Nexi ernennt Dirk Schmidt zum CEO der orderbird GmbH

Eschborn – Nexi Germany gab die Ernennung von Dirk Schmidt zum CEO der orderbird GmbH mit Wirkung zum 1. März 2026 bekannt. In seiner neuen Funktion übernimmt Schmidt die Gesamtverantwortung für orderbird – mit besonderem Fokus auf Strategie, Wachstum und Rentabilität – und wird die Zusammenarbeit innerhalb von Nexi DACH weiter stärken. Er wird an Thomas Spreitzer, CEO Nexi DACH, berichten und dem Führungsteam von Nexi DACH angehören.

Gleichzeitig hat David Feichter nach sieben Jahren beschlossen, sich einer neuen beruflichen Herausforderung außerhalb der Nexi Group zu stellen.

“Ich möchte David Feichter für seinen Beitrag zu orderbird danken. Sein hohes Engagement und die bedeutenden Fortschritte, die er bei der Weiterentwicklung von orderbird sowie bei der weiteren Integration in die Nexi Group erzielt hat, sind sehr wertvoll. Für seinen weiteren beruflichen und persönlichen Weg wünschen wir ihm viel Erfolg und alles Gute”, sagt Thomas Spreitzer, CEO Nexi DACH.

Mit seiner umfassenden Expertise im Bereich POS und Zahlungsverkehr – und als anerkannter Spezialist für das Gastgewerbe und die Gastronomie – ist Schmidt bestens geeignet, um orderbird in die nächste Phase seines beschleunigten Wachstums zu führen. Zu seinen Prioritäten gehören die Schärfung des Wertversprechens für ISVs und Händler, die Ausweitung der SaaS/POS-Präsenz und die Beschleunigung der Integration von Nexi-Zahlungslösungen in die orderbird-Plattform und das Partnernetzwerk.

Schmidt wird die Fähigkeiten und die Marktpräsenz von Nexi nutzen – von Partnerschaften und Vertrieb bis hin zu erstklassigen Zahlungsakzeptanz- und datengestützten Mehrwertdiensten –, um neue Cross-Selling-Möglichkeiten zu erschließen und Marktanteile in der DACH-Region zu gewinnen.

“Dirk Schmidt ist ein angesehener Experte für Gastronomie und Gastgewerbe. Seine Kombination aus Produkt- und Marktkenntnissen sowie Führungserfahrung ist genau das, was wir jetzt brauchen, um unser Wachstum zu beschleunigen, unsere Marktpräsenz noch besser zu nutzen und die Integration der Zahlungslösungen von Nexi im gesamten ISV-Ökosystem zu vertiefen.”, so Spreitzer.

“Ich freue mich sehr auf diese neue Aufgabe. Gemeinsam mit dem Team werden wir das Wachstum von orderbird beschleunigen, unseren Kunden aus dem Gastgewerbe und Einzelhandel noch mehr Mehrwert bieten und die Stärken der Nexi Group – von der Akzeptanz bis hin zu Partnerschaften – für unsere Kunden und ISV-Partner nutzen”, kommentiert Dirk Schmidt, CEO orderbird.

Schmidt wird bereits in seiner neuen Funktion auf der INTERNORGA, der führenden internationalen Fachmesse für die Gastronomie und Hotellerie, vertreten sein, die vom 13. bis 17. März 2026 in Hamburg stattfindet.

Seit 2015 hat Schmidt leitende Positionen im Gastronomie- und Gastgewerbesektor inne und ist dort für Prozesse, Produkte und Dienstleistungen mit starker Kunden- und Marktorientierung verantwortlich. Er hat die Entwicklung und Umsetzung von Markteinführungsstrategien, den gesamten Produktlebenszyklus sowie innovative Lösungen und strategische Partnerschaften betreut – seit 2018 in Führungspositionen bei HRS und bei den bekannten POS-Lösungsanbietern SIDES, GASTROFIX und Lightspeed. Zuvor war er viele Jahre bei Novell tätig, zuletzt als General Manager & VP EMEA. (Nexi/mc/hfu)

orderbird