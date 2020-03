Myriam Reinle neue CEO des Fintech-Startups Evolute

Zürich – Myriam Reinle übernimmt die Spitze des Schweizer Fintech-Unternehmens Evolute. Mit den 38 Mitarbeitenden an den zwei Firmenstandorten Zürich und Lviv (Ukraine) wird sie die Fintech-Lösung für Vermögensverwalter und Family Offices zum Marktplatz ausbauen.

Myriam Reinle übernimmt im März die Führung des Schweizer Fintech-Unternehmens. Evolute baut ihre Lösung für unabhängige Vermögensverwalter und Multi Family Offices weiter zum Marktplatz für Finanzprodukte und -services aus. „Mit ihrer langjährigen Führungserfahrung im Bereich Online-Marktplätze in der Schweiz bringt Myriam die gewünschten Voraussetzungen, um Evolute auf die nächste Stufe zu heben“, sagt Patrick Barnert, Verwaltungsrat von Evolute.

„Ich freue mich, gemeinsam mit dem kompetenten Team die bestehenden Kunden und Partner von Evolute in das neue Businessmodell zu transformieren. Unser nächstes Ziel ist, Evolute von einem reinen Wealth-Management-Lösungsanbieter zu einem Finanzmarktplatz mit offenem Ökosystem weiterzuentwickeln“, sagt Myriam Reinle.

Myriam Reinle bringt über 20 Jahre Erfahrung im Aufbau von Online-Marktplätzen und in der Führung von innovativen Tech-Startups und agilen Teams mit. Vor ihrem Engagement bei Evolute führte sie die Crowdlending-Plattform Lendico (Schweiz). Zuvor war sie CEO beim Immobilien-Marktplatz immostreet.ch und langjähriges Geschäftsleitungsmitglied von Homegate. Ihre erste CEO-Rolle übernahm Reinle 2011 beim Online-Marktplatz Car4You.

Mit einem offenen Marktplatz in die Zukunft

Im April 2020 wird Evolute ihre moderne Online-Applikation für Vermögensverwalter launchen. Neben den bestehenden Funktionen für Kunden- und Portfoliomanagement, Compliance, Reporting und Controlling bietet die Online-Plattform in Zukunft einen offenen Marktplatz für Finanzprodukte und -services. Mit dem Marktplatz werden die Wertschöpfungskette in der Vermögensverwaltung optimiert und anhand der existierenden Informationen die Effizienz und Effektivität für den Vermögensverwalter, Kunden und Marktpartnern gesteigert. Auf dem Marktplatz werden neben Finanzprodukten auch spezifische Daten und Services, z.B. Regulatory Audit Services, Steuer-Reports, angeboten und zu einem Ökosystem ausgebaut.

Im Rahmen der Strategieumsetzung ist Evolute als neuestes Mitglied in die Open Banking Project Community eingetreten. Auch hier ist das Ziel, die Effizienz im Informationsaustausch und entlang der Wertschöpfungskette durch Standards zu steigern. (Evolute/mc/ps)

Über Evolute AG

Evolute ist ein schweizerisches Fintech Unternehmen mit 38 Mitarbeitern an zwei Standorten, spezialisiert auf Lösungen für Vermögensverwalter und Multi Family Offices. Mit einer Kundenbasis von 25 kleineren und grossen Vermögensverwaltern betreibt Evolute ein erfolgreiches Geschäft und konnte 2019 den Umsatz um 60% steigern. Evolute gehört mit seiner modernen IT-Architektur, fachspezifischem Know-how und einem kompetenten Team zu den innovativsten Fintech-Unternehmen in der Schweiz.

