Lighthouse Event Luzern: Gemeinsam in die digitale Zukunft – Verkehrshaus und digitalswitzerland gestalten neuen Begegnungsraum

Zürich – Am 6. Dezember feierten die diesjährigen Schweizer Digitaltage der Standortinitiative digitalswitzerland mit dem “Lighthouse Event” im Luzerner Verkehrshaus ihren Abschluss. Die diesjährige Ausgabe stand unter dem Motto “Die digitale Zukunft ist jetzt!”. Rund 140 kostenlose Veranstaltungen rund um die Digitalisierung ermöglichten es Tausenden Personen, das Potenzial der Digitalisierung hautnah zu erleben. An der Abschlussveranstaltung, die durch eine Keynote Speech des deutschen Astronauten Ulrich Walter eröffnet wurde, blickte Veranstalterin digitalswitzerland gemeinsam mit den Gästen zurück auf die Highlights der Schweizer Digitaltage und deren Hauptformate #herHACK, NextGen und Digital Xchange. Zudem gewährte digitalswitzerland einen Blick in die Zukunft mit der Enthüllung der “AI Hope Machine” und der Ankündigung einer langfristigen Partnerschaft mit dem Verkehrshaus der Schweiz, die die Digitalisierung als ständiges Thema im meistbesuchten Museum der Schweiz verankern wird.

Nach über drei Monaten voller lehrreicher, spannender, interaktiver Events in der ganzen Schweiz endeten die Schweizer Digitaltage 2023 mit dem grossen Lighthouse Event im Verkehrshaus der Schweiz in Luzern. Das abwechslungsreiche Programm der Digitaltage reichte vom interaktiven, digitalen Hörspielkrimi über Podiumsdiskussionen zu Cybersicherheit für KMU bis hin zum Bauen eigener Roboter. Anthony Corbaz, Co-Lead der Schweizer Digitaltage von digitalswitzerland: “Die Schweizer Digitaltage 2023 haben Bevölkerung, Städte, Kantone und Regionen der Schweiz unter dem Leitthema ‘Unsere digitale Zukunft ist jetzt!’ vereint. Zwischen September und Dezember haben wir mit Unterstützung unserer 59 Partner mit mehr als 3000 Bürgerinnen und Bürgern über Themen wie KI, Zukunft der Arbeit, Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion gesprochen. Unser Lighthouse Event am 6. Dezember feierte den Geist der Bewegung.”

“AI Hope Machine”: Was sind die Hoffnungen der Jugend?

Träume sind einer der stärksten Treiber für unseren Fortschritt. Aus diesem Grund enthüllte digitalswitzerland am Abschlussevent der Digitaltage die “AI Hope Machine”. Das Projekt zielt darauf ab, ein kollektives Bild der Zukunft zu schaffen – aus Sicht der nächsten Generation. Mit den Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz werden tausende Stimmen der nächsten Generation zu einer Einheit, einem Ansprechpartner, der konkrete Antworten auf Fragen im Sinne der Jugend geben kann. Die AI Hope Machine entsteht in Kooperation mit Ringier und Samsung Electronics.

Verkehrshaus und digitalswitzerland setzen Zeichen für die digitale Entwicklung der Schweiz

Das Verkehrshaus geht neue Wege und schafft in Kooperation mit digitalswitzerland eine ständige Präsenz für aktuelle Entwicklungen und Meilensteine im Bereich der Digitalisierung. Martin Bütikofer, Direktor des Verkehrshauses, und Marcel Stalder, Executive Committee Mitglied von digitalswitzerland, betonen am Lighthouse Event: “Wir sind überzeugt, dass wir mit diesem Engagement für die ganze Schweiz einen dereinst unverzichtbaren Zugang zu Initiativen der digitalen Gegenwart und Zukunft schaffen.” Die Kooperation hat zum Ziel, einen dauerhaften Begegnungsort zu schaffen, an welchem sich die Bevölkerung über die Digitalisierung informieren kann, Begeisterung geweckt wird und Vorbehalte abgebaut werden können. Um dem ambitionierten Projekt gerecht zu werden, hat digitalswitzerland – finanziert durch die Schweizerische Post – eine entsprechende Studie in Auftrag gegeben. Mitte nächsten Jahres werden die Resultate erwartet, auf Basis derer das Konzept erarbeitet wird.

