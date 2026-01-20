localsearch Success Story: Burek House steigert Bestellungen um das Dreifache

Zürich – In der Serie «Success Stories» von localsearch, Digital Partner der Schweizer KMU, berichtet das Burek House über dreimal mehr Bestellungen dank einer gezielten Digitalstrategie.

Liebevoll zubereitete Bureks, deftige Cevapcici und herzlicher Service. Im Burek House in Birsfelden wird nach überlieferten Familienrezepten gekocht – mit Erfahrung, Hingabe und viel Herzblut. Vor Ort ist diese Qualität längst bekannt und wird von den Gästen geschätzt. Die Herausforderung bestand darin, diese besondere Atmosphäre auch digital zu übertragen. Genau hier setzte die Zusammenarbeit mit localsearch an.

Wenn Tradition online erlebbar wird

Der führende Online-Marketing-Partner für Schweizer KMU unterstützte das Burek House dabei, seine Werte und Geschichte online sichtbar zu machen und neue Kundschaft zu erreichen. Im Zentrum stand eine gezielte Neuausrichtung der Digitalstrategie.

Dank einem modernen Webauftritt, der Authentizität, Handwerk und Leidenschaft online klar transportiert, ist das Lokal von Shpresa Iseni nun auch bei relevanten Suchanfragen präsent. Das Burek House wird von neuen Gästen mit nur einem Klick entdeckt und hat heute eine deutlich höhere Reichweite mit dreimal so vielen Bestellungen.

Nachhaltige Wirkung mit localsearch

Ein wesentlicher Bestandteil war die enge und partnerschaftliche Zusammenarbeit. Gemeinsam mit localsearch gelang der Schritt vom lokal geschätzten Restaurant zum online sichtbaren Erfolgsbetrieb. «Unsere Küche erzählt Geschichten von Familie, von zuhause und von Leidenschaft. localsearch hat diese Geschichte online übersetzt», beschreibt Shpresa Iseni den digitalen Wandel.

Während im Burek House weiterhin täglich frisch gekocht wird, sorgt localsearch mit seinen digitalen Lösungen dafür, dass Handwerk und Tradition online ihren Platz finden – und immer mehr Gäste in den Genuss der beliebten Balkan-Spezialitäten kommen. (localsearch/mc/ps)