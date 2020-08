LafargeHolcim und IBM arbeiten gemeinsam an der Weiterentwicklung von ORIS – der ersten digitalen Materialplattform für nachhaltigen Strassenbau

Über LafargeHolcim

LafargeHolcim ist der führende globale Anbieter von Baustoffen und Baulösungen und in vier Segmenten aktiv: Zement, Zuschlagstoffe, Transportbeton und Lösungen & Produkte. Das Unternehmen hat die Ambition, bei der Reduzierung von Kohlenstoffemissionen branchenweit Massstäbe zu setzen und den Übergang zum kohlenstoffarmen Bauen voranzutreiben. Mit der umfassendsten Forschungs- und Entwicklungsorganisation der Branche sollen kontinuierlich hochwertige, nachhaltige Baustoffe und Baulösungen für die weltweiten Kunden entwickelt und gefördert werden – vom Hausbau bis zu grossen Infrastrukturprojekten. LafargeHolcim beschäftigt über 70 000 Mitarbeitende in über 70 Ländern und verfügt über eine ausgeglichene Präsenz in aufstrebenden und reifen Märkten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.lafargeholcim.com



Über IBM

IBM iX ist der globale Business-Design-Arm von IBM Services und arbeitet an der Schnittstelle von Strategie, Kreativität und Technologie, um Kunden dabei zu unterstützen, ihr Geschäft digital neu zu entwickeln. IBM ist seit Jahrzehnten im Industriesektor tätig und hat industrielle Angebote neu erfunden, indem Services, Software, Datenverarbeitung, Cloud-, KI- und Blockchain-Funktionen zur Produktpallette hinzufügefügt wurden. IBM konzentriert sich darauf, die Industrie bei der Verwaltung von Daten als strategischem Vermögenswert zu unterstützen, indem sie ihren Kunden hilft, diese Daten zu erfassen, zu monetarisieren und zu sichern. So werden die Kunden auf ihrem Weg zur Industrie 4.0 begleitet und bei der Entwicklung hin zur digitalen Zukunft unterstützt. IBM ist ein Full-Service Industriepartner, der sich auf Benutzererfahrungen mit Technologien zur Transformation verschiedener Funktionen im gesamten Bau-Ökosystem konzentriert. Das Portfolio von IBM umfasst eine Reihe von Angeboten, die auf Unternehmens- und Betriebsumwandlung, Technologien, Outsourcing, SAP-Implementierungen abzielen und Kunden dabei unterstützen, ihre Daten zu ihrem spezifischen strategischen Vorteil zu nutzen. Für weitere Informationen besuchen Sie: www.ibm.com/services/ibmix/