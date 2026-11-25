Webinar – Neue Märkte erschliessen, das Materialportfolio erweitern und sich mit den Chancen und Herausforderungen künstlicher Intelligenz auseinandersetzen: Wie entwickelt ein Unternehmen sein Geschäftsmodell weiter und schafft dabei die Grundlagen für nachhaltiges Wachstum?

Martin Isenschmid, Chief Operations Officer der Impact Acoustic AG, gibt Einblicke in die Entwicklung des Luzerner Unternehmens. Er zeigt, welche Überlegungen hinter dem Aufbau eigener Produktionswerke in Italien, auf den Philippinen und in den USA stehen und welche Rolle Kundennähe und lokale Produktion bei der internationalen Expansion spielen. Auch die Weiterentwicklung des Angebots steht im Fokus: Mit neuen Materialien wie Baumwolle erweitert Impact Acoustic sein Portfolio an Akustiklösungen und reduziert die Abhängigkeit von einzelnen Werkstoffen.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf künstlicher Intelligenz. Wie geht ein international tätiges KMU mit den rasanten Entwicklungen rund um KI um? Welche Möglichkeiten und Fragestellungen ergeben sich im Unternehmensalltag? Der Referent zeigt auf, wie sich Impact Acoustic mit diesem Thema auseinandersetzt und welche Überlegungen dabei eine Rolle spielen.

Nutzen Sie die Gelegenheit, erlangen Sie spannende Insights und nehmen Sie Erkenntnisse für Ihr eigenes Unternehmen mit.

Inhalte

Internationale Marktexpansion: Warum Impact Acoustic auf eigene Produktionswerke setzt und wie lokale Präsenz den Zugang zu neuen Märkten unterstützt.

Warum Impact Acoustic auf eigene Produktionswerke setzt und wie lokale Präsenz den Zugang zu neuen Märkten unterstützt. Neue Materialien und Nachhaltigkeit: Wie das Unternehmen Markttrends aufgreift und mit baumwollbasierten Akustiklösungen sein Angebot weiterentwickelt.

Wie das Unternehmen Markttrends aufgreift und mit baumwollbasierten Akustiklösungen sein Angebot weiterentwickelt. Umgang mit künstlicher Intelligenz: Einblicke, wie sich Impact Acoustic mit dem Thema KI auseinandersetzt, Chancen und Herausforderungen bewertet und mögliche Einsatzgebiete im Unternehmensalltag betrachtet.

Einblicke, wie sich Impact Acoustic mit dem Thema KI auseinandersetzt, Chancen und Herausforderungen bewertet und mögliche Einsatzgebiete im Unternehmensalltag betrachtet. Fragen & Antworten

Zielpublikum

Unternehmerinnen und Unternehmer, Geschäftsleitende und Führungskräfte sowie Verantwortliche für Innovation, Geschäftsentwicklung und Operations in KMU; Startups und Selbständige

Referenten

Martin Isenschmid, Chief Operations Officer, Impact Acoustic AG

Kosten

Die Teilnahme am Webinar ist kostenlos.

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