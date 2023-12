Kooperation zwischen Equinix und Alice & Bob

Zürich – Equinix, das globale Unternehmen für digitale Infrastruktur, gibt seine Zusammenarbeit mit Alice & Bob bekannt, einem Unternehmen im Bereich Quantencomputer, das einen der zuverlässigsten Quantenprozessoren auf dem Markt entwickelt.

Durch die Zusammenarbeit mit Alice & Bob profitieren Equinix-Kunden in der Schweiz und weltweit von einem sicheren Zugang zu Alice & Bobs bahnbrechender Quantentechnologie über Equinix Metal und Equinix Fabric sowie von Alice & Bobs Quanten-Strategieservices für Unternehmen, mit denen sich, dem Quantum Technology Monitor von McKinsey&Company zufolge, Möglichkeiten in Milliardenhöhe erschliessen lassen.

Quantencomputing mit riesigem Potenzial

Quantencomputing ist eine transformative Technologie, die es Nutzenden ermöglicht, rechenintensive Aufgaben wie Simulationen, Optimierung, maschinelles Lernen und Kryptografie zu bewältigen. Obwohl sie noch in den Kinderschuhen steckt, hat sie das Potenzial, verschiedene industrielle Prozesse zu revolutionieren, unser Verständnis des Universums zu verändern und sogar den Klimawandel zu verlangsamen. Quantencomputer besitzen die Leistung und das Potenzial, Probleme zu lösen, für die unsere besten klassischen Computer Tausende von Jahren benötigen würden.

Cat-Qubit

Die Technologie von Alice & Bob ist das Ergebnis von Spitzenforschung in französischen und internationalen Laboren und einzigartig positioniert, um Unternehmen dabei zu helfen, Innovationen zu beschleunigen und ihre Angebote zukunftssicher zu machen. Heutige Quantencomputer leiden teils unter Rechenfehlern, die sie an der Erfüllung theoretischer Versprechen hindern können. Alice & Bob hat jedoch eine patentierte Technologie eines selbstkorrigierenden supraleitenden Quantenbits entwickelt: das Cat-Qubit. Cat-Qubits ermöglichen einen viel einfacheren Weg zu fehlertoleranten und universellen gate-basierten Quantencomputern und haben das Potenzial, das Versprechen des Quantencomputers in einen entscheidenden kommerziellen Vorteil zu verwandeln.

Théau Peronnin, CEO von Alice & Bob, sagt: «Wir sind stolz darauf, dass unsere Technologie den Weg aus dem Labor in die reale Welt findet. Equinix ist der ideale Partner, um die Quantenrevolution in die Gesellschaft zu bringen. Wir freuen uns darauf, Equinix-Kunden dabei zu helfen, einige der grössten Probleme der Welt zu lösen.»

Die Kombination der strengen Sicherheitsvorkehrungen von Equinix mit der Quantenexpertise von Alice & Bob schafft das ideale Umfeld für die Entwicklung bahnbrechender Innovationen. Diese Synergie ermöglicht es Unternehmen, die Möglichkeiten des Quantencomputings zu entdecken und dabei die Gewissheit zu haben, dass ihre Forschung absolut vertraulich bleibt.

Roger Semprini, Managing Director bei Equinix in der Schweiz, fügt hinzu: «Alice & Bob kann für viele Schweizer Unternehmen ein Tor zum Quantencomputing sein, und Equinix ist der Schlüssel dazu. Wir wissen, dass unsere Kunden ständig auf der Suche nach Möglichkeiten sind, um beim technologischen Fortschritt stets an der Spitze zu stehen, und wir wollen sie dabei unterstützen. Die Technologie von Alice & Bob ist eine fantastische Ergänzung für unser globales Interconnection-Ökosystem, und wir sind überzeugt, dass unsere Kunden in der Schweiz, aus den unterschiedlichsten Branchen, von dieser neuen Zusammenarbeit erheblich profitieren werden. Wir freuen uns auf die grossen Fortschritte, die das Quantencomputing hierzulande und weltweit bringen wird.»

Branchen, die auf eine hohe Rechenleistung angewiesen sind, wie z. B. nachhaltige Energie, Chemie, Pharma und Finanzdienstleistungen, werden sich durch die Technologie bis 2035 radikal verändern und bis zu diesem Zeitpunkt, dem Quantum Technology Monitor von McKinsey&Company zufolge, potenziell einen Wertzuwachs von bis zu 1,3 Billionen Dollar verzeichnen können.

Eine Vielzahl von Branchen und Ökosystemen, die potenzielle Anwendungsfälle des Quantencomputings erforschen möchten, können nun über Equinix Metal und Equinix Fabric sicher auf die Quantencomputer von Alice & Bob zugreifen, die sich in Alice & Bobs eigenem Rechenzentrum vor Ort befinden.

Equinix Metal ist ein On-Demand-Hochleistungs-Bare-Metal-Angebot, das direkt in Equinix Fabric integriert werden kann, um innerhalb von Minuten eine leistungsstarke Infrastruktur an globalen Standorten bereitzustellen, und es Unternehmen ermöglicht, sich mit Hunderten von Netzwerken, Kommunikations-, Sicherheits- und Cloud-Anbietern zu verbinden – alles von einem einzigen Standort aus. Dies eröffnet Unternehmen, die den Quantencomputer von Alice und Bob in ihrer eigenen digitalen Infrastruktur erproben und experimentieren möchten, eine Welt voller Möglichkeiten, jedoch mit der Sicherheit und Einfachheit, für die Equinix bekannt ist. (Equinix/mc)

Über Equinix

Equinix (Nasdaq: EQIX) ist das globale Unternehmen für digitale Infrastruktur. Digitale Unternehmen nutzen die zuverlässige Plattform von Equinix, um grundlegende Infrastrukturen in Software-Geschwindigkeit zusammenzuführen und miteinander zu vernetzen. Equinix ermöglicht seinen Kunden den Zugang zu relevanten Märkten, Partnern und Geschäftsmöglichkeiten, um flexibel zu skalieren, die Markteinführung digitaler Services zu beschleunigen, erstklassige Kundenerfahrungen bereitzustellen und ihr geschäftliches Potenzial zu vervielfachen. Gleichzeitig unterstützt Equinix sie beim Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele.

Über Alice und Bob

Alice & Bob ist ein französisches Startup-Unternehmen, dessen Ziel es ist, den ersten universellen, fehlertoleranten Quantencomputer zu realisieren. Alice & Bob wurde 2020 gegründet und hat bereits 30 Mio. EUR an VC-Kapital eingeworben, über 80 Mitarbeiter eingestellt und experimentelle Ergebnisse erzielt, die die von Technologiegiganten wie Google oder Amazon übertreffen. Alice & Bob ist Preisträger der Programme French Tech DeepNum 20 und French Tech 2030 und hat sich auf Cat Qubits spezialisiert, eine Technologie, die die Hardwareanforderungen im Vergleich zu konkurrierenden Ansätzen um das bis zu 60-fache reduziert. Alice & Bob hat die Leistungsfähigkeit seiner Cat-Qubit-Architektur unter Beweis gestellt und kürzlich gezeigt, dass die Anzahl der für den Shor-Algorithmus erforderlichen Qubits durch eine Kombination aus Algorithmusoptimierung und -anpassung unter Nutzung seines Ansatzes von 22 Millionen auf 300 Tausend reduziert werden kann.