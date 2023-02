Neuer Analysten-Report: Retarus als «Notable Vendor» für Enterprise Email Security gelistet

München – Die Analysten von Forrester stufen die Retarus Secure Email Platform in ihrem neuen Report „The Enterprise Email Security Landscape, Q1 2023“ als Sicherheitslösung für Enterprise Email ein, die heutige Marktanforderungen erfüllt und umfassenden Schutz vor Cyberbedrohungen bietet. Aktuelle Anwendungsfälle umfassen laut Forrester „Phishing-, BEC- und Spoofing-Schutz, die Erkennung und Beseitigung von Malware und bösartigen URLs, E-Mail-Authentifizierung, Anti-Spam, Anti-Malware, Data Loss Prevention, Verschlüsselung sowie Phishing-Tests und -Aufklärung“. Die Cloud-Lösung von Retarus punktet insbesondere in den Kategorien „Domain Spoofing Protection“, „Spam Reduction“ sowie „Regulatory and Third-Party Compliance“.

Die geschäftliche E-Mail-Kommunikation ist zentraler Bestandteil zahlreicher Geschäftsprozesse. Gleichzeitig ist E-Mail das häufigste Einfallstor für Cyberangriffe und muss dementsprechend abgesichert werden. Laut Forrester sind immer perfider ausgeführte Phishing- und Business-Email-Compromise-Angriffe (BEC) sowie Malware und Ransomware ein grosses Problem für Sicherheitsverantwortliche. Der Forrester-Report „The Enterprise Email Security Landscape, Q1 2023“ gibt einen detaillierten Überblick über die aktuelle Marktdynamik im Bereich E-Mail-Sicherheit und unterstützt Unternehmen bei der Anbieterauswahl. Mit der Secure Email Platform bedient Retarus alle von Forrester identifizierten und häufig nachgefragten Anwendungsfälle.

Ganzheitliche Absicherung der E-Mail-Kommunikation

Die Retarus Secure Email Platform schützt zuverlässig vor BEC- und Malware-Angriffen, Data Loss Prevention, Phishing und Ransomware. Dabei berücksichtigen die Module für Email Security, Email Compliance und Email Infrastructure von Sicherheit und Continuity über Compliance bis hin zu Applikations-Traffic und Routing alle Aspekte der geschäftlichen E-Mail-Kommunikation.

Neben umfassenden, kontinuierlich weiterentwickelten Phishing- und Virenfiltern bietet Retarus patentierte Erkennungs- und Reaktionsmechanismen wie Retarus Patient Zero Detection, mit der Unternehmen Zero-Day-Attacken binnen kürzester Zeit erkennen und abwehren. Bereits infizierte Nachrichten lassen sich zurückholen, noch bevor betroffene Empfänger sie geöffnet haben. Das reduziert das Geschäftsrisiko deutlich. Darüber hinaus bietet das cloud-basierte E-Mail Gateway von Retarus auch innovative Mechanismen für die Erkennung und Abwehr von CxO Fraud. Damit können Unternehmen gefälschte Absenderadressen identifizieren, die für BEC-Angriffe verwendet werden, sowie E-Mails rechtzeitig als Betrugsversuche entlarven und in einer Quarantäne isolieren. Bei der Abwehr neuartiger Bedrohungen setzt Retarus zudem auf modernste, KI-basierte Sandboxing-Technologie.

Darüber hinaus bietet die Retarus-Plattform neben reinen Security-Features auch Funktionalitäten wie Predelivery Logic, mit der sich auch komplexe E-Mail-Umgebungen ohne grossen Aufwand konsolidieren lassen. Die Dienste der Secure Email Platform lassen sich nahtlos in jedes E-Mail-System integrieren und jederzeit flexibel an neue Anforderungen anpassen. Dabei erfüllen die Services höchste Datenschutz-Standards und Compliance-Richtlinien. Alle Daten werden DSGVO-konform in selbst betriebenen, auditierbaren Rechenzentren verarbeitet.

„Die Einstufung von Forrester zeigt uns, dass unsere Investitionen in selbst entwickelte Kerntechnologien in Kombination mit Service Management und regionaler Compliance der richtige Ansatz sind, um Unternehmen im Kampf gegen Cyberbedrohungen zu unterstützen», sagt Martin Hager, Gründer und Geschäftsführer von Retarus. „Wir investieren auch weiterhin in die Entwicklung modularer Services, um die gesamten Kommunikationsprozesse von Unternehmen abzusichern, bis hin zu Archivierung, Verschlüsselung, Routing und geschäftskritischen transaktionalen Nachrichten. Darüber hinaus planen wir weitere Partnerschaften mit führenden Technologieanbietern, zum Beispiel in den Bereichen Machine Learning und KI, um unseren Kunden jederzeit die innovativsten Services mit bestem Schutz vor Cyberattacken zu bieten.“ (Retarus/mc/ps)