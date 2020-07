Lenovo stellt globalen Partner Hub vor: Transformation personalisierter Verkaufstools in Echtzeit

Zürich – Der neue Lenovo Partner Hub markiert einen wichtigen Schritt im Rahmen des mehrjährigen Programms des Unternehmens zur digitalen Transformation für Geschäftspartner und gleichermassen für Lenovo als Organisation. Der Lenovo Partner Hub, der heute eingeführt wird, bekräftigt das Engagement von Lenovo für die Förderung einer stärkeren Zusammenarbeit zwischen den Geschäftspartnern und den Lenovo-Vertriebsteams in allen Geschäftsbereichen. Das integrierte Portal, das mit hochentwickelten Analysefunktionen ausgestattet ist, wird als zentrale Anlaufstelle dienen, die es Vertriebspartnern ermöglichen wird, ihr Geschäft mit deutlich höherer Geschwindigkeit und Konsistenz auszubauen. Der Lenovo Partner Hub wurde sowohl für Partner der Lenovo Intelligent Devices Group (PCs & Smart Devices – PCSD) als auch der Data Center Group (DCG) entwickelt und bietet einen zentralen Zugangspunkt zu Tools, Ressourcen und intelligenten, personalisierten Informationen, die für die Bedürfnisse, die Geografie und die Vorgeschichte des Partners am relevantesten sind.

Der Lenovo Partner Hub bietet eine einheitliche, konsistente Erfahrung und führt folgende Punkte zusammen:

Intelligente Preisgestaltung : gestraffte und integrierte Preisgestaltungsmaschine mit Händlerregistrierung

: gestraffte und integrierte Preisgestaltungsmaschine mit Händlerregistrierung Digitales Co-Selling : digitale Marketing-Assets, partnerbereite Dienste, Spezialprogramme und Rewards

: digitale Marketing-Assets, partnerbereite Dienste, Spezialprogramme und Rewards Digitale Prozesse: Effizienz und Schnelligkeit der Ausführung von Chancen, Angeboten, Aufträgen und Belohnungen

„Der Lenovo Partner Hub ermöglicht unseren Geschäftspartnern eine verbesserte Erfahrung, eine höhere Produktivität und eine gesteigerte Verkaufsgeschwindigkeit – entwickelt, um ihr Geschäft drastisch zu beschleunigen. Das neue Portal ist ein Beweis für das langfristige Engagement von Lenovo für den Erfolg unserer Partner und ein Meilenstein auf unserem Weg der digitalen Transformation“, so Oliver Rootsey, Director Sales Channel / SMB GAT, Lenovo.

„Durch diese Investition wollen wir die Erfahrung unserer Partner transformieren. Wir helfen ihnen, ihre Produktivität zu verbessern, um ihr Umsatzwachstum und ihr Rentabilitätspotenzial zu beschleunigen“, sagt Sabine Hammer, Director Channel Data Center Group DACH. „Dieser integrierte Hub bietet beispielsweise optimierte Preisgestaltungsmöglichkeiten und kann sofort einen Preis für KMU- und Mittelstandsgeschäfte generieren.“

Der Partner Hub umfasst ein personalisiertes Portal, über das Partner die für ihr Unternehmen relevanten Materialien und Informationen nach bestimmten Rollen und Verantwortungen anzeigen können, einschliesslich eines personalisierten Sales Performance Dashboard. Dieses Dashboard bietet eine Momentaufnahme der Vertriebsleistung und die Verfolgung von KPIs für verbesserte Sichtbarkeit und Effizienz. Darüber hinaus bietet das Portal personalisierte Vertriebszusammenfassungen, mit denen Geschäfte schneller und effizienter abgeschlossen werden können. Die Lenovo Bid Platform ist ein weiteres Merkmal des Partner Hub. Sie dient als Preisbildungsmaschine für Partner, die sowohl PCSD als auch DCG unterstützen. Insgesamt bietet der Lenovo Partner Hub einfachen Zugang zu Leads, Produktkatalogen, Geschäftsregistrierung sowie Schutz von Geschäftsabschlüssen.

Lenovo ist bestrebt, die Erfahrung der Partner zu verbessern, die Produktivität zu steigern und den Verkauf zu beschleunigen, um das Umsatzwachstum und die Rentabilität zu beschleunigen:

Sofortiger Preis für SMB- und Mittelstandsgeschäfte

Beschleunigte Bearbeitung von Anträgen auf Geschäftsregistrierung

Schnellerer Turnaround bei Rabattzahlungen

Dramatische Reduzierung der Reklamationsbearbeitung und verstärkte Automatisierung von Reklamationen

Der Lenovo Partner Hub wird zunächst in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) und Nordamerika eingerichtet. Weitere Standorte in der ganzen Welt, einschliesslich des asiatisch-pazifischen Raums (AP) und Lateinamerikas, werden in den kommenden Monaten in Betrieb genommen. (Lenovo/mc/ps)

