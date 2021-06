Move Digital ernennt Christian Burkhalter zum Chief Commercial Officer

Zürich – Move Digital hat Christian Burkhalter zum Chief Commercial Officer ab 1. Juli 2021 ernannt. Die Ernennung des früheren Avaloq-Managers für diese Schlüsselposition ist Teil der neuen Wachstumsphase, die Move Digital Ende 2020 mit der Lancierung des Move Digital-Ökosystems für Anlageprodukte und -dienstleistungen eingeleitet hat.

Christian Burkhalter war zuletzt als Chief Market Officer (CMO) Schweiz & Liechtenstein und Mitglied der Geschäftsleitung von Avaloq Sourcing Schweiz & Liechtenstein tätig. Zuvor war er von 2015 bis 2020 bei Avaloq Head of Sales für die Schweiz und Liechtenstein. Vor seinem Wechsel zu Avaloq war er Partner bei der ICT-Beratungsfirma Metagon. In seiner früheren Karriere arbeitete er in den Bereichen Engineering, Vertrieb, Business Development und M&A bei Technologieunternehmen wie Alcatel, Elektrowatt und Swisscom. Christian Burkhalter verfügt über einen Bachelor of Science in Informatik von der Fachhochschule Brugg-Windisch und einen MBA des Executive Programms der Universitäten von Rochester und Bern.

Mohammed Alaoui, Gründer und CEO von Move Digital, sagt: «Seit der Gründung unseres Unternehmens haben wir unsere Technologie in enger Zusammenarbeit mit Kunden ständig weiterentwickelt. Heute kombinieren unsere Technologie und unsere Lösungen modernste Fähigkeiten, die auf aktuelle und zukünftige Bedürfnisse einer institutionellen Kundenbasis ausgerichtet sind. Die Einführung unseres Ökosystems im vergangenen Jahr war ein wichtiger Meilenstein, der es uns ermöglicht, unser Geschäft deutlich zu skalieren. Um Wachstumschancen zu ergreifen und Partnerschaften zu nutzen, bauen wir eine Business Development- und Vertriebsorganisation auf. Christian bringt einen grossen Erfahrungsschatz mit und wir freuen uns sehr, dass er als neues Mitglied unserer Geschäftsleitung unser Geschäft vorantreiben wird.»

Christian Burkhalter fügt hinzu: «Wealth Management ist einer der attraktivsten Sektoren im Finanzdienstleistungsbereich in Bezug auf Wachstum und Profitabilität. Es gibt ein erhebliches Potenzial für den Einsatz von Technologie zur Hyper-Personalisierung von Wealth-Management-Produkten und -Dienstleistungen, um die Kundenbedürfnisse und -erwartungen perfekt zu erfüllen, sowie die allgemeine Produktivität und Effizienz zu steigern. Move Digital befähigt Relationship Manager, effizient massgeschneiderte Private-Banking-Beratung anzubieten. Insbesondere im Zusammenhang mit Open Banking ermöglicht die Technologie, personalisierte, anpassbare Lösungen in grossem Umfang und ein Zusammenführen von Best-in-Class-Produkten. Move Digital bietet innovative Technologie und einen einzigartigen Ansatz, der es Vermögensverwaltern ermöglicht, ihre Wertschöpfungskette zu digitalisieren und neue Angebote und Möglichkeiten für ihr Geschäft zu schaffen. Ich freue mich sehr darauf, mit Mohammed und dem Team zusammenzuarbeiten und die Chancen zu nutzen, die sich durch die Transformation des Wealth Managements und der Finanzdienstleistungen eröffnen.»

Die Plattform mit offener Architektur von Move Digital verbindet Banken mit Geschäftspartnern und fördert den Austausch von Anlageprodukten und unterstützenden Dienstleistungen sowie relevanten Informationsdienstleistungen. Das Ökosystem ist darauf ausgelegt, die Zusammenarbeit über komplexe Arbeitsabläufe hinweg zu unterstützen, indem es den Austausch von Informationen und Dienstleistungen erleichtert und bekannte operative Probleme löst. Das Ökosystem nutzt die individuellen Digitalisierungsinitiativen der Teilnehmer und ermöglicht eine effiziente Integration zwischen den Finanzinstituten mit dem Ziel, die Servicequalität für Endkunden signifikant zu verbessern und personalisierte Dienstleistungen auf hocheffiziente Weise anzubieten. (Move Digital/mc)

