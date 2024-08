Microsoft Schweiz ernennt Ann Jameson zum SE&O Lead

Zürich – Ann Jameson leitet neu den Bereich Sales Enablement & Operations (SE&O) von Microsoft Schweiz.

Sie tritt die Nachfolge von Calin Turcanu an, der in eine neue Rolle als General Manager im Bereich SMC Corporate Strategy wechselt. Jameson wird direkt an Catrin Hinkel, CEO von Microsoft Schweiz, berichten und Teil der Schweizer Geschäftsleitung.

Mit über 25 Jahren Erfahrung in führenden Technologieunternehmen verfügt Jameson über eine ausgezeichnete Erfolgsbilanz in den Bereichen Cloud und KI-Transformation. Vor ihrem Wechsel zu Microsoft Schweiz war sie als Senior Director Deal Desk Asia bei Microsoft in Singapur tätig. In dieser Rolle leitete sie ein Team von 45 Mitarbeitenden, welches sich auf die grössten und wichtigsten Kunden von Microsoft in Asien fokussiert. Zuvor war Jameson in verschiedenen nationalen und internationalen Positionen bei IBM tätig, zuletzt als Director Asia Pacific Digital Sales Software Solutions in Singapur.

Sie begann ihre Karriere mit einem Praktikum im Journalismus beim Atlanta Press Club und arbeitete später für das TIME Magazine. Danach verlagerte sie ihren Schwerpunkt auf die Multimedia-Entwicklung und Softwarelösungen und ging schliesslich zu IBM. Jameson erwarb ihren Bachelor-Abschluss in Journalismus an der University of Georgia. (pd/mc/pg)