Microsoft Schweiz ernennt Martin Stefik zum CFO

Zürich – Bei Microsoft Schweiz hat Martin Stefik am 1. Juni 2025 die Rolle des Chief Financial Officer (CFO) übernommen. Er folgt auf Alexander Gaertner, der als CFO zu Microsoft Deutschland gewechselt ist.

In seiner neuen Rolle berichtet Martin Stefik an Anita Ratkovic Andric, General Manager Finance Western Europe, Switzerland and Netherlands. Er wird ausserdem Teil der Geschäftsleitung von Microsoft Schweiz.

Stefik bringt 14 Jahre Erfahrung in Finance Leadership bei Microsoft mit. Zuletzt war er als Commercial Finance Director bei Microsoft für die Region Central and Eastern Europe, Middle East and Africa tätig. Seine Karriere bei Microsoft begann er 2010 in der Slowakei, anschliessend übernahm er leitende Finanzfunktionen in München und Prag. Stefik hat einen Masterabschluss in Finance, Banking und Investment von der Matej-Bel-Universität in Banská Bystrica, Slowakei. (mc/pg)