localsearch Success Story: Swiss Green Mamba steigert Onlinebuchungen um das Fünffache

Zürich – In der Serie „Success Stories“ von localsearch, Digital Partner der Schweizer KMU, erklärt Djalma Stagliano, wie er mithilfe digitaler Lösungen die Onlinepräsenz seiner Fahrzeugreinigung optimiert hat und so mehr Aufträge erhält.

Seit 2023 arbeitet localsearch mit dem Zürcher Unternehmen Swiss Green Mamba zusammen, das für eine professionelle, umweltfreundliche und nachhaltige Fahrzeugpflege für Autos und Motorräder. Die Partnerschaft zeigt deutliche Resultate: Kunden können heute mit wenigen Klicks eine Fahrzeugreinigung auswählen, einen Termin buchen und den Service bewerten.

Fünfmal mehr Onlinebuchungen durch smarte Digitalstrategie

Djalma Stagliano, Inhaber von Swiss Green Mamba ist mit den Digitalmassnahmen sehr zufrieden: „Dank localsearch kann ich mich voll und ganz auf mein Geschäft konzentrieren, während localsearch das ganze digitale Marketing im Hintergrund für mich erledigt.“

Swiss Green Mamba verzeichnet heute rund fünfmal mehr Onlinebuchungen als vor dem Relaunch. Möglich macht das eine intelligente Kombination aus übersichtlicher Angebotsdarstellung, digitaler Terminbuchung und automatisierten Bewertungsanfragen. Das umfassende Reinigungsangebot ist mithilfe von localsearch benutzerfreundlich auf der Website dargestellt, ob Innenreinigung mit Extras die Aussenreinigung mit Zusatzleistungen oder Komplettreinigung.

Swiss Green Mamba und localsearch

Für das Fahrzeugreinigungsunternehmen hat localsearch eine skalierbare Digitallösung entwickelt, die einfach zu bedienen ist und einen grösstmöglichen Mehrwert bietet. „Bei Swiss Green Mamba bin ich besonders stolz darauf, dass sich unsere digitale Buchung für weitere Angebote und Standorte schnell ausbauen lässt“, erklärt ein localsearch-Kundenberater.

Das positive Feedback und die Zufriedenheit der Kunden sprechen für sich. Swiss Green Mamba erhält dank der guten Bewertungen weitere neue Anfragen und Aufträge. So profitiert das Unternehmen durch die Unterstützung von localsearch langfristig von höherer Sichtbarkeit, vereinfachten Abläufen und nachhaltigem Wachstum. (localsearch/mc)