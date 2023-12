Kudelski Security: Managed Detection & Response Service der nächsten Generation

Cheseaux-sur-Lausanne / Phoenix – Kudelski Security, der Cybersecurity-Geschäftszweig der Kudelski Gruppe, erweitert seinen Managed Detection and Response (MDR)-Service der nächsten Generation, MDR ONE Resolute.

Der Service bietet Mehrwert für Unternehmen, die Risiken reduzieren, ihre Widerstandsfähigkeit stärken und Kosten kontrollieren wollen. MDR ONE Resolute basiert auf FusionDetect, einer XDR-Plattform, die branchenführende und innovative Sicherheitstechnologien sowie künstliche Intelligenz (KI) und firmeneigene Tools integriert, um Unternehmen dabei zu helfen, die Auswirkungen einer Sicherheitsverletzung auf ihren Ruf und ihre Wirtschaftlichkeit zu minimieren.

„Managed-Security-Anbieter arbeiten heute rund um die Uhr, um den immer raffinierteren Angriffen, die durch KI und ein zunehmend komplexeres Bedrohungsmanagement beschleunigt werden, einen Schritt voraus zu sein“, erklärt Jacques Boschung, Head of Kudelski Security. „MDR ONE Resolute ist ein Meilenstein. Schon der Name verdeutlicht unser beständiges Engagement und unsere Überzeugung, unsere Kunden dabei zu unterstützen, eine vorausschauende Sicherheitsstrategie zu entwickeln und ihre Widerstandsfähigkeit zu verbessern.“

MDR ONE Resolute geht mit einem kontextbezogenen, risikobasierten Ansatz über das Leistungsspektrum herkömmlicher MDR hinaus, um den Kunden bessere Ergebnisse und eine bessere Rendite auf ihre Sicherheitsinvestitionen zu bieten:

• Umfassende Dateneingabe mit fortschrittlichen Analysen

Die Integration eines hochleistungsfähigen Data Lake in FusionDetect ermöglicht die nahtlose Aufnahme, Speicherung und Organisation einer unbegrenzten Menge von Daten zu vorhersehbaren Kosten. Angewendet werden fortschrittliche Analysen, die ständig aktualisiert werden, um Anomalien zu erkennen und aktuelle und aufkommende Bedrohungen aufzudecken. Darüber hinaus ist die Datenspeicherung „always hot“, sodass Analysten auch in der Vergangenheit entstandene Ereignisse über längere Zeitverläufe aufspüren und untersuchen können. Der Dienst wächst elastisch mit den Anforderungen des Kunden und schwierige Kompromisse zwischen Sicherheitszielen und steigenden Datenspeicherkosten erübrigen sich.

• Risikobasierte Erkennung, Analyse und Reaktion auf Bedrohungen sowie Threat Hunting

Relevante Daten werden mit Geschäftskontext und Bedrohungsinformationen angereichert und mit Ereignissen korreliert, um vollständige risikobasierte Angriffsberichte zu erstellen. Sie liefern die Basis für zielgerichtete Untersuchungen und verwertbare Erkenntnisse für eine schnelle, priorisierte Reaktion über eine integrierte SOAR-Plattform.

• Verbesserte Zusammenarbeit mit Kunden und Transparenz im Bedrohungsmanagement

Der MDR ONE Resolute Service betont die vollständige Transparenz der bereitgestellten Informationen und Analysen und versetzt Kunden eher in die Rolle eines Kopiloten anstelle eines Leistungsnehmers. Kunden erhalten durch den Zugriff auf die FusionDetect XDR-Plattform mehr Autonomie, um neue Sicherheitsdatenquellen hinzuzufügen, Regeln für die Gefahrenerkennung zu erstellen sowie eigene Abfragen und Threat Hunts durchzuführen.

• Verbesserte Widerstandsfähigkeit

Im Rahmen des MDR ONE Resolute-Services haben Kunden Zugang zu unserem ausgezeichneten Kundenportal, das Dashboards, Berichte, Trends, Benchmarking und validierte Vorfälle mit Erkenntnissen und praktisch anwendbaren Maßnahmenempfehlungen bietet. Das Kundenportal liefert auch Anregungen zum Thema Resilienz: priorisierte Sicherheitsempfehlungen, wie sich die Sicherheitslage verbessern, künftige Sicherheitsverletzungen verhindern und eine proaktivere Haltung einnehmen lassen.

• Schnelleres Onboarding und besserer Return on Investment

Als sofort einsatzbereite Lösung integriert sich MDR ONE Resolute in die bestehende Technologielandschaft des Kunden und macht kostspielige Security Information and Event Management (SIEM)-Investitionen überflüssig. Onboarding und Feintuning dauern Wochen – und nicht etwa Monate – was die Time-to-Value weiter beschleunigt und den Return on Investment (RoI) gegenüber einem herkömmlichen MDR-Service verbessert.

„Der MDR-Service der nächsten Generation erweitert unsere Detection and Response-Möglichkeiten auf schlanke Art und Weise“, sagt Christophe Nicolas, Senior Vice President und Group CIO der Kudelski Gruppe. „Die verbesserte Transparenz und der Kontext bei Eskalationen ermöglichen es uns, direkt auf die wichtigen Informationen zuzugreifen, und unsere Sicherheitsexperten können mit den vorhandenen Sicherheits- und Risikodaten mehr anfangen. MDR ONE Resolute gibt uns einen detailscharfen Überblick über die Aktivitäten und das Verhalten von Angreifern und deren Ursprünge. Vor allem aber bietet es uns einen praktikablen Ansatz für eine Partnerschaft zwischen den Sicherheitsteams und ermöglicht dank der unübertroffenen Datenanalysefunktionen weitere handhabbare Erkenntnisse.“

Kudelski Security wird in der Branche immer wieder für herausragende Leistungen im Bereich Managed Security ausgezeichnet, die schnellere und bessere Sicherheitsergebnisse liefern. Das Unternehmen erhielt kürzlich von Bloor Research im MDR Market Update 2023 den „Champion“-Status sowie sechs Jahre in Folge Einträge im Gartner Market Guide für MDR-Services und viermal im Market Guide für Digital Forensics and Incident Response Services. (Kudelsky Security/mc)

