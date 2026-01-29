moneycab moneycab Logo. Typografischer Schriftzug in blau und gelb.

IT

Microsoft-Wachstum lässt etwas nach

Microsoft-Wachstum lässt etwas nach
Hauptsitz von Microsoft in Redmond im US-Bundesstaat Washington.
Von moneycab

Redmond – Microsoft hat dank einer weiter hohen Nachfrage nach Produkten rund um Künstliche Intelligenz (KI) und Cloud-Dienste erneut kräftig zugelegt. Allerdings fiel das Wachstum im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2025/26 (Ende Juni) nicht mehr so hoch aus wie noch im Vierteljahresabschnitt davor.

Der Erlös legte bereinigt um die positiven Effekte des schwachen Dollar um 15 Prozent auf 81,3 Milliarden Dollar (68 Mrd Euro) zu, wie der Softwarehersteller am Mittwoch nach New Yorker Börsenschluss in Redmond mitteilte. Zum Auftakt des Geschäftsjahres hatte das währungsbereinigte Wachstum noch bei 17 Prozent gelegen.

Der operative Gewinn zog um rund ein Fünftel auf 38,3 Milliarden Dollar an. Beim Umsatz und beim operativen Ergebnis schnitt Microsoft etwas besser ab, als Experten prognostiziert hatten. Allerdings erfüllte das Unternehmen im Cloud-Geschäft lediglich die Erwartungen. Zudem verschreckten die hohen Ausgaben für die Infrastruktur des KI-Geschäfts die Investoren.

Die Aktie gab nachbörslich zunächst um bis zu acht Prozent nach, halbierte das Minus kurz danach aber. (awp/mc/ps)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Lesen Sie jetzt:
Cisco: KI-Nutzung steigert Beförderungschance um bis zu 50 %
Christopher Tighe, Vorsitzender der Geschäftsführung von Cisco Schweiz (Bild: Cisco, Moneycab)
22.Januar 2026 — 09:47 Uhr
Cisco: KI-Nutzung steigert Beförderungschance um bis zu 50 %

Die meisten Mitarbeitenden lernen durch praktische Erfahrung: 87 % der befragten Mitarbeitenden geben an, dass sie den Umgang mit KI aus Neugierde und über rollenrelevantes Ausprobieren von KI-Tools erlernen. Der Zugang zu Hilfe-Möglichkeiten und -Ressourcen ist dabei entscheidend für nachhaltiges Vertrauen und Akzeptanz.
KI als Wachstumstreiber: 15 Milliarden Franken jährliches Innovationspotenzial für die Schweiz
Von links nach rechts: Martin Hvidt Thelle (Partner, Implement Consulting Group), Christine Antlanger-Winter (Country Director Google Switzerland) und Franziska Barmettler (CEO digitalswitzerland). (Foto: digitalswitzerland)
20.Januar 2026 — 13:37 Uhr
KI als Wachstumstreiber: 15 Milliarden Franken jährliches Innovationspotenzial für die Schweiz

Eine von Google und digitalswitzerland in Auftrag gegebene Studie zeigt, dass die Schweiz durch den Einsatz von KI in F&E- sowie Innovationsprozessen über ein jährliches KI-Innovationspotenzial von rund 15 Milliarden Franken verfügt.