KLARA und Creditreform kooperieren: Ab sofort ist die Kundenbonität direkt in KLARA abrufbar

Luzern – Das Ecosystem von KLARA wächst unaufhaltsam weiter. Die Bonitätsprüfung der Creditreform ist das neuste integrierte Partnerangebot in KLARA.

Heutzutage reicht es leider nicht mehr aus, sich darauf zu verlassen, dass Geschäftspartner ihren finanziellen Verpflichtungen nachkommen. Mit der Bonitätsprüfung von der Creditreform minimieren Kunden von KLARA ihr Risiko, offene Forderungen abschreiben zu müssen. Die Bonitätsauskünfte sorgen für mehr Sicherheit und Transparenz im Tagesgeschäft.

Creditreform in KLARA integriert

Neu lässt sich in KLARA mit einem Klick die Bonität von Geschäftskunden prüfen. Nach der einmaligen Aktivierung des Services lässt sich die Bonität in der Detailansicht des Kunden oder während der Erstellung einer Offerte resp. einer Rechnung prüfen. Ein Klick und schon zeigt die eingeblendete Ampel die Bonität an inkl. dem CrediCHECK Bericht, der viele weitere wertvolle Informationen über den Kunden enthält. (KLARA/mc/ps)