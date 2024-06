ONE Fachforum für KMU – Smart Digital Business

Nach der erfolgreichen Premiere treffen sich Vertreterinnen und Vertreter aus Schweizer KMU am 12. September 2024 wieder am ONE Fachforum in Holzhäusern ZG. Es erwarten sie Impulse und Ideen für den Erfolg ihres Unternehmens in der digitalen Zukunft.

Die Herausforderungen der Digitalisierung und des digitalen Wandels gehen an keinem Schweizer KMU vorbei. Dabei ist es oft nicht einfach, den Überblick zu behalten – da helfen die Erfahrungen von Anderen.

An der zweiten Ausgabe des ONE Fachforums vom 12. September 2024 erfahren die Teilnehmenden von Fachleuten aus Schweizer Unternehmen, wie diese mit passenden Strategien, Ideen und IT-Lösungen konkrete Probleme gelöst, neue Geschäftsfelder eröffnet und Herausforderungen in Chancen verwandelt haben.

Inspirierende Location

Der Veranstaltungsort ist einmalig: Direkt am Waldrand und trotzdem zentral wartet der idyllische Heuboden (www.heuboden.ch) auf die Gäste.

Die Keynote mit dem Titel «Hilfe! Wir wurden gehackt!» widmet sich dem topaktuellen Thema Cybersecurity. Danach werden zwei Sessions angeboten, in denen Vertreterinnen und Vertreter von Schweizer KMU von ihren digitalen Initiativen erzählen und auch für einen Austausch zur Verfügung stehen.

So erzählt zum Beispiel Sawsan Studer von der Belimed AG, wie ihr Unternehmen die Optimierung der Customer Journey angepackt hat. Und Urs Rindlisbacher von der Auditrium AG zeigt unter anderem auf, welche Vorteile es bietet, die Prozesse an das System anzupassen statt umgekehrt.

In anregender Atmosphäre werden wieder wertvolle Impulse und Ideen für den Erfolg in der digitalen Zukunft vermittelt. Daneben kommt auch das Networking nicht zu kurz. So ermöglichen grosszügige Pausen die Kontaktnahme mit anderen Gästen. Und auch für das leibliche Wohl ist gesorgt, der informative Nachmittag endet mit einem Apéro und einem Abendessen

Informationen und Anmeldung – ONE Fachforum für KMU

12.September 2024, 13:30 – 21.30 Uhr inkl. Abendessen

Heuboden, Holzhäusern/Rotkreuz ZG

Organisiert wird das ONE Fachforum von der Plattform topsoft (www.topsoft.ch) und dem Beraternetzwerk Digitalrat (www.digitalrat.ch).

Alle Informationen zum Programm gibt es stets aktuell auf www.one-fachforum.ch.