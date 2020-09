NetApp ernennt Schweizer Systemintegratoren zu «Star-Partnern»

Wallisellen – NetApp (NASDAQ: NTAP), ein cloud- und datenorientierter Softwareanbieter, hat in der Schweiz «Star-Partner» erkoren. Dies ist die höchste von vier Statusstufen, in welche die hierzulande über 120 zertifizierten Partnerunternehmen unterschieden werden. BNC mit Hauptsitz in Bern, die ITRIS One AG in Spreitenbach und die Netcloud AG in Winterthur sind zum 1. August 2020 von der zweithöchsten Stufe («Platinum-Partner») zur höchsten Stufe aufgestiegen – ein Status, den sie als einzige NetApp-Partner in der Schweiz erreicht haben. Dank ihrer hervorragenden Leistungen während des letzten Geschäftsjahres, das am 30. April 2020 endete, konnten alle drei IT-Service Provider die im NetApp Unified Partner Programm genannten Vorgaben erfüllen.

Marcel Hüls, Manager Channel Sales bei der NetApp Switzerland GmbH, ist hocherfreut über das nun offizielle Gütesiegel für die langjährige erfolgreiche Zusammenarbeit. Er sagt: «Einerseits bietet NetApp ein Wachstumsprogramm mit dedizierten Incentives nur für Star-Partner an, andererseits profitieren Dienstleister mit der höchsten Statusstufe besonders bei Ausschreibungen von multinationalen Konzernen oder internationalen Organisationen, wenn von vornherein der höchste Partner-Level gefordert wird. Tatsächlich hat diese Auszeichnung Auswirkungen über die Schweizer Grenzen hinaus, weil sich dank der nun vorhandenen Ansprechpartner auf höchstem Niveau neue Skaleneffekte bei internationalen Ausschreibungen ergeben.»

Patrik Schilt, Chief Marketing & Sales Officer bei BNC, sagt: «Unser Geschäft mit NetApp hat sich in den letzten zwei Jahren erfreulich entwickelt. Es ist eine tolle Nachricht, im höchsten Partnerstatus angekommen zu sein. Unsere Kernkompetenz als zertifizierter Partner für 24*7-Support kommt so noch stärker zum Tragen.»

Anatol Studler, CTO von ITRIS One AG, sagt: «Wir freuen uns sehr, dass wir als umsatzstärkster Schweizer Partner im Fiskaljahr 2020 den Status als NetApp Star-Partner erhalten haben. Dieser Erfolg basiert auf unserer langjährigen, starken Partnerschaft und bestätigt erneut unsere Kompetenz und führende Rolle im Bereich Storage. Unsere Kunden dürfen bei uns weiterhin die höchste Kompetenz rund um Lösungen und Services von NetApp sowie den darauf basierenden Anwendungen erwarten.»

Lukas Egger, Chief Cloud Engineering von Netcloud sagt: «Wir setzen seit Jahren auf NetApp und sind von den Produkten wie auch von der Innovationskraft nach wie vor felsenfest überzeugt, was in einer nachhaltigen Partnerschaft mit vielen zufriedenen Kunden resultiert. Entsprechend freut es uns sehr, von NetApp den Star-Partner-Status zu erhalten.» (Netapp/mc/ps)

NetApp Unified Partner Programm