#herHACK: der Sieg geht an sustAInos

Mit einem Anteil von gerade einmal 20 Prozent sind Frauen in der Technologiebranche noch immer stark unterrepräsentiert. Mit #herHACK bot digitalswitzerland Frauen und unterrepräsentierten Gruppen bereits zum dritten Mal die Möglichkeit, sich in einem geschützten Rahmen mit Technologie und Nachhaltigkeitsthemen auseinanderzusetzen und Lösungen zu erarbeiten. Mehr als 450 Personen waren 2023 Teil der Aktivitäten (3 regionale Netzwerkveranstaltungen, 6 Weiterbildungsworkshops), mit 162 Teilnehmer:innen am zweitägigen Hackathon im November. Von 32 Teams schafften es deren sechs ins Finale. Der Siegertitel ging an das Projekt «SustAInable shopper».

Mit SustAInable shopper möchte das Team sustAInos das Migros-Einkaufserlebnis in eine messbare und wirkungsvolle persönliche Nachhaltigkeitsreise verwandeln. Migros-Kund:innen sollen befähigt werden, nach den Werten zu handeln, die ihnen am Herzen liegen. Das innovative, KI-gestützte Add-on für die Migros-App soll den Lebensmitteleinkauf revolutionieren, indem es das Verhalten der Konsumenten unterwegs analysiert und sie dazu bringt, unterwegs nachhaltige Einkaufsentscheidungen zu treffen. Diese gleicht sie mit umfangreichen Daten zum CO₂-Fussabdruck ab, stimmt sie mit den erklärten Nachhaltigkeitspräferenzen der Kund:innen ab und liefert am Ende jedes Einkaufs eine personalisierte Nachhaltigkeits-Performance-Metrik.

NextGen bringt Künstliche Intelligenz in Schweizer Klassenzimmer

Künstliche Intelligenz (KI) macht auch nicht vor Schweizer Schulen halt. Zwischen September und November nahmen über 1000 Kinder und Jugendliche im Alter von 13-16 Jahren aus der gesamten Schweiz an den Workshops teil. Dadurch erlangten die Teilnehmenden nicht nur faszinierende Einblicke in die Welt der Future Skills und Künstlichen Intelligenz, sondern sie setzten sich auch praktisch mit den Herausforderungen der Zukunft auseinander. Die Lerninhalte wurden gemeinsam mit Expert:innen von Pro Juventute, Kids.Code und der Bildungsagentur kik ausgearbeitet und von Kids.Code geleitet. Am Lighthouse Event wurden die besten Bilder, die von den Workshop-Teilnehmer:innen mithilfe von KI erzeugt wurden, prämiert. Ermöglicht wurde die Veranstaltungsreihe durch digitalswitzerland sowie durch eine Spende der Schweizerischen Post des Erlöses aus der Versteigerung der Sondereditionen der Swiss Crypto Stamp 3.0 im Rahmen von #RicardoForGood.

Digital Xchange bezieht insbesondere die Schweizer Bevölkerung mit ein

Mehr als 250 Teilnehmer:innen kamen an insgesamt 5 Digital Xchange Veranstaltungen zusammen, um über die digital Themen von heute zu diskutieren. Bei den diesjährigen Veranstaltungen wurde ein besonderes Augenmerk auf künstliche Intelligenz und deren Einfluss auf unser allen Alltag gesetzt. Das Digital Xchange Format schafft Platz für die Hoffnungen, Ängste und Bedürfnisse der Schweizer Bevölkerung – die Kundgebung verschiedener Meinungen ist explizit erwünscht. Zum Abschluss des Formats diskutierten am Lighthouse Event vier ausgelesene Podiumsgäste über die Rolle der künstlichen Intelligenz bei der Gewährleistung von Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion (DEI). Das Fazit der Diskussion: Künstliche Intelligenz bietet zahlreiche Möglichkeiten für DEI, wobei man sich der Risiken von Verzerrungen bewusst sein muss. Der Schlüssel liegt darin, sicherzustellen, dass die Daten, die zum Trainieren von KIs wie ChatGPT bereitgestellt werden, von hoher Qualität sind und den DEI-Standards entsprechen, damit sie zu unvoreingenommenen Ergebnissen führen. Dies erfordert bewusste menschliche Anstrengungen. (digitalswitzerland/mc/ps)