Nutanix ernennt Mehdi Senagria zum Director of Channel & Ecosystems für Südeuropa

Zürich – Nutanix, Spezialist für hybrides Multicloud-Computing ernannte Mehdi Senagria zum neuen Director of Channel & Ecosystems für die Region Southern Europe (SEUR), zu welcher auch die Schweiz gehört. Seit dem 1. November ist er für die Leitung aller Channel-Aktivitäten in der Region verantwortlich und wird die Beziehungen von Nutanix zu Resellern, Distributoren und regionalen Systemintegratoren leiten.

«In den letzten 15 Jahren hat Nutanix mit einem 100-prozentigen Channel-Modell ein ständiges Engagement für seine Reseller und Distributoren gezeigt. Diese Loyalität ist die Grundlage unserer Strategie, und in meiner neuen Rolle möchte ich noch enger mit unserer Channel-Community zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass wir Rentabilität, ausgezeichnete Lösungen, Vertrauen und langfristiges Engagement bieten. Ich freue mich auf das, was wir gemeinsam in der Region, zu der auch die Schweiz und Österreich gehören, erreichen können», kommentierte Mehdi Senagria.

Mehdi Senagria kam vor vier Jahren als Director of Customer Success für South EMEA zu Nutanix, wo er sich auf die Implementierung und Entwicklung der Nutanix Renewal Engine in EMEA konzentrierte. Vor seiner Tätigkeit bei Nutanix hatte er verschiedene Positionen im Vertriebsmanagement bei Unternehmen wie Hewlett Packard Enterprise und Aruba Networks inne. Sein multikultureller Hintergrund und seine Mehrsprachigkeit ermöglichen es ihm, sich an jedes internationale Umfeld anzupassen, da er in Ländern wie Frankreich, Polen, Deutschland und Spanien gearbeitet hat.

Sven Schoenaerts, Senior Director Channel Sales EMEA, Nutanix, sagt: «Unser beständiges Engagement für das Partner-Ökosystem hat die Kundenzufriedenheit und das profitable Wachstum unserer Partner nachhaltig gefördert. Ich bin zuversichtlich, dass diese Ernennung unser auf den Channel fokussiertes Geschäftsmodell stärken wird und dass Mehdi mit seiner Expertise und Leadership dazu beitragen wird, unsere gemeinsamen Ziele voranzubringen.» (Nutanix/mc/hfu)

