CH-Eröffnung: Uneinheitlich – UBS nach Zahlen im Plus

Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch ohne klare Richtung in den Handel gestartet. Die Berichtssaison ist in vollem Gange und lenke die Aufmerksamkeit der Anleger etwas weg vom Iran-Krieg, heisst es am Markt. Dennoch schwelen Konjunktur- und Inflationssorgen im Hintergrund angesichts der hohen Ölpreise und der festgefahrenen Lage am Persischen Golf weiter.

Zudem wollen sich Investoren nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, denn der Abend könnte durchaus frische Impulse bringen. So steht zunächst der voraussichtlich letzte Fed-Zinsentscheid von Jerome Powell auf der Agenda. Am Markt wird kein Zinsschritt erwartet. Und da ein Wechsel im Präsidium ansteht, dürften auch die begleitenden Kommentare nicht so stark ins Gewicht fallen wie sonst, meinen Börsianer. Fast wichtiger für die Richtung der Märkte dürften daher die nachbörslich anstehenden Zahlen einiger der «Magnificent 7» sein. Denn es legen Microsoft, Meta, Amazon und die Google-Mutter Alphabet ihre Quartalsberichte vor.

UBS an SMI-Spitze

Der Leitindex SMI gewinnt um 09.15 Uhr 0,22 Prozent auf 13’176,64 Punkte, wobei 8 Titel höher und 11 tiefer stehen. Sika sind unverändert. Der SMIM für die mittelgrossen Werte gibt hingegen um 0,16 Prozent auf 2934,65 leicht nach, während der breite SPI mit 0,15 Prozent auf 18’564,92 Punkte im Plus steht.

An der Spitze im Leitindex legen UBS (+4,4%) nach einem überraschend hohen Gewinnsprung zu. Analysten bewerten das Ergebnis der Grossbank positiv und sprechen von starken Zahlen. Im Fokus dürfte allerdings auch weiter die Kapitalregulierung stehen.

Derweil verlieren Partners Group (-2,0%) am SMI-Ende. Händler verweisen auf einen kritischen Kommentar von Grizzly Research.

Stark gefragt sind bei den Midcaps Straumann (+1,7%). Der Dentalimplantatehersteller hat mit seinen Umsatzzahlen positiv überrascht. Analysten heben das starke organische Wachstum hervor.

VAT (+4,1%) legen nach einer Hochstufung durch Goldman Sachs und einem positiven Kommentar der UBS zu. Generell stehen die Titel der Branche vor den Zahlen grosser US-Techkonzerne im Fokus.

Indes geht es für Sandoz (-4,6%) abwärts. Die Zahlen hatten die Erwartungen zwar insgesamt in etwa getroffen, währungsbereinigt seien die Schätzungen aber leicht verfehlt worden. Treiber waren erneut die Biosimilars, während der Umsatz mit Generika zurückging.

Am breiten Markt fallen Also nach der Publikation von Eckwerten für das Q1 mit Kursgewinnen von 6,4 Prozent positiv auf. (awp/mc/pg)

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