OECD-Cisco-Studie: Grosse Unterschiede bei KI-Nutzung zwischen Ländern und Generationen

Wallisellen – Cisco (NASDAQ: CSCO), weltweit tätiger Anbieter von Rechenzentrums-, Unternehmensnetzwerk- und Cybersicherheitslösungen, hat gemeinsam mit der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) im Rahmen des Digital Well-being Hub die Risiken, Vorteile und Auswirkungen von KI auf das Leben der Menschen untersucht. Demnach gibt es grosse geografische und generationsbedingte Unterschiede.

Generative KI entwickelt sich rasant von einer Neuheit zu einer Gewohnheit. Doch die Nutzungsraten erzählen möglicherweise nicht die ganze Geschichte. Cisco hat sich mit der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) im Rahmen des «Digital Well-being Hub» zusammengeschlossen, um die Beziehung zwischen den Risiken und Vorteilen von Technologie sowie die Auswirkungen von KI auf das Leben der Menschen zu untersuchen. Neue Daten aus dem Hub zeigen, dass sich hinter den Schlagzeilen über die jugendliche Begeisterung für KI geografische und generationelle Unterschiede abzeichnen, die beeinflussen, wer von KI profitiert, wer die Risiken trägt und wie das digitale Leben das Wohlbefinden beeinflussen kann.

KI-Nutzung ist nur ein Teil der Geschichte

Laut der aktuellen Forschung sind junge Erwachsene weltweit leidenschaftliche Konsumenten digitaler Inhalte: Unter 35-Jährige zeigen die höchste Nutzung von sozialen Medien, Online-Geräten und aktiver Nutzung von generativer KI. Die wahren Spitzenreiter sind jedoch Menschen in Schwellenländern, insbesondere in Indien, Brasilien, Mexiko und Südafrika. Sie führen die globale KI-Nutzung mit den höchsten Nutzungsraten, dem grössten Vertrauen und der aktivsten Teilnahme an KI-Schulungen an. Im Gegensatz dazu zeigen Befragte in europäischen Ländern weniger Vertrauen und mehr Unsicherheit im Umgang mit KI. Dies stellt eine Abkehr von historischen Trends dar, bei denen Schwellenländer typischerweise langsamer Zugang zu neuen Technologien hatten.

Allerdings berichten dieselben Bevölkerungsgruppen in Indien, Brasilien, Mexiko und Südafrika auch von der höchsten Freizeit-Bildschirmzeit, der grössten Abhängigkeit von rein digitaler Sozialisation und den ausgeprägtesten emotionalen Höhen und Tiefen durch Technologie im Vergleich zu Befragten in anderen Ländern. Die Forschung zeigt zudem, dass weltweit mehr als fünf Stunden tägliche Freizeit-Bildschirmzeit mit einem verringerten Wohlbefinden und einer geringeren Lebenszufriedenheit verbunden sind. Auch wenn Korrelation keine Kausalität bedeutet, ist klar: Wir müssen uns auf digitales Wohlbefinden konzentrieren, damit technologische Fortschritte nicht auf Kosten von Gesundheit und Glück gehen.

«Schwellenländer mit KI-Fähigkeiten auszustatten, bedeutet nicht nur Technologie, sondern das Potenzial jedes Einzelnen freizusetzen, die eigene Zukunft zu gestalten. Mit der schnellen Integration von KI in unser tägliches Leben und unsere Arbeitsplätze müssen wir sicherstellen, dass diese Werkzeuge verantwortungsvoll gestaltet sind – mit Transparenz, Fairness und Datenschutz im Kern. Das grösste Potenzial von KI kann dann realisiert werden, wenn sie das Wohlbefinden steigert, indem sie Aufgaben vereinfacht, Zusammenarbeit verbessert und Chancen für Wachstum und Lernen schafft. Wenn Technologie, Menschen und Zweck zusammenkommen, schaffen wir die Voraussetzungen für widerstandsfähige, gesunde und florierende Gemeinschaften überall», sagte Guy Diedrich, Senior Vice President und Global Innovation Officer bei Cisco.

Von generativer KI zu Generation KI

Die Generationsunterschiede sind ebenso deutlich und spiegeln bestehende Trends der Digitalisierung wider. Jüngere Erwachsene weltweit berichten, dass der Grossteil oder sogar alle ihre sozialen Interaktionen online stattfinden, und sie äussern grösseres Vertrauen in den Nutzen von KI. Mehr als 50 % der unter 35-Jährigen nutzen aktiv KI, über 75 % halten sie für nützlich, und fast die Hälfte der 26- bis 35-Jährigen hat bereits eine Schulung abgeschlossen.

Im Gegensatz dazu sehen Erwachsene über 45 Jahre KI weniger als nützlich an, und mehr als die Hälfte nutzt sie überhaupt nicht. Unter den über 55-Jährigen geben viele an, dass sie «nicht wissen», ob sie KI vertrauen – was darauf hindeutet, dass ihre Unsicherheit eher auf mangelnde Vertrautheit als auf Ablehnung zurückzuführen ist. Diese Vertrautheitslücke spiegelt sich auch in unterschiedlichen Erwartungen an die Auswirkungen von KI auf Arbeitsplätze wider: Unter-35-Jährige und Menschen in Schwellenländern erwarten die grössten Veränderungen.

«Generationsunterschiede bei der digitalen und KI-Nutzung sind nicht unvermeidlich – sie sind Herausforderungen, die wir alle durch gezielte Massnahmen angehen können. Während jüngere Generationen neue Technologien bereitwillig annehmen, bringen Menschen aller Altersgruppen ihre eigenen einzigartigen und wertvollen Erfahrungen und Erkenntnisse ein», sagte Diedrich. «Bisher haben 26’000 unserer Mitarbeitenden eine KI-Schulung absolviert, und wir sind Gründungsmitglied des AI Workforce Consortium, einer Gruppe von zehn führenden Unternehmen, die daran arbeiten, die Belegschaft auf die Nutzung der transformativen Chancen von KI in ICT-Jobs in allen Branchen vorzubereiten. Ein entscheidendes Mass für den Erfolg von KI sollte nicht die Geschwindigkeit der Einführung sein, sondern ob Menschen aller Altersgruppen, Qualifikationsniveaus und Regionen KI tatsächlich nutzen können, um ihr Leben zu verbessern. So können wir sicherstellen, dass «Generation KI» wirklich alle einschliesst», fuhr er fort. (Cisco/mc/hfu)

Die Studien lassen sich hier und hier herunterladen.