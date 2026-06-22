LANCOM Systems: Neuausrichtung soll weiteres Wachstum beschleunigen

Aachen – Die beiden Rohde & Schwarz Tochterunternehmen, LANCOM Systems und Rohde & Schwarz Cybersecurity, schliessen sich zu einer Tochtergesellschaft mit dem Namen „Rohde & Schwarz Networks and Cybersecurity GmbH“ zusammen. Die Fusion ist das Ergebnis der bereits intensiven und erfolgreichen Zusammenarbeit der beiden Schwesterunternehmen und führt deren komplementäres Lösungsangebot unter dem Dach der Rohde & Schwarz Networks and Cybersecurity GmbH zusammen. LANCOM wird als erfolgreiche Produktmarke weitergeführt.

Der Zusammenschluss von LANCOM Systems und Rohde & Schwarz Cybersecurity ist Teil einer dezidierten Wachstumsstrategie: Beide Unternehmen bündeln ihre Kräfte, um Kunden und Partnern künftig ein noch umfassenderes, integriertes Angebot an souveränen Netzwerk- und Cybersicherheitslösungen „engineered in Germany“ zu bieten. Die aktuellen LANCOM Geschäftsführer, Constantin von Reden und Robert Mallinson, setzen ihre Tätigkeit zum 1. Juli 2026 als Geschäftsführer der Rohde & Schwarz Networks and Cybersecurity fort. Ralf Koenzen, LANCOM Gründer sowie aktueller Geschäftsführer der Rohde & Schwarz Cybersecurity, wird die Gesellschaft als Ratgeber unterstützen.

Constantin von Reden, künftiger CEO der Rohde & Schwarz Networks and Cybersecurity, ist überzeugt: „Netzwerke und Cybersecurity gehören untrennbar zusammen. Die Fusion stärkt nachhaltig unseren Marktauftritt und bekräftigt die Bedeutung von Networks and Cybersecurity im Rohde & Schwarz Konzern. Mit dem Zusammenschluss setzen wir auf die Kontinuität bisheriger Stärken und nutzen gezielt Synergien, um unseren Kunden und Partnern auch in Zukunft die sicheren und performanten Lösungen zu bieten, die sie von uns gewohnt sind.“

Ralf Koenzen, Gründer und Aufsichtsratsvorsitzender von LANCOM Systems, ergänzt: „Die Strahlkraft und das Vertrauen in die Marke Rohde & Schwarz werden der Rohde & Schwarz Networks and Cybersecurity Rückenwind verleihen, auch und vor allem in den internationalen Märkten. Die etablierte Marke LANCOM bleibt als Teil des bestehenden Produktportfolios erhalten.“

Das Unternehmen umfasst künftig rund 500 Mitarbeitende an den sechs Firmenstandorten Würselen, Hamburg, Karlsruhe, Köln, Berlin und München. Hauptsitz der Rohde & Schwarz Networks and Cybersecurity GmbH ist Würselen. Die bestehenden Firmenstandorte bleiben erhalten. Es werden gezielt neue Ressourcen zur Umsetzung der Wachstumsstrategie aufgebaut.

Marktausrichtung, Differenzierung und Internationalisierung

Teil der Wachstumsstrategie ist eine noch stärkere Kundenausrichtung und weitere Differenzierung des gemeinsamen Leistungsversprechens. Im Zentrum der Profilschärfung stehen neben dem traditionellen Netzwerkgeschäft für Unternehmenskunden (Corporate Network Solutions) definierte Lösungen für den öffentlichen Sektor, KRITIS sowie den Sicherheits- und Verteidigungssektor. Rohde & Schwarz Networks and Cybersecurity will insbesondere im europäischen Markt mit einem erweiterten und zugleich fokussierten Lösungsportfolio weiter wachsen. Dabei profitiert das Unternehmen von den jeweiligen Stärken der vormaligen Schwestergesellschaften und führt diese konsequent zusammen: Das gemeinsame Lösungsportfolio adressiert in einzigartiger Weise das Kundenbedürfnis nach ganzheitlichen, souveränen Netzwerk- und Security-Lösungen.

Die Rohde & Schwarz Networks and Cybersecurity GmbH wird das Channel-Vertriebsmodell fortsetzen. Robert Mallinson, der als Co-Geschäftsführer bereits bei LANCOM Systems die Vertriebsaktivitäten erfolgreich leitete und diese Position fortführen wird: „Der Channel ist auch in Zukunft unser primärer Vertriebskanal. Wir werden unser Vertriebsökosystem entsprechend der Marktausrichtung um einige neue, spezialisierte Partner erweitern. Insbesondere in den Business‑Segmenten Corporate, Public und KRITIS werden wir die Zusammenarbeit mit internationalen Integratoren intensivieren, um neue Wachstumsimpulse zu setzen.“ (LANCOM/mc/hfu)