Langjährige und neue Partner – erfolgreiche Projekte und Innovation im Huawei Partnernetzwerk

Dübendorf – An der Award-Zeremonie für Huaweis «Partners of the Year» fiel mehrfach die Formulierung: «in unserer nunmehr zehnjährigen Partnerschaft…». Das Partnernetzwerk des Technologieausrüsters ist sehr solide und loyal und hat auch im letzten Jahr mit herausragenden Projekten neue Meilensteine gesetzt. Die Kategorien «Growth Partner», «Breakthrough Partner» oder «Newcomer of the Year» zeugen davon, dass noch viel Potenzial für Wachstum, Innovation und neue Kooperationen in diesem Ökosystem steckt.

Das Partner-Netz von Huawei kam zum diesjährigen Partnerevent im Zürcher Marriot-Hotel zusammen und blickte auf ein erfolgreiches gemeinsames Jahr zurück. Huawei hat insbesondere mit grossen Anstrengungen für eine Fast-Track-Delivery von besonders nötigen Komponenten die Bedürfnisse der Partner adressiert. Bedeutende Projekte wie etwa mit Storagelösungen bei der öffentlichen Hand, für die Erfüllung von Kommunikationsbedürfnissen entlang von Autobahnen oder mit SD-WAN- bzw. WLAN-Lösungen in Hotel- und Stadionanlagen sind so termingerecht und mit hoher Kundenzufriedenheit möglich geworden.

Huawei würdigte die Partner als vertrauensvolle Pfeiler und Kompetenzträger für die stetigen Investments, die sie in die Zusammenarbeit in Form von Ressourcen, Qualifizierungen, Zertifizierungen, Marketing und Kundenorientierung einbringen.

Maurizio Campagnaro, Channel Director EBG bei Huawei Schweiz, ist denn auch des Lobes voll: «Gegenseitiges Vertrauen, Respekt und ein kontinuierliches Ko-Investment prägen unsere Partnerlandschaft. Wir freuen uns, wieder so viele vertraute Namen und Gesichter unter unseren Awardträgern begrüssen zu können. Und zugleich sind wir stolz, dass wir zahlreiche neue Marktplayer in unserem wachsenden Netzwerk begrüssen und von unseren Technologien sowie unserer hohen Servicequalität überzeugen durften.»

Die Awards 2022 gingen in den einzelnen Kategorien an:

IT Partner of the Year

Abraxas Informatik AG

IP Partner of the Year

Axpo WZ-Systems AG & Argonet SA

Distribution Partner of the Year

Absolut Distribution AG

Growth Partner of the Year

Belsoft Infortix AG

Newcomer Partner of the Year

Ceruno AG

Breakthrough Partner of the Year

Rectretix Systems AG

Innovation Partner of the Year

Swisscom AG

Service Partner of the Year

Infoniqa SQL AG

MSP of the Year

UMB AG

(Huawei Technologies/mc)