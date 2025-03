Experian verstärkt Marktposition mit Creditreform-Partnerschaft und Boniversum-Übernahme

Über Experian DACH

Experian ist ein globales Daten- und Technologieunternehmen, das Menschen und Unternehmen weltweit neue Chancen eröffnet. Mit unserer einzigartigen Kombination aus Daten, Analytics und Software haben wir uns auch in der DACH-Region als einer der führenden Dienstleister für Risiko-, Fraud- und Identitäts-Management etabliert.

Experian unterstützt Unternehmen aller Grössen und Branchen, smartere Entscheidungen zu treffen, verantwortungsbewusster Kredite zu vergeben und sich sowie ihre Kunden vor Identitätsbetrug und Kriminalität zu schützen. Privatpersonen wird so ein besserer Zugang zu Finanzdienstleistungen wie Darlehen, Versicherungen, Mobilfunkverträgen oder Online-Shopping ermöglicht.

Wir investieren in unsere talentierten Mitarbeitenden sowie in neue, fortschrittliche Technologien, um die Macht der Daten zu nutzen und Innovationen voranzubringen. Wir beschäftigen 22’500 Mitarbeitende in 32 Ländern und sind ein FTSE 100-Unternehmen, das an der Londoner Börse (EXPN) notiert ist. Unser Hauptsitz befindet sich in Dublin, Irland.

