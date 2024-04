Gesundheitsbranche: KI, Sicherheit und Nachhaltigkeit nähren Bedarf an moderner IT-Infrastruktur

Zürich – Die Verbreitung der hybriden Multicloud im Gesund­heitswesen nimmt weiter zu, während die Mehrheit der Organisationen in der Branche ihre Investitionen in die Modernisierung ihrer IT-Umgebungen deutlich erhöht. Das ist eines der branchenspezifischen Ergebnisse der sechsten Ausgabe der jährlichen Studie Healthcare Enterprise Cloud Index (ECI) von Nutanix. Mit der weltweiten Umfrage misst der Spezialist für Hybrid Multicloud Computing die Verbreitung der Cloud-Nutzung in den Unternehmen.

Laut dem diesjährigen ECI-Bericht wird sich die Nutzung von hybriden Multicloud-Modellen in der Gesundheitsbranche in den nächsten ein bis drei Jahren verdoppeln. Um von den Möglichkeiten von KI profitieren, Sicherheitsrisiken neutralisieren und um nachhaltiger wirtschaften zu können, erhöht sich der Druck auf IT-Entscheider von Organisationen in der Gesundheitsbranche, ihre IT-Infrastrukturen zu modernisieren.

Die Branche verarbeitet grosse Mengen an personenbezogenen Gesundheitsdaten (PHI). Diese den Regulierungsvorgaben, wie des Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), entsprechend zu managen, stellt eine komplexe Aufgabe dar. Wie in anderen Branchen auch kämpfen Organisationen im Gesundheitswesen mit den Komplexitäten, die mit der Migration von Anwendungen und Daten zwischen IT-Umgebungen verbunden sind. Hybride Multicloud-Lösungen bieten ihnen wichtige Vorteile; sie helfen ihnen dabei, den Betrieb zu vereinfachen, die Situation für Patienten zu verbessern und die Effizienz in den Kliniken zu erhöhen. Laut ECI-Bericht für das Gesundheitswesen hat sich der Verbreitungsgrad des Hybrid-Multicloud-Betriebsmodells in den Organisationen dieser Branche im Vergleich zum Vorjahr um 10 Prozent erhöht, von 6 auf 16 Prozent. Während sich die Bereitstellung dieses Modells in anderen Industrien verlangsamte, liegt der Verbreitungsgrad im Gesundheitswesen mit dem Branchendurchschnitt von 15 Prozent mittlerweile praktisch gleich auf.

«Gesundheitsorganisationen führen Technologien traditionell mit zeitlicher Verzögerung ein. Doch allein im vergangenen Jahr haben wir eine eindrucksvolle Steigerung bei den Modernisierungsprojekten gesehen – wegen KI und des Bedarfs an Daten-Portabilität», erklärt Scott Ragsdale, Sr. Director, Sales, U.S. Healthcare bei Nutanix. «Branchenübergreifend planen 80 Prozent der Befragten, in die Modernisierung ihrer IT zu investieren. 85 Prozent haben vor, ihre Investitionen mit dem spezifischen Ziel zu erhöhen, um KI-Initiativen zu unterstützen. Gesundheitsorganisationen verfolgen ähnliche Pläne und konzentrieren sich darauf, ihre IT-Infrastrukturen zukunftsfest zu machen, um sie auf die Anforderungen von morgen vorzubereiten – darunter KI und Nachhaltigkeit.»

Die Umfrageteilnehmer aus dem Gesundheitswesen wurden zu ihren aktuellen Cloud-Herausforderungen sowie zum heutigen und zukünftig geplanten Betrieb ihrer Geschäftsanwendungen befragt. Zu den zentralen Umfrageergebnissen in diesem Jahr zählen unter anderem:

Gesundheitsorganisationen haben die Einführung multipler IT-Betriebsmodelle beschleunigt und sowohl ihre aktuellen als auch geplanten gemischten IT-Bereitstellungen liegen mittlerweile über dem globalen Durchschnitt. Fast drei Viertel (73 Prozent) der befragten Gesundheitsorganisationen gaben für dieses Jahr an, verschiedene IT-Modelle zu nutzen, gegenüber 53 Prozent ein Jahr zuvor, als die Branche um 7 Prozent hinter dem weltweiten Branchendurchschnitt zurückblieb. Heute liegt sie um 13 Prozent darüber.



(Nutanix/mc/ps)

Die Studie

Das sechste Jahr in Folge hat das Marktforschungsunternehmen Vanson Bourne die Studie im Auftrag von Nutanix erstellt und im Dezember 2023 weltweit 1’500 IT-, DevOps- und Plattformverantwortliche – davon stammten gut 12 Prozent aus der Gesundheitsbranche – befragt. Die Teilnehmer der Umfrage kamen aus Unternehmen unterschiedlichster Branchen und Grösse aus Nord- und Südamerika, Europa, dem Nahen und Mittleren Osten sowie Afrika (EMEA) und aus dem asiatisch-pazifischen Raum einschliesslich Japan (APJ).

Die Studienergebnisse und die vollständige sechste Ausgabe des Healthcare Enterprise Cloud Index sind auf der Website von Nutanix abrufbar.