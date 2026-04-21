Nexi Schweiz baut Sicherheit und KI-Kompetenz im Payment weiter aus 

Wallisellen – Bianca End, Country General Manager von Nexi Schweiz, hat das Unternehmen in den vergangenen sechs Monaten mit ihrer digitalen Expertise weiterentwickelt und zentrale Bereiche wie Fraud Prevention, Cyber Security und Künstliche Intelligenz sowohl organisatorisch als auch personell gestärkt. Damit profitieren Schweizer Händler von der Anbindung an internationale Innovationen sowie von besonders sicheren und stabilen Bezahlumgebungen, die den steigenden technologischen Risiken gerecht werden.

Cyber Security wird im Payment zunehmend geschäftskritisch, da Social-Engineering- und KI-gestützte Angriffe stark zunehmen und Cyberkriminelle ihre Methoden weiter professionalisieren. Für Händler steigen damit die Risiken und die Anforderungen an sichere Bezahllösungen. Nexi reagiert auf diese Entwicklung mit einer klar auf Sicherheit und Innovation ausgerichteten Strategie, die auf vier zentralen Pfeilern basiert:

sichere Zahlungsabwicklung mit zuverlässiger Autorisierung, Clearing und Settlement sowie umfassendem Monitoring und Compliance;

eine starke Cyber Security mit modernen Sicherheitsarchitekturen und rund um die Uhr überwachter Infrastruktur;

KI-gestützte Fraud Prevention zur Echtzeitanalyse von Transaktionen und frühzeitigen Erkennung betrügerischer Muster.

Entwicklung KI-gestützter Lösungen für sichere und automatisierte Zahlungsprozesse.

«Mit Investitionen in neue Technologien, moderne Zahlungsarten und die Weiterentwicklung der Infrastruktur treiben wir die digitale Transformation im Handel aktiv voran und schaffen die Grundlage für neue, KI-gestützte Bezahlprozesse», sagt Bianca End, Country General Manager von Nexi Schweiz. Dazu zählt auch Agentic Commerce, bei dem KI-Agenten künftig den Kauf- und Bezahlprozess vollständig übernehmen. «Gerade bei automatisierten Prozessen sind Sicherheit und klare Kontrollmechanismen entscheidend, damit Zahlungen für Händler und Konsumenten durchgehend geschützt und jederzeit nachvollziehbar bleiben.»

KI-Innovationen für den Schweizer Handel

Für die Weiterentwicklung von KI-gestützten Prozessen arbeitet Nexi Group unter anderem mit Google Cloud zusammen und entwickelt gleichzeitig eigene technologische Grundlagen wie offene Protokolle und Schnittstellen, die eine sichere Integration von KI in Zahlungsprozesse ermöglichen. Ziel ist es, eine robuste und sichere Infrastruktur für automatisierte Zahlungsabläufe zu schaffen, Betrugsprävention und Compliance weiter zu automatisieren und Händlern sowie Partnern neue Möglichkeiten im digitalen Handel zu eröffnen. «Erste Pilotprojekte laufen bereits in ausgewählten europäischen Märkten. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse fliessen direkt in die Weiterentwicklung des Angebots ein. So können wir unseren Schweizer Kunden global skalierte Lösungen zu einem auf lokale Bedürfnisse zugeschnittenen Marktpreis anbieten“, sagt Bianca End.

Bianca End hat im vergangenen September die Verantwortung als Country General Manager von Nexi Schweiz übernommen und bringt über 20 Jahre internationale Erfahrung in der Technologie- und Digitalbranche mit. Gemeinsam mit einem erfahrenen, wachstumsorientierten Führungsteam stellt sie Nexi Schweiz für die nächste Phase der digitalen Zahlungsevolution auf. In der Geschäftsleitung kommen Kompetenzen in Technologie, Vertrieb, Risiko, Partnerschaften und operativer Exzellenz zusammen. Als Teil der Nexi Group verbindet Nexi Schweiz diese lokale Stärke mit der Innovationskraft und Skalierung eines führenden europäischen PayTech-Unternehmens. (Nexi/mc/hfu)