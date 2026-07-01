Stimmung bei Industrie-KMU leicht verbessert

Zürich – Die Stimmung bei kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in der Schweiz hat sich zuletzt wieder etwas verbessert. Sowohl export- als auch binnenorientierte KMU melden eine verhaltende Verbesserung der Geschäftslage.

Der am Mittwoch von Raiffeisen veröffentlichte KMU PMI ist im Juni auf 49,4 von 48,4 Punkten im Mai gestiegen. Der Index hat sich damit nach zwei rückläufigen Monaten wieder nach oben entwickelt, bleibt aber den zweiten Monat in Folge unter der Wachstumsschwelle von 50.

Der Index signalisiere damit eine weiterhin gedämpfte Geschäftsentwicklung im verarbeitenden Gewerbe. Trotz der leichten Erholung habe sich die Lage insgesamt noch nicht nachhaltig verbessert, schreibt die Bank.

Der leichte Anstieg des PMI habe sich sowohl bei export- als auch bei binnenorientierten KMU ergeben. Dabei haben im Vergleich zum Vormonat vier von fünf Subkomponenten zugelegt, insbesondere die Produktion, die Beschäftigung und die Lagerbestände. Demgegenüber blieb der Auftragsbestand auf tiefem Niveau rückläufig, was auf eine anhaltend schwache Entwicklung der Nachfrage hindeutet.

Die etwas aufgehellte Stimmung wird laut Raiffeisen von den Hoffnungen auf eine bessere zweite Jahreshälfte gestützt. Die Perspektiven für die kommenden Monate hätten sich auch mit der Entspannung im Nahen Osten etwas verbessert.

Insbesondere bei exportorientierten Unternehmen sind dank der «vorsichtigen Zuversicht» auch die Beschäftigungspläne wieder etwas zuversichtlicher, wie eine Sonderumfrage der Bank ergeben hat. Die Chancen, dass die Industrie im zweiten Halbjahr wieder Tritt fasse, seien gestiegen. (awp/mc/pg)