Nvidia steigert Umsatz markant

Nvidia-Chef Jensen Huang. (Foto: Nvidia)
Santa Clara – Der KI-Boom lässt das Geschäft des Chipkonzerns Nvidia weiterhin explosiv wachsen. Im vergangenen Quartal sprang der Umsatz im Jahresvergleich um 62 Prozent auf 57 Milliarden Dollar hoch.

Nvidia übertraf damit die Erwartungen der Wall Street. Selbst im Vergleich zum Quartal davor gab es ein Plus von 22 Prozent. Die Nvidia-Aktie legte im nachbörslichen Handel zeitweise um mehr als drei Prozent zu.

Der amerikanische Halbleiterkonzern meldete am Mittwoch nach Börsenschluss einmal mehr deutlich bessere Geschäftsergebnisse als erwartet. Vorstandschef Jensen Huang sagte in einer Mitteilung, das «KI-Ökosystem» wachse rasant. Entsprechend erhöhe sich die Nachfrage nach Computerkapazitäten und somit auch Chips.

Insgesamt meldete Nvidia für das vergangene Quartal ein Umsatzplus um 62 Prozent auf 57,0 Milliarden Dollar. Analysten hatten mit 54,9 Milliarden Dollar gerechnet, im Quartal zuvor hatte das Wachstum noch bei 56 Prozent gelegen. Der Nettogewinn erhöhte sich um 21 Prozent auf 31,9 Milliarden Dollar, das entspricht einer Gewinnmarge von 56 Prozent. Der Gewinn je Aktie von 1,30 Dollar war um fünf Cent höher als erwartet. (mc/pg)

Nvidia Corporation

