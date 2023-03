Inventx beruft FinTech- und Digital-Banking-Spezialistin Sandra Daub in den Verwaltungsrat

Chur – Die Inventx AG, Digitalisierungs- und IT-Partnerin führender Schweizer Banken und Versicherungen, beruft mit Dr. Sandra Daub eine ausgewiesene Digital-Innovation- und Digital-Banking-Spezialistin in ihren Verwaltungsrat. Mit Karrierestationen bei Gartner, NOUMENA Digital, Synpulse oder Crealogix bringt sie mehr als 20-jährige Erfahrung in der Strategieberatung, in digital Finance und im FinTech-Umfeld in das Gremium ein.

Dr. Sandra Daub ist Geschäftsleitungsmitglied der NOUMENA Digital AG. Sie verantwortet als CMO das Marketing und das Business Development des auf IT-Dienstleistungen und IT-Beratung, Blockchain und Distributed Ledger Technology spezialisierten Unternehmens mit Sitz in Baar.

Sandra Daubs Kernkompetenzen liegen in den Bereichen digitale Innovation und Ökosysteme. Vor ihrem Engagement bei NOUMENA war sie Managing Partner bei Gartner, Global Head Product Management bei Crealogix und Associate Partner bei Synpulse. Vor ihrer Tätigkeit im Beratungsumfeld war sie Assistentin und Lehrbeauftragte der Universität Zürich. Ihr Studium der Biologisch-Mathematischen Psychologie, Informatik und Neurophysiologie schloss sie 2001 mit der Promotion an der Universität Zürich ab. Seit 2015 ist sie Gastreferentin an der Hochschule Luzern und seit neuestem Jurymitglied der «PWM Wealth Technology Awards», die von der Financial Times ausgelobt werden.

Mit ihrer mehr als 20-jährigen Erfahrung in der Strategieberatung und im FinTech-Umfeld kann Sandra Daub ihr Wissen um nationale und internationale Technologie-Entwicklungen und Fokusthemen speziell im Bankenumfeld einbringen. Damit kann Inventx Technologietrends noch frühzeitiger erkennen und deren Relevanz bewerten, um noch weiter in die Innovationsführerschaft bei der Begleitung der digitalen Transformation der Finanzindustrie zu gehen.

Gregor Stücheli, Verwaltungsratspräsident der Inventx, begrüsst das neue Verwaltungsratsmitglied: «Sandra ist eine starke Führungspersönlichkeit mit analytischer und strategischer Denkweise sowie vielfältigen Erfahrungen an der Schnittstelle zwischen digitalen Trends und der Finanzbranche. Mit ihrer unternehmerischen Ader, ihrem kooperativen Arbeits- und Führungsstil sowie ihren herausragenden zwischenmenschlichen Fähigkeiten passt sie perfekt zu uns. Wir freuen uns, mit ihr die strategischen Geschicke der Inventx weiter zu gestalten.»

Dr. Sandra Daub ergänzt: «Eine innovative, zukunftsorientierte und sichere IT ist ein zentraler Erfolgsfaktor für Banken und Versicherer. Inventx ist eine starke Partnerin für Banken und Versicherungen, die Herausforderungen der Digitalisierung als Chance zu nutzen. Inventx vereint Innovation, Sicherheit und Effizienz und dies mit einem ausgeprägt kundenzentrierten Ansatz. Dieser Fokus, für Kunden einen ökonomischen Mehrwert zu schaffen, und die hohe IT-Kompetenz manifestieren sich in der starken Marktpositionierung und im Wachstum der Inventx. Es ehrt mich und es stimuliert mich, im Verwaltungsrat eines solchen Unternehmens meine Kompetenz einbringen und Zukunft gestalten zu dürfen.»

Sandra Daub ersetzt Urs Saxer, der sich altershalber zurückzieht. Der Verwaltungsrat der Inventx setzt sich neu zusammen aus Gregor Stücheli, Präsident, Hans Nagel, Vizepräsident, sowie Dr. Ivo Furrer, Niklaus Huber und Dr. Sandra Daub. (Inventx/mc/ps)