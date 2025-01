ZuriQ erhält 3,8 Mio. CHF in erster Finanzierungsrunde

Zürich – Gefangene Ionen sind einer der leistungsstärksten Ansätze im Quantencomputing, der Weltrekordleistungen, lange Kohärenzzeiten und weitreichende Konnektivität aufweist. Diese Systeme stehen jedoch vor einer grundlegenden Herausforderung: Sie haben Schwierigkeiten, die Anzahl der physikalischen Qubits drastisch zu erhöhen, da sie auf eindimensionale Ketten mit harten physikalischen Einschränkungen angewiesen sind, die eine Skalierung verhindern – bis jetzt.

ZuriQ gab bekannt, dass das Unternehmen 4,2 Mio. US-Dollar für die Vermarktung einer radikalen neuen Architektur erhalten hat, die diese Skalierungsbarriere endlich durchbrechen könnte. Die Seed-Finanzierungsrunde wurde von Founderful geleitet, mit Beteiligung von SquareOne, First Momentum Ventures, OnSight Ventures und QAI Ventures.

Während herkömmliche Ansätze eindimensionale Fallenregionen zu zweidimensionalen Gittern verbinden, hat ZuriQ einen grundlegend anderen Ansatz gewählt. Die Technologie des Unternehmens ändert die Art und Weise, wie Ionen eingefangen werden, und geht von rein elektrischen Feldern zu einer Kombination aus elektrischen und magnetischen Feldern über. Dadurch können sich die Ionen wie ein Flugzeug in alle Raumrichtungen bewegen, während die Ionen der Konkurrenten eher wie Autos auf Strassen und durch Kreuzungen fahren. Wenn die Zahl der Ionen wächst, werden sich auf dem Trap-Chip Engpässe im Informationsfluss bilden, so wie zu viele Autos in belebten Innenstädten Staus verursachen. Die Freiheit, die Ionen im ZuriQ-Ansatz zu bewegen, ist der entscheidende Schritt, um die Leistung dieser Systeme im grossen Massstab zu erschliessen.

Technologie aus dem ETH-Labor

Die Technologie stammt aus den ETH-Labors von Prof. Home, wo die Gründer Pavel Hrmo, Tobias Sägesser und Shreyans Jain gemeinsam an einem hochriskanten Projekt arbeiteten. Das Trio wollte das Einfangen von Ionen neu überdenken und baute einen neuartigen Aufbau, bei dem ein mikrofabrizierter Fallenchip in einem grossen supraleitenden Magneten untergebracht ist – ein Ansatz, an dessen Erfolg viele zweifelten. Bevor sie ihr erstes Ion einfangen konnten, verbrachte das Team Monate damit, Hunderte von Teilen zu testen, bei denen ein einziger Fehler das Funktionieren der Anlage hätte verhindern können. Als sie das Gerät dann zum ersten Mal einschalteten, bekamen sie nichts zu hören – das System war stumm und gab keinen Hinweis auf eine mögliche Störung. Sechs Monate lang überprüften sie ihre Berechnungen, untersuchten alle Versuchsparameter und durchlebten eine Phase des Zweifels, in der die meisten zu Plan B zurückgekehrt wären. Die Gründer hatten jedoch nur einen Plan A, den sie zügig umsetzten, indem sie die ersten Ergebnisse in Nature veröffentlichten und neuartige wissenschaftliche Anwendungen demonstrierten, während sie gleichzeitig an der Gründung des Unternehmens arbeiteten.

Künstlerische Visualisierung eines 2-d-Gitters von Ionen, die von Laserstrahlen aus dem Fallenchip beleuchtet werden. Credit: Hana Formanova

Im Gegensatz zu den bestehenden Quantencomputern Quantinuum und IonQ, die auf jahrzehntealten technologischen Entwürfen aufbauen, hat ZuriQ den grundlegenden Rechenbaustein von Grund auf neu entwickelt, was eine viel steilere Wachstumsrate der Rechenleistung ermöglicht. Wichtig ist dabei, dass die Kompatibilität mit den bewährten Kontrolltechniken, die von der akademischen Gemeinschaft für gefangene Ionen entwickelt wurden, erhalten bleibt. Das Unternehmen ist auf dem besten Weg, seinen ersten Prototyp Ende dieses Jahres zu demonstrieren, der Dutzende von Ionen in einem rekonfigurierbaren 2D-Gitter enthalten wird. Investor Pascal Mathis, Partner bei Founderful sagte: «Wir sind sehr beeindruckt von der Schnelligkeit, mit der das Gründerteam von ZuriQ vorgeht, und dem Tempo, mit dem technische Meilensteine erreicht werden, die in der Community bisher nur schwer zu erreichen waren.»

Das Quantencomputing findet erste Anwendungen in der Quantenchemie für die Pharmaindustrie und in der Chemietechnik. Wie bei den Grafikprozessoren von NVIDIA – die die meisten nur durch Spiele kannten, bevor sie für die KI-Entwicklung entscheidend wurden – glaubt ZuriQ jedoch daran, Entwicklern eine möglichst starke Plattform für die Entdeckung innovativer Anwendungen zu bieten.

«Der Raum für Geräte mit wenigen Qubits, die als Spielzeugmodelle fungieren, ist bereits gesättigt», sagte Pavel Hrmo, CEO von ZuriQ. «Geräte mit 20-40 Qubits werden keine grossen Gewinne abwerfen. Wir müssen uns auf die langfristige Skalierbarkeit konzentrieren und zeigen, dass unsere Plattform die Anzahl der Ionen in zwei Dimensionen schneller steigern kann als unsere Konkurrenten.»

Mit Blick auf die Zukunft baut ZuriQ auf die Tausenden von Qubits hin, die für industriell nutzbares Quantencomputing erforderlich sind. Das Unternehmen strebt an, zum weltweit führenden Anbieter von Quantencomputing zu werden, der sowohl direkte Systemverkäufe als auch Cloud-Zugang anbietet, und erfüllt gleichzeitig eine strategische nationale Priorität für die Schweiz. Die Systeme werden mit zunehmender Reife der Hardware kontinuierlich weiterentwickelt, wobei der Schwerpunkt auf Anwendungen liegt, die einen hohen Datenschutz erfordern, wie etwa die Optimierung von Finanzportfolios oder die Entwicklung von Medikamenten. (ZuriQ/mc/hfu)