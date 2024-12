ServiceNow: Wie KI die Zukunft des Bankwesens neu definiert

Zürich – Das Bankgewerbe steht vor einem einmaligen Wendepunkt, der durch die rasante Entwicklung der Technologie, neue Vorschriften und die gestiegenen Erwartungen der Kunden an nahtlose digitale Erlebnisse angetrieben wird. Diese transformative Welle definiert die Zukunft des Bankwesens neu. Für Führungskräfte stellen KI und moderne cloudbasierte Plattformen ein zweischneidiges Schwert dar: ein Tor zu verbesserten Kunden- und Mitarbeitererlebnissen, betrieblicher Effizienz und Innovation – aber auch eine Quelle erhöhter Cyber-Bedrohungen und komplexer regulatorischer Herausforderungen.

Eines ist jedoch klar: Der Einsatz neuer Technologien ist nicht mehr optional. Es ist ein strategischer Imperativ, um in einer Ära des Wandels die Nase vorn zu haben.

Kurzfassung:

Die Bankenbranche erlebt durch KI und Cloud-Technologien einen fundamentalen Wandel. Diese sind unverzichtbar, um Kundenbedürfnisse zu erfüllen, Effizienz zu steigern und sich an Marktveränderungen anzupassen. Gleichzeitig stellen sie Führungskräfte vor Herausforderungen wie Cyber-Bedrohungen und komplexen Vorschriften. Entscheidend für die Zukunft sind durchgängige IT-Plattformen, digitale Arbeitsabläufe und die enge Zusammenarbeit zwischen Geschäftsleitung und IT. Diese Transformation ermöglicht nicht nur Wachstum und Innovation, sondern auch neue Arbeitsweisen, die Kreativität und Kundenbeziehungen fördern

In der Vergangenheit haben die Bemühungen um die digitale Transformation für die Banken zwar einen Mehrwert geschaffen, aber die Erwartungen nicht vollständig erfüllt, so der ServiceNow-Bericht The State of AI-Powered Transformation in Banking . Die Führungskräfte von heute sind der Meinung, dass ein neuer Ansatz erforderlich ist, um die Kundenerwartungen zu erfüllen, der über einfache digitale Transformationsprojekte hinausgeht und zu einer durch KI angetriebenen Geschäftsumgestaltung führt. Fast drei Viertel der Führungskräfte (71 %) in Europa sind der Meinung, dass Banken, um wettbewerbsfähig zu sein, auf durchgängige Technologieplattformen umsteigen müssen, wobei mehr als die Hälfte der Meinung ist, dass ein KI-gestützter Ansatz für diese Transformation unerlässlich ist.

Im heutigen Bankenzeitalter ist die Nutzung von KI- und Cloud-Technologien für die Anpassung an sich verändernde Märkte und Kundenwünsche unerlässlich. Eine echte Transformation des Geschäfts führt zu Wachstum, Effizienz und langfristigem Erfolg.

Wachsende Anforderungen

Für die Führungskräfte von Banken wird KI schnell zu einem zentralen Faktor, wenn es darum geht, die steigenden Kundenerwartungen zu erfüllen. Die Kunden erwarten heute, dass Bankgeschäfte genauso reibungslos ablaufen wie Online-Einkäufe oder die Nutzung von Big-Tech-Plattformen wie Amazon oder Google, die für ihre intuitiven Benutzeroberflächen, die nahtlose Integration von Dienstleistungen und personalisierte Nutzererlebnisse bekannt sind.

Untersuchungen zeigen, dass die Erfüllung der Kundenerwartungen ein wichtiger Schwerpunkt für die Technologie im Bankwesen im Allgemeinen ist. So setzt beispielsweise fast die Hälfte (47 %) der Führungskräfte in Europa Technologien ein, um den Datenschutz und die Sicherheit der Kunden zu verbessern. Ebenso setzen 46 % sie ein, um den Einführungsprozess zu vereinfachen, während 43 % die Technologie nutzen, um die Kundenbedürfnisse zu analysieren und maßgeschneiderte, verbesserte Erfahrungen zu bieten. Dieser breitere Einsatz von Technologie zeigt, wie wichtig es ist, den Bankensektor dabei zu unterstützen, sich an die von führenden Technologieunternehmen gesetzten Standards für Komfort und Personalisierung anzupassen – ein Bereich, in dem KI zunehmend eine entscheidende Rolle spielt.

Die Banken sehen sich einem beispiellosen Wettbewerb von ausserhalb ihrer Branche ausgesetzt, da technologiegestützte Anbieter Kunden mit nahtlosen, App-basierten Erlebnissen anlocken, die einen neuen Standard für Komfort und Personalisierung setzen. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Banken nach Ansicht von Führungskräften nicht nur ihre Dienstleistungen, sondern auch ihre internen Abläufe verändern. Digitale Arbeitsabläufe und Automatisierung sind entscheidend für die Abkehr von veralteten Praktiken und die Erfüllung der Kundenerwartungen. Organisatorische Silos stellen jedoch nach wie vor eine große Herausforderung dar, die von 41 % der europäischen Führungskräfte genannt wird, ebenso wie die ständige Weiterentwicklung der regulatorischen Anforderungen.

