendlerströme und verlagern Privatfahrten in den öffentlichen Verkehr. Dies führt unmittelbar zu markanten Reduktionen von Emissionen wie CO2 und Lärm. Bei Axon Vibe arbeiten rund 100 Ingenieure, Wissenschaftler und Psychologen an fünf Standorten rund um den Globus an der Zukunft der Mobilität.