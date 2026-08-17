NorthC Schweiz AG ernennt Urs Bürgisser zum Managing Director

Münchenstein – NorthC, ein regionaler Anbieter von Datacenter in Nordwesteuropa, gibt die Ernennung von Urs Bürgisser zum neuen Managing Director für die Schweiz bekannt. Mit ihm will NorthC das Wachstum in der Schweiz weiter ausbauen. Er folgt auf Patrik Hofer, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt.

Mit Urs Bürgisser konnte NorthC einen veritablen Datacenter-Spezialisten mit ausgewiesener Erfolgsbilanz verpflichten. Die letzten elf Jahre war er als Sales Director für Equinix tätig und konnte dabei substantielles Wachstum, Erfolge und Abschlüsse im Schweizer und internationalen Markt verbuchen. Frühere Stationen seiner Karriere waren unter anderem Cisco Systems, Bechtle oder Lexmark.

Seine neue Aufgabe umfasst die Gesamtverantwortung für den Schweizer Markt, die Umsetzung der Geschäftsstrategie des Rechenzentrumsbetreibers, die Förderung strategischer Allianzen, den Ausbau der Kunden- wie auch Partnerbeziehungen und damit die Sicherung sowie Steigerung des Wachstums in diesem für NorthC strategisch wichtigen Markt.

Alexandra Schless, CEO NorthC Group: «Wir freuen uns ausserordentlich, dass wir mit Urs Bürgisser eine echte Autorität im Bereich digitale Infrastrukturen und Datacenter verpflichten konnten.»

Donald Badoux, Managing Director DACH: «Zusammen mit Urs werden wir die Schweiz erfolgreich weiter entwickeln und spannende Projekte wie die Fertigstellung unseres regionalen Rechenzentrums im Innovations-Campus uptownBasel oder den Bau unseres neuen Hightech-Rechenzentrums auf dem Hive-Campus in Genf zum Abschluss bringen.»

Urs Bürgisser, Managing Director, NorthC Schweiz: «Die Freude ist ganz meinerseits und ich freue mich, mein Wissen und meinen Erfahrungsschatz in die NorthC im Schweizer Markt einbringen zu können. Zusammen mit meinem Team möchte ich unseren Fokus auf regionaler Präsenz und Kundennähe weiter ausbauen und eine nachhaltige Wachstumsstrategie umsetzen. Datacenter sind in der heutigen digitalen Welt unverzichtbar, Kunden müssen gleichzeitig die Gewähr haben, dass ihre Daten in einem sicheren Rechtsraum liegen.»

Der Schweizer Markt bietet NorthC entscheidende Wachstumschancen, da die Wirtschaft zunehmend nach kommerziellen Rechenzentren verlangt, welche wichtige technologische Entwicklungen, allen voran KI, unterstützen und gleichzeitig die Digitale Souveränität gewährleisten. (NorthC/mc/ps)

Über NorthC

NorthC ist ein führender unabhängiger Anbieter regionaler Rechenzentren in den Niederlanden, Deutschland und der Schweiz. Das Unternehmen betreibt insgesamt 25 Rechenzentren und entwickelt derzeit neue Rechenzentrumsanlagen in Frankfurt, Berlin und Genf. NorthC zeichnet sich durch seine starke Präsenz in den verschiedenen Regionen, hochwertige Dienstleistungen, ein umfangreiches Konnektivitäts-Ökosystem sowie den Zugang zu bedeutenden öffentlichen und privaten Cloud-Dienstleistern aus. NorthC strebt an, bis 2030 klimaneutral zu werden, und stützt sich dabei auf vier Nachhaltigkeits-Säulen: 100 % grüne Energie, grüner Wasserstoff, optimale Nutzung der Restwärme der Rechenzentren und modulare Bauweise.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website von NorthC Datacenters: https://www.northcdatacenters.com/ch-de/