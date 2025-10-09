Microsoft Schweiz ernennt Reinhard Nissl zum HR Director

Zürich – Microsoft Schweiz hat bekanntgegeben, dass Reinhard Nissl die Rolle des HR Directors für die Schweiz übernommen hat. Er folgt auf Shipra Singh, die innerhalb von Microsoft eine neue Position als HR Director für Enterprise Partner Solutions übernommen hat. Reinhard Nissl ist nun Mitglied des Schweizer Führungsteams und leitet den HR-Bereich in der Schweiz sowie in Deutschland und Österreich. Er berichtet an Sarah Sherertz Vogt, Vice President HR, EMEA.

Reinhard Nissl bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in leitenden HR-Funktionen bei Microsoft mit. Seit seinem Eintritt in das Unternehmen im Jahr 2005 hatte er verschiedene Führungspositionen inne, darunter HR Director für Zentral- und Osteuropa, Talent Acquisition Lead sowie Talent & Development Director für Deutschland. Zuvor war er Global HR Lead für Microsoft Business Solutions und verantwortete HR-Aufgaben im Bereich Business Transformation und Leadership Development in Europa, Asien und den USA. Seine Karriere begann Reinhard Nissl in der Automobilindustrie, nachdem er sein Studium der Betriebswirtschaft an der Hochschule Ingolstadt abgeschlossen hatte.

„Die Ernennung von Reinhard unterstreicht unser Engagement, eine People-Strategie zu gestalten, die Innovation, Wachstum und Inklusion fördert“, so Catrin Hinkel, CEO von Microsoft Schweiz. „Seine umfassende Expertise und sein strategischer Ansatz in den Bereichen Talent und Transformation werden uns dabei helfen, unsere Unternehmenskultur weiter zu stärken und einen bedeutenden Mehrwert für unseren Kund:innen und Mitarbeitenden in der Schweiz zu schaffen. Mein Dank gilt auch Shipra für ihre hervorragende Führung und die starke Basis, die sie aufgebaut hat.“

„Ich freue mich sehr über die Möglichkeit, dem HR-Bereich in der Schweiz, zusammen mit Deutschland und Österreich, zu leiten“, so Reinhard Nissl. „Ich bin bestrebt, nachhaltige Geschäftstransformation mit der Förderung individueller Potenziale zu verbinden, Innovation voranzutreiben und die Rolle von Microsoft in diesem wichtigen Markt weiter zu stärken.“

Das Führungsteam von Microsoft Schweiz besteht nun aus folgenden Mitgliedern:

Catrin Hinkel (CEO), Roger Altorfer (Director Customer Success Unit), Martin Haas (Director Small, Medium, Corporate Business), Marc Holitscher (National Technology Officer), René Hürlimann (General Manager Solution Sales), Michael Isaac (Head of PR & Communications), Ann Jameson (Sales Enablement & Operations Lead), Mohamad Ali Mahfouz (Area Services Lead), Reinhard Nissl (HR Director), Moritz Oberli (General Manager Public Sector), Andrew Reid (Global Partner Solutions Director), Martin Stefik (CFO), Karim Tejani (Head of Legal), Christian Thier (Financial Services Industry Lead) und Stephan Timme (General Manager Enterprise Commercial Business). (Microsoft/mc/hfu)