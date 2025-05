NTT DATA Business Solutions übertrifft Spitzenwerte aus dem Vorjahr im Umsatz und im Ergebnis

Bielefeld – Die NTT DATA Business Solutions AG meldet für das Geschäftsjahr 2024/25 (Stichtag: 31. März 2025) neue Rekordmarken. Trotz geopolitischer und konjunktureller Unsicherheiten konnte der weltweit führende SAP-Partner für den Mittelstand seine Wachstumsdynamik aus dem Rekordjahr 2023/24 nochmals übertreffen. Der Umsatz wuchs zweistellig um 14,7 Prozent auf 1,85 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) überschritt erstmals die Marke von 100 Millionen Euro und stieg um 35,9 Prozent auf 109,9 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITA) lag bei 138,3 Millionen Euro – ein Zuwachs von 33,8 Prozent. Die EBITA-Marge verbesserte sich auf 7,5 Prozent (Vorjahr: 6,4%).

«Wir haben erneut ein sehr starkes Geschäftsjahr mit zweistelligen Wachstumsraten bei Umsatz und Ergebnis abgeschlossen. Das zeigt, welches Vertrauen wir im globalen Mittelstand und bei unseren mehr als 6.500 Kunden weltweit geniessen,» so Norbert Rotter, CEO NTT DATA Business Solutions. «Wir setzen erfolgreich auf nachhaltiges und langfristiges Wachstum: Seit 2017 haben wir unseren Umsatz mehr als verdoppelt. Trotz des volatilen Marktumfelds bleibt die digitale Transformation unserer Kunden ein Megatrend und ein klarer Wachstumstreiber. Mit unserer jahrzehntelangen SAP-Expertise schaffen wir echten Mehrwert und stärken die Wettbewerbsfähigkeit unserer Kunden weltweit.»

Cloud Services und internationales Geschäft als Wachstumstreiber

Wesentlicher Wachstumstreiber war auch im Berichtsjahr 2024/25 der Bereich Cloud Subscription: Hier stieg der Umsatz um 49,5 Prozent auf 191,9 Millionen Euro. Damit setzte der Geschäftsbereich sein kontinuierliches Wachstum mit einer Umsatzverdoppelung im Zweijahresrhythmus fort. Auch das Beratungsgeschäft legte deutlich zu. Mit 868,7 Millionen Euro lag das Wachstum bei 12,8 Prozent. Im Bereich der Managed Services verzeichnete das Unternehmen mit 751,5 Millionen Euro ein Plus von 11,4 Prozent.

International verbucht das Unternehmen ebenfalls starkes Wachstum, vor allem in den Regionen Western Europe (WE, +29,2%), Middle East, Türkiye & Africa (META, +46,3%) sowie Asia-Pacific & India (APAC, +25,5%). Auch in Nordamerika und Brasilien konnte das Unternehmen mit einem Wachstum von 17,7 Prozent deutlich zulegen. Der konjunkturell herausfordernde Heimatmarkt Deutschland/Österreich/Schweiz (DACH) entwickelte sich ebenfalls mit einem erneuten Plus von 6,6 Prozent positiv.

Mit Innovationen den globalen Mittelstand transformieren

Um langfristig erfolgreich zu bleiben, muss der Mittelstand seine digitale Transformation laut Norbert Rotter konsequent vorantreiben, insbesondere in den Bereichen Cloud und Künstliche Intelligenz (KI). NTT DATA Business Solutions unterstützt Unternehmen weltweit dabei ganzheitlich – von der strategischen Beratung über die Implementierung bis hin zum laufenden Betrieb. «Mit unserer Innovationskraft lösen wir zentrale Herausforderungen end-to-end aus einer Hand», so Norbert Rotter weiter. «Als Teil der japanischen NTT/NTT DATA Group profitieren wir zudem von einem starken Netzwerk, das die Basis für weiteres nachhaltiges Wachstum bildet.»

Auch die Zahl der Mitarbeitenden (aktuell 16.763) soll im laufenden Geschäftsjahr 2025 weiterwachsen. Ziel ist es, das Unternehmen nicht nur personell, sondern gleichzeitig strategisch weiterzuentwickeln, etwa durch gezielte Akquisitionen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Unternehmen aus Fokusbranchen, wie beispielsweise Life Sciences, sowie auf Unternehmen, die sich auf Lösungen mit SAP-, Microsoft- oder ServiceNow-Technologien spezialisiert haben oder das eigene Portfolio um innovative Softwarelösungen ergänzen.

«Wir sind finanziell solide aufgestellt und verfügen dank unserer Zugehörigkeit zur NTT/NTTDATA Group über die nötigen Mittel, um gezielt zu investieren,» so Jürgen Pürzer, CFO von NTT DATA Business Solutions. «Unser Geschäftsmodell und unsere vorausschauende, kosteneffiziente Planung haben sich gerade in volatilen Zeiten als robust erwiesen. Entsprechend blicken wir zuversichtlich in die Zukunft und gehen von einem Wachstum von 4-6 Prozent im aktuell laufenden Geschäftsjahr aus, sofern sich die anhaltenden geopolitischen und konjunkturellen Herausforderungen nicht weiter verschärfen.»

Weiter Informationen finden Sie unter nttdata-solutions.com. (NTT DATA Business Solutions/mc/ps)