KuppingerCole zeichnet AdNovum für NEVIS als Product Leader aus

Zürich – KuppingerCole hat im Leadership Compass «Access Management and Federation» das Schweizer Software-Unternehmen AdNovum für seine bewährte Security Suite NEVIS als Product Leader ausgezeichnet.

Die Security Suite NEVIS von AdNovum, 2013 erstmals für den KuppingerCole Leadership Compass analysiert, bringt dem Schweizer Softwareunternehmen dieses Jahr einmal mehr die Auszeichnung als Product Leader im Bereich Access Management and Federation.

KuppingerCole ist ein global tätiges, in Europa führendes Haus für Marktanalysen im Bereich Informationssicherheit und digitale Transformation. Im neusten Leadership Compass «Access Management and Federation» beleuchtet KuppingerCole 15 On-Premise-Plattformen für Web Access Management und Identity Federation von regionalen und globalen Anbietern. Der NEVIS Security Suite attestieren die Autoren eine klar definierte Architektur, die sich gut in andere Dienste im Backend integriert, sowie ein gutes Session Management und hohe Sicherheit. Als starkes Plus würdigen sie ausserdem die Flexibilität von NEVIS und die Unterstützung von Standards im Bereich Identity Federation. Eine weitere Stärke zeigt sich in der Unterstützung der breiten Palette von Authentisierungsmechanismen, darunter einige der aktuellsten Verfahren der verhaltens- wie auch der physiologiebasierten Biometrie. Positiv vermerken die Autoren auch die stetige Weiterentwicklung, z.B. die FIDO-UAF-1.1-Unterstützung für den Authentifizierungsserver, das mobile SDK für iOS und Android sowie die Deployment-Unterstützung mit Ansible und Docker. Die gute Bewertung zeigt sich auch bei den diversen Kriterien des Produkteratings: Im Funktionsbereich «Integration» erhält AdNovum für NEVIS das Prädikat «positive». In den anderen Bereichen «Security», «Functionality», «Interoperability» und «Usability» erhält sie durchgängig die hervorragende Bewertung «strong positive».

Stephan Schweizer, Chief Product Officer NEVIS bei AdNovum und Geschäftsführer NEVIS Security GmbH: «Wir freuen uns sehr über die erneute Auszeichnung durch KuppingerCole. Mit der Bewertung für NEVIS als Product Leader bestätigt der global tätige Analyst uns in der konsequenten Ausrichtung auf aktuelle und sich abzeichnende Marktbedürfnisse und Standards.»

KuppingerCole

KuppingerCole, 2004 gegründet, ist ein internationales und unabhängiges Analystenhaus mit Sitz in Europa. Das Unternehmen bietet neutrale Beratung, Expertise, Thought Leadership und praktische Relevanz zu Informationssicherheitsthemen, Identity & Access Management (IAM), Governance (IAG), Risikomanagement und Compliance (GRC) sowie zu allen Bereichen der Digitalen Transformation. KuppingerCole unterstützt Unternehmen, Business-Anwender, Integratoren und Softwarehersteller sowohl bei taktischen als auch bei strategischen Herausforderungen. Die Balance zwischen direkter Umsetzbarkeit und nachhaltiger Rentabilität ist das Herzstück von KuppingerColes Philosophie.

www.kuppingercole.com

NEVIS Security Suite von AdNovum

Die NEVIS Security Suite ist die Sicherheitslösung des Schweizer Software-Unternehmens AdNovum. NEVIS schützt seit über 20 Jahren Portale von Banken, Versicherungen und Behörden und wird von Unternehmen weltweit eingesetzt. Die Security-Suite ist in der Schweiz marktführend für Identity und Access Management und sichert über 80 Prozent aller E-Banking-Transaktionen. Im Softshell Vendor Award 2018 erzielte NEVIS mit Gold die höchste Auszeichnung für seine Präsenz in der DACH-Region.

Das Schweizer Software-Unternehmen AdNovum bietet seinen Kunden umfassende Unterstützung bei der schnellen und sicheren Digitalisierung bestehender Geschäftsprozesse und der Umsetzung neuer Geschäftsideen von der Beratung bis zu Konzeption, Umsetzung und Betrieb. Zu AdNovums Kunden zählen renommierte Unternehmen aus den Branchen Finanz, Versicherungen, Telekommunikation, Industrie und Logistik sowie Schweizer Bundesämter und Kantone.

AdNovum wurde 1988 gegründet. Am Hauptsitz in Zürich und in den Büros in Bern, Lausanne, Budapest, Lissabon, Ho-Chi-Minh-Stadt und Singapur arbeiten heute rund 600 Personen. In Deutschland ist NEVIS durch die NEVIS Security GmbH in München vertreten.

www.adnovum.ch

www.nevis-security.ch / www.nevis-security.de

