netpart Services GmbH erweitert Beirat mit IT-Unternehmer Marcel Baghdassarian

Aathal-Seegräben – Die netpart Services GmbH erweitert ihr strategisches Gremium und beruft mit Marcel Baghdassarian einen erfahrenen Unternehmer in den Beirat.

Marcel Baghdassarian ist CEO und Mitinhaber der Alteo Business Systems GmbH, einem etablierten Abacus Silber Vertriebspartner mit Fokus auf Business-Softwarelösungen. Er verfügt über langjährige Erfahrung in der strategischen Entwicklung und Skalierung von ITDienstleistungsunternehmen.

In seiner Rolle als Beirat steht Baghdassarian der Geschäftsleitung der netpart Services GmbH beratend zur Seite.

Der Fokus liegt auf strategischen Fragestellungen, insbesondere in den Bereichen Marktpositionierung, Wachstum und Weiterentwicklung des Geschäftsmodells. Eine operative Funktion übernimmt er nicht.

„Ich freue mich ausserordentlich, Marcel Baghdassarian im Beirat der netpart Services GmbH begrüssen zu dürfen. Wer Marcel kennt, der weiss, er bringt nicht nur Fachwissen mit, sondern auch echtes Unternehmerherz. Genau das ist es, was wir uns von einem Beirat erhoffen – jemanden, der mitdenkt, kritisch hinterfragt und uns mit seiner Erfahrung in Strategie, Digitalisierung und KMU-Vertrieb voranbringt“, sagt Sacha Kriech, Geschäftsführer und Inhaber der netpart Services GmbH.

„Ich freue mich, die netpart Services GmbH in dieser Rolle zu begleiten und meine Erfahrungen aus der strategischen Entwicklung und Skalierung von IT-Unternehmen einzubringen. Besonders schätze ich den Austausch auf Augenhöhe sowie die Möglichkeit, Impulse aus unterschiedlichen Marktperspektiven zu verbinden“, sagt Marcel Baghdassarian. (netpart Services/mc/ps)

Über netpart Services GmbH

Die netpart Services GmbH ist ein Schweizer IT-Dienstleistungsunternehmen mit Sitz in der Region Zürich, das Unternehmen ganzheitlich bei der Digitalisierung und Optimierung ihrer Geschäftsprozesse begleitet. Das Leistungsangebot umfasst die Planung, Implementierung und den Betrieb moderner IT-Infrastrukturen, Netzwerklösungen und massgeschneiderter Systemlösungen – ergänzt durch praxisorientierte AI-Lösungen sowie einen konsequenten Fokus auf IT-Security und Datenschutz. Mit einem eingespielten Team aus erfahrenen Fachleuten steht netpart für persönliche Beratung, schnelle Reaktionszeiten und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Als wachsendes Unternehmen baut netpart Services GmbH ihr Portfolio kontinuierlich aus und begleitet Kunden als verlässlicher Partner durch die stetig zunehmenden Anforderungen an eine sichere, intelligente und zukunftsfähige IT.