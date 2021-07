NovaTrend – Best in Class Datensicherheit für Endkunden dank integrierter Cyber Protection-Lösung von Acronis

Schaffhausen – Wer nicht hören will, muss fühlen: Anwender, die der Sicherheit und der Verfügbarkeit ihrer Daten bis anhin nicht die dringend nötige Beachtung geschenkt haben, wurden spätestens durch die Vorfälle der letzten Monate eines besseren belehrt. Verstärkt wurde die latent vorhandene Bedrohung durch Cyber-Angriffe oder selbstverschuldeten Datenverlust noch zusätzlich durch die von der Pandemie erzwungene Arbeit im Homeoffice. Oftmals bedrohen solche Vorfälle die Existenz der Betroffenen. Der führende Schweizer Webhoster NovaTrend setzt auch in diesem Bereich auf höchste Standards und schützt seine Endkunden neu mittels einer integrierten Cyber Protection Lösung von Acronis wirksam vor Datenverlust. Die Wiederherstellung verlorener Daten kann von den Kunden selbst über das bestehende Kontrollpanel problemlos und schnell vorgenommen werden. Auch die Nutzung dieses Tools ist für Endkunden im schweizweit einmaligen All-Inclusive Preismodell von NovaTrend inbegriffen und damit kostenlos.

Webhoster bietet seinen Kunden kostenlos wirksamen Schutz

Dem Webhosting Anbietern kommt insofern eine zentrale Rolle, als er seine Endkunden mittels geeigneter Tools vor solchen bedrohlichen Vorfällen wirksam zu schützen sucht. Dies auch im eigenen Interesse, bringen doch Datenverluste meist teure Ausfallzeiten, unzufriedene Kunden, eventuell behördliche Bussgelder und Umsatzverluste mit sich. Die Kundenerwartungen an die zuständigen IT-Mitarbeitenden sind dementsprechend hoch. Sie müssen gewährleisten, dass der Geschäftsbetrieb 24 Stunden am Tag optimal läuft. Mit der Corona-Pandemie und den entsprechenden Homeoffice-Lösungen hat diese Problematik noch einmal mehr an Relevanz gewonnen.

Vor diesem Hintergrund hat NovaTrend nach einer Lösung gesucht, welche in der Lage ist, die höchsten Standards bezüglich Datensicherheit und Anwenderfreundlichkeit zu erfüllen und gleichzeitig die internen Abläufe entlastet. Dazu Michael Brunner, CTO und Mitgründer von NovaTrend: „Wir haben eine zuverlässige Lösung gesucht, der wir vertrauen können. Denn was bringt das beste Angebot, wenn die Daten im Notfall nicht schnell wiederherzustellen sind? Uns war ein kurzes Backupfenster wichtig und im Notfall eine schnelle Wiederherstellung für unsere Endkunden. Diese Lösung haben wir mit Acronis gefunden.”

Schnelle Datenwiederherstellung ohne jegliche Vorkenntnisse

NovaTrend setzt zur Gewährleistung der Datensicherheit Acronis Cyber Cloud und Acronis Cyber Infrastructure 6 Nodes mit 390 TB Disks ein. Es werden zurzeit alle Webserver, welche die Kontrollpanellösung von cPanel verwenden, gesichert. Diese Server sind gleichzeitig Web-, Mail- und Datenbankserver mit täglich sehr grossen Mengen von kleinen Mailfiles, grossen Datenbanken und Webseiten. Acronis bietet speziell für die Kontrollpanel-Lösung cPanel ein Plugin, welches dem Kunden die Wiederherstellung seiner eigenen Daten ermöglicht. Gleichzeitig lässt sich ein Data Restore sehr schnell realisieren. Der Kunde kann damit ohne Vorkenntnisse ganz einfach Dateien, Datenbanken, Mails oder Einstellungen von gewünschten Daten wiederherstellen. Für das NovaTrend-Supportteam war kein Training nach der Implementierung des Acronis Cyber Backups nötig, da die Lösung sehr einfach und verständlich zu bedienen ist. Eine Wiederherstellung von Daten – früher recht aufwändig, da der Kunde nicht mehr genau wusste, welche Daten er wiederherstellen möchte oder wo diese lagen – ist mit Acronis und dem direkten Zugriff auf die Lösung absolut problemlos möglich. Selbst beim Ausfall eines kompletten Servers besteht die Möglichkeit, diesen in kürzester Zeit wiederherzustellen. Die reibungslose Einführung wurde in Zusammenarbeit mit dem Technologiepartner ENIOS umgesetzt. (Acronis/mc/ps)

NovaTrend in Kürze:

NovaTrend ist ein Baar (ZG) ansässiger Webhosting Provider mit umfassendem Leistungsangebot. NovaTrend gehört in der Schweiz zu den zehn Top-Anbietern von Webhosting und bedient mehrere Zehntausend Kunden. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 2004 durch Tomislav Sljuka (CEO) und Michael Brunner (CTO). Das von NovaTrend angebotene All-Inclusive-Preismodel sichert NovaTrend-Kunden ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis. Dank hohen Investitionen in die Automatisierung stehen NovaTrend Kunden umfassende Selfservice-Funktionen zur Verfügung, welche zeitraubende Supportanfragen praktisch unnötig machen. Dementsprechend verfügt das Unternehmen über eine äusserst einfache, flexible und effiziente Struktur, die in Form von äusserst konkurrenzfähigen Konditionen und höchster Servicequalität wiederum den Kunden zugutekommen. Als einziger Schweizer Webhoster bietet NovaTrend seinen Kunden ein All-inclusive Preismodell an, das alle Zusatzleistungen und den Zugang zu vielen nützlichen Apps mit einschliesst. Zielkunden sind Privatpersonen, die eine einfache Webseite hosten genauso wie kleinere Webhoster, KMUs und Grossunternehmen mit professionellen Ansprüchen unter anderem an die Hochverfügbarkeit der Systeme. www.novatrend.ch