Nutanix stärkt Partnergeschäft mit drei neuen EMEA-Managern

Zürich – Nutanix, Spezialist für hybrides Multicloud-Computing, hat drei EMEA-Positionen mit erfahrenen Managern besetzt, um Geschäft und Beziehungen mit Partnern zu stärken: Seit dem 1. August 2024 zeichnet Sven Schoenaerts als Senior Director Channel Sales EMEA für den Channel-Vertrieb verantwortlich, während Philippe Dosset als Senior Director EMEA OEM & Alliances den Ausbau des Geschäfts mit Alliance- und OEM-Partnern leiten und Chris De Vere als Director EMEA Service Providers ein eigenes Team von Vertriebs- und Business-Development-Managern für Managed Service Provider (MSP) in der EMEA-Region aufbauen wird.

Vor seiner Beförderung arbeitete Sven Schoenaerts seit Januar 2022 als NEEUR Channel Sales Director bei Nutanix und setzte damit seine Karriere in verschiedenen Channel-, Vertriebs- und Managementpositionen bei Firmen wie Amazon Web Services, NetApp und Brocade Communications fort. Sven Schoenaerts hat einen internationalen MBA der Vlerick Business School und einen Master of Arts in Germanistik der Vrije Universiteit Brussel (VUB) und spricht mehrere europäische Sprachen fliessend.

«Partner sind der Eckpfeiler unseres Erfolgs und ihre Rolle wird noch zentraler werden, damit Kunden von den Vorteilen von Hybrid- und Multicloud-Architekturen profitieren können», erklärt Sven Schoenaerts. «Zudem freue ich mich darauf, meine bisherige Arbeit mit Service-Providern und Hyperscalern fortzusetzen und auszubauen, denn diese Vertriebswege werden in Zukunft für Nutanix noch wichtiger werden.»

Philippe Dosset kam 2023 als Channel Director France, EMEA South and North West Africa zu Nutanix. Davor hatte er verschiedene leitende Positionen in Vertrieb und Partnermanagement bei Dell inne und arbeitete mit Kunden aus dem Enterprise-Markt, weltweit tätigen Systemintegratoren (GSI) und Partnern in der EMEA-Region zusammen. Als ausgebildeter Ingenieur verfügt er über 27 Jahre Erfahrung in der IT-Industrie, davon 20 Jahre im Vertriebsmanagement.

«In meiner neuen Rolle freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit unseren Vertriebs- und Marketingteams, um die Beziehungen mit unseren technischen Alliance- und OEM-Partnern in den Bereichen End-User-Computing, Cloud-native und KI für weiteres Wachstum zu stärken und diese Partnerschaften vor Ort erfolgreich mit Leben zu füllen», so Philippe Dosset.

Stärkung des MSP-Geschäfts

Chris De Vere, der an Sven Schoenaerts berichtet, verstärkt das Nutanix-Team nach dreizehn Jahren bei VMware. In seiner letzten Position war er dort für das SaaS-Geschäft mit den MSP-Partnern in der EMEA-Region verantwortlich. Davor arbeitete er elf Jahre bei IBM. Das neue MSP-Team von Nutanix wird sowohl aus bisherigen Mitarbeitern bestehen als auch aus neuen Kolleginnen und Kollegen, die im Geschäftsjahr 2025 eingestellt werden sollen.

«Ich fühle mich in guter Gesellschaft und bin glücklich hier», betont Chris De Vere. «Ich freue mich darauf, ein MSP-Team aufzubauen und entsprechende Prozesse zu etablieren, die nicht nur zu zusätzlichem Wachstum bei Nutanix beitragen, sondern auch zu innovativer Denkweise und Ausgestaltung der Partnerschaften inspirieren werden.»

Die Ernennung von Chris De Vere ist Teil der Konsolidierung der Ressourcen und Aktivitäten im MSP-Vertrieb von Nutanix in der EMEA-Region. Die Neustrukturierung dient dazu, Vertriebsgelegenheiten mit Service-Providern durch eigene Kundenbetreuer und ein verbessertes Anforderungsmanagement im MSP-Kanal schneller voranzutreiben.

«Wir betreten mit dieser neuen Struktur gewissermassen Neuland und Chris De Vere bringt in seiner Position fundiertes Fachwissen und Führungserfahrung mit. Unser langjähriges Engagement für Partner hat zu einer dauerhaft grossen Kundenzufriedenheit und profitablem Wachstum für unsere Partner beigetragen. Wir freuen uns darauf, auf dieselbe Art und Weise mit unseren MSP-Partnern zusammenzuarbeiten, und es ist ausgezeichnet, Chris mit an Bord zu haben, um den Weg zu diesem Ziel zu ebnen», unterstreicht Sven Schoenaerts, Leiter des Channel-Vertriebs von Nutanix in der EMEA-Region. (Nutanix/mc/hfu)

