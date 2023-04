localsearch: Das digitale Telefonbuch wird zur grössten Schweizer Buchungsplattform

Zürich – localsearch (Swisscom Directories AG) hat das digitale Telefonbuch zur grössten Schweizer Buchungsplattform weiterentwickelt. local.ch erscheint ab heute nicht nur optisch in neuem Gewand, sondern vor allem mit zahlreichen funktionalen Verbesserungen. So wird es möglich, Dienstleistungen von über 500’000 KMUs aus verschiedensten Branchen zu beziehen. Ganz nach dem neuen Markenversprechen: «Einfach online buchen».

Seit 2006 ist local.ch als das offizielle digitale Telefonbuch der Schweiz eine etablierte Grösse im hiesigen Onlinemarkt. Bereits in den letzten Jahren hat sich das Portal über die Funktion eines Verzeichnisses hinaus immer mehr zu einem Marktplatz entwickelt, über den Dienstleistungen von KMUs direkt gebucht werden können. Mit einem Relaunch und einem neuen Markenversprechen, wird der Wandel von local.ch vom digitalen Telefonbuch zur grössten Schweizer Buchungsplattform nun offiziell vollzogen.

Mit rund 1,7 Millionen Besucher:innen und über 30 Millionen Seitenaufrufen pro Monat gehört local.ch zu den zehn reichweitenstärksten Schweizer Onlineportalen überhaupt und bewegt sich in Sachen Nutzung auf Augenhöhe mit renommierten Medienmarken (Mediapulse Online Audience Data). Auf der Buchungsplattform sind über 500’000 KMUs aus allen möglichen Branchen inklusive Kontaktdaten zu finden. Die Kategorien reichen von “Essen, Genuss & Gastronomie” über “Medizin, Ästhetik & Wellness” bis zu “Handwerk, Bau & Industrie”. Aber auch unzählige Dienstleistungen in den Kategorien “Freizeit, Bildung & Sport”, “Leben, Wohnen & Umwelt” sowie “Sicherheit, Wirtschaft & IT” gehören zum Angebot von local.ch. Von über 155’000 KMUs sind die jeweiligen Dienstleistungen sogar mit nur einem Knopfdruck direkt online buchbar.

Architektin der Buchungsplattform local.ch ist localsearch (Swisscom Directories AG). «Mit dem Relaunch von local.ch unterstreichen wir unsere Neupositionierung als grösste Schweizer Buchungsplattform und setzen konsequent das neue Markenversprechen um: ‘Einfach online buchen’», so Stefano Santinelli, CEO von localsearch. «Die Funktionalität als Telefonbuch bleibt selbstverständlich bestehen, aber diese Bezeichnung wird dem umfangreichen Angebot von local.ch heute nicht mehr gerecht.» Bereits im letzten Jahr wurde für verschiedenste Dienstleistungen von KMU der Button für die Direktbuchung rund 1.5 Millionen Mal gedrückt.

Relaunch mit «localbuddy», «Free Table Search» und Suche über interaktive Karte

Nach zwei Jahren Entwicklungszeit wartet local.ch mit einem Relaunch auf. Zentrale Bestandteile der Rundumerneuerung sind ausgebaute und neue Such- und Buchungsmöglichkeiten, die zu einer noch besseren Nutzungsfreundlichkeit führen. So wird es für die User:innen noch einfacher, die gewünschte Dienstleistung zu finden und auch gleich zu buchen. Dafür steht mit dem «localbuddy» sogar ein Chatbot zur Verfügung, dem man seine Fragen nicht nur schriftlich, sondern auch mündlich stellen kann.

Zuerst ein Restaurant finden und dann in einem zweiten Schritt klären, ob ein Tisch frei ist: Für viele der übliche Weg zu einer Tischreservation, der oft in einer Enttäuschung endet, wenn es keinen Platz hat. Das neue local.ch bietet eine Abkürzung: Mit der «Free Table Search» findet man direkt die Restaurants in seiner Umgebung, die noch einen Tisch frei haben. Und die Reservation ist dann nur noch einen weiteren Klick entfernt.

Eine andere Herangehensweise bei der Suche bietet die neue interaktive Karte. Wer zum Beispiel eine Autogarage in der Nähe seines Standortes sucht, kann sich direkt über die Kartenansicht einen Überblick verschaffen und mit einem Klick auf das ausgesuchte Geschäft auch gleich einen Termin vereinbaren.

Stefano Santinelli, CEO von localsearch: «Alle Umfragen und Studien zum Onlinehandel in der Schweiz zeigen es: Die Konsument:innen buchen und kaufen immer mehr online. Ich bin überzeugt, dass wir es mit dem neuen local.ch den User:innen noch einfacher machen, ihre gewünschte Dienstleistung zu finden und zu buchen. Und auf der anderen Seite unterstützen wir damit KMUs noch besser dabei, Kund:innen aus der digitalen Welt in ihr Geschäft zu bringen. Eine Win-Win Situation – oder ein Match wie man heute sagen würde.» (localsearch/mc/ps)