Zeit für Veränderungen

Um eine echte Umgestaltung des Unternehmens zu erreichen, ist ein grundlegend neuer Arbeitsansatz erforderlich. Geschäftsleitung und IT müssen zusammenarbeiten und ihre Geschäfts- und Digitalstrategien aufeinander abstimmen. Fragmentierte, isolierte Ansätze reichen nicht aus. Stattdessen sind nahtlose, durchgängige Technologielösungen erforderlich. Die Führungskräfte in der Branche sind sich der Dringlichkeit dieses Wandels bewusst. In der von ServiceNow durchgeführten Studie gaben 96 % der Befragten in ganz Europa an, dass sie bereits eine End-to-End-Technologieplattform implementieren, wobei 41 % der Befragten sich bereits in einem fortgeschrittenen Stadium befinden. Die Einführung von Cloud- und Software-as-a-Service (SaaS)-Ansätzen ermöglicht es Unternehmen, auf dem heutigen schnelllebigen Markt effektiver zu skalieren und zu wachsen.

Banken müssen ihre Dienstleistungen auf einer KI-gestützten End-to-End-Plattform zusammenführen, um das Kundenerlebnis zu verbessern. Dies bietet nicht nur den Verbrauchern einen reibungsloseren Ablauf, sondern auch den Mitarbeitern eine bessere Erfahrung. KI-gestützte Workflows können Routineaufgaben und die zur Verbesserung der Dienstleistungen erforderliche Big-Data-Analyse übernehmen. Dadurch können sich die Mitarbeiter auf die Lösung komplexer Probleme konzentrieren, die einen echten Mehrwert für das Unternehmen darstellen, z. B. die Pflege von Kundenbeziehungen, das Treffen wichtiger Entscheidungen und das Vorantreiben innovativer Ideen.

Beherrschung von KI

KI verändert bereits die Art und Weise, wie zukunftsorientierte Banken mit allen Bereichen vom Risikomanagement bis zur Compliance umgehen. Laut einer Studie von ServiceNow gehören Compliance und Betrugserkennung zu den wichtigsten Anwendungsfällen von KI. Die durchgängige KI-Automatisierung hilft den Banken nicht nur dabei, mit den Vorschriften Schritt zu halten, sondern erleichtert auch den Nachweis der Compliance gegenüber Wirtschaftsprüfern. Angesichts von Vorschriften wie dem EU-Gesetz über künstliche Intelligenz sind sich die Banken zunehmend der regulatorischen Auswirkungen von KI-Innovationen bewusst. 39 % der Führungskräfte aus dem Finanzbereich geben diese Sorge zu.

Generative KI befindet sich im Bankensektor zwar noch im Anfangsstadium, findet aber bereits praktische Anwendungen. KI-Modelle können große Mengen an historischen Daten und Transaktionsmustern analysieren, um Anomalien zu erkennen, die typisch für Betrug sind, oder große Datenmengen verarbeiten, um Risiken zu mindern. In den nächsten drei Jahren beabsichtigen immer mehr Banken, generative KI für alle Aufgaben zu nutzen, von der Einhaltung von Vorschriften über die Durchführung von Analysen bis hin zum IT-Management. Generative KI wird Banken auch dabei helfen, personalisierte, reibungslose Kundenerlebnisse zu schaffen, die auf intuitiven Selbstbedienungsschnittstellen basieren.

Eine neue Art von Bank

Der Wechsel zu KI-gesteuerten Abläufen und End-to-End-IT-Plattformen ist mehr als nur ein Upgrade – es ist eine Neuerfindung der Bankbranche. Dies wird für die Banken entscheidend sein, um mit jüngeren, technologiebasierten Wettbewerbern konkurrieren zu können, und wird die Zukunft des Sektors neu gestalten. Um die Dienstleistungen zu erbringen, die die anspruchsvollen Kunden von heute benötigen, müssen die heutigen technologischen Grenzen überwunden werden.

Für die Mitarbeiter bietet KI das Versprechen eines veränderten Arbeitsplatzes, der sie von Routineaufgaben befreit und ihnen die Möglichkeit gibt, sich auf Innovation, Kreativität und den Aufbau engerer Kundenbeziehungen zu konzentrieren. Indem sie sich auf diesen Wandel einlassen, können sich die Banken nicht nur auf die Bedürfnisse der Kunden von morgen einstellen, sondern auch die Zukunft der Finanzdienstleistungen mitgestalten. (ServiceNow/mc/hfu)