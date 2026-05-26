Colliers Switzerland: Büroflächen im Zürcher Bürohaus Josef wiedervermietet

Zollikon – Im Auftrag des Migros-Genossenschafts-Bunds hat für ihre ehemalige Bürofläche im Bürohaus Josef im Zürcher Kreis 5 eine Nachmietpartei gefunden.

Die ehemalige Bürofläche des Migros-Genossenschafts-Bundes im 1. Obergeschoss der Josefstrasse 212 umfasst insgesamt 630 m2. Neue Mieterin ist die Union Group AG, eine inhabergeführte Gruppe spezialisierter Agenturen für Digital Marketing, Brand Experience, KI, Daten und Technologie. «Wir freuen uns auf den neuen Standort im Kreis 5. Mit novu AG und Gold Interactive vereinen wir Expertisen unter einem Dach, die zusammengehören – nah an unseren Kunden und mit dem Anspruch, digitale Markenerlebnisse zu schaffen, die nachweisbar auf den Geschäftserfolg einzahlen», sagt Martin Stauch, Managing Director Union Group AG.

Das Bürohaus Josef wurde 2006 erbaut und zeichnet sich durch eine fortschrittliche Gebäudetechnik aus. Zusätzlich ist es mit einer Photovoltaikanlage und einer Anlage zur Regenwassernutzung ausgestattet und an das Fernwärmenetz angeschlossen. Im Zentrum des Industriequartiers gelegen, ist es bestens an den öffentlichen Verkehr sowie den Individualverkehr angebunden.

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