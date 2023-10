Logitech ernennt Hanneke Faber per 1. Dezember zur Konzernchefin

Lausanne – Logitech hat mit Hanneke Faber eine neue Konzernchefin ernannt. Sie kommt von Unilever und wird ihren neuen Job am 1. Dezember 2023 antreten.

Als CEO werde Faber zunächst am Hauptsitz von Logitech in der Schweiz tätig sein, bevor sie im nächsten Jahr ins Silicon Valley umziehen werde, teilte der amerikanisch-schweizerische Konzern am späten Montagabend mit. Der frühere Firmenlenker Bracken Darrell war Mitte Juni nach rund zehn Jahren im Amt per sofort zurückgetreten.

Ad Interim führt seither Verwaltungsrat Guy Gecht das Ruder bei Logitech. Er werde bis zum Antritt von Faber als Interims-CEO weiterarbeiten, bevor er seine Aufgaben im Verwaltungsrat wieder aufnehme, darunter die Leitung des Technology and Innovation Committee, heisst es in der Mitteilung.

Logitech-Präsidentin Wendy Becker zeigt sich in der Mitteilung sehr euphorisch mit der Ernennung, die nach einer umfassenden globalen Suche erfolgt sei. Die neue Konzernchefin werde die «Innovation, für die Logitech bekannt ist, weiter vorantreiben und die einzigartige Unternehmenskultur fördern, um das volle Potenzial von Logitech für langfristiges Wachstum und Wertsteigerung für alle unsere Stakeholder zu erschliessen».

Von Unilever zu Logitech

Die 54-jährige Niederländerin Faber kommt den Angaben zufolge vom Konsumgüterkonzern Unilever zu Logitech. Dort leitete sie als Group President das 14 Milliarden Dollar schwere Ernährungsgeschäft. Ihr Verantwortungsbereich erstreckte sich über mehr als 150 Länder und umfasste die Bereiche Marken, Forschung und Entwicklung, das B2B-Geschäft Unilever Food Solutions sowie eine Lieferkette mit rund 60 Fabriken und Vertragsherstellern in aller Welt.

Vor ihrer sechsjährigen Tätigkeit bei Unilever war sie Chief Commercial Officer des globalen Detailhändlers Ahold Delhaize, wo sie das E-Commerce-Geschäft zu einem der 50 grössten E-Commerce-Anbieter weltweit aufgebaut habe. Vor dieser Tätigkeit habe sie ausserdem verschiedene internationale Führungspositionen bei Procter & Gamble inne gehabt, unter anderem bei den globalen Marken Head & Shoulders und Pantene sowie im globalen Kosmetikgeschäft.

Sie ist ausserdem Mitglied des Verwaltungsrats und des Prüfungsausschusses von Tapestry Inc, der Muttergesellschaft der Luxusmarken Coach, Kate Spade New York und Stuart Weitzman. Zuvor war sie auch Mitglied des Aufsichtsrats beim deutschen Bayer-Konzern.

Gemäss den Angaben wurde sie von der Zeitschrift Fortune als eine der einflussreichsten internationalen Frauen in der Wirtschaft im Jahr 2021 ausgezeichnet. Sie war ausserdem siebenfache niederländische Landesmeisterin im Tauchen. (awp/mc/ps)