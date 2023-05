Oracle Autonomous Data Warehouse überwindet die Einschränkungen des Datenmanagements

Oracle CloudWorld Tour, Abu Dhabi und Austin, Texas – Oracle kündigte heute neue Innovationen für Oracle Autonomous Data Warehouse an, die erste und einzige autonome Datenbank der Branche, die auf maschinellem Lernen basiert und für AnalyseWorkloads optimiert ist. Die Innovationen bewältigen die proprietäre und geschlossene Natur traditioneller Data Warehouses und Data Lakes. Im Gegensatz dazu bietet Oracle native Multicloud-Funktionen und einen auf offenen Standards basierenden Datenaustausch über Datenbanken hinweg. Dies vereinfacht die Datenintegration und -analyse mit einem einzigartigen Low-Code-basierten Tool und transformiert die Wirtschaftlichkeit von Data Lakes, indem es gleichzeitig ultraschnellen Unternehmensspeicher zu denselben niedrigen Kosten wie die des Objektspeichers bereitstellt. Kunden können jetzt ihre Data Warehouse- und Data LakeArchitekturen überdenken, ohne einen Kompromiss in Bezug auf Performance und Kosten eingehen zu müssen.

„Kunden sehen sich vielen Hindernissen gegenüber, wenn sie isolierte Daten über OnPremises-, Cloud- und SaaS-Anwendungen analysieren, insbesondere die fehlende Multicloud- und Data Lake-Interoperabilität und die Notwendigkeit, eine Reihe nicht zusammenhängender Tools und Services zusammenzustellen, um das Datenanalyse-Ökosystem zu unterstützen. Die neuesten Innovationen von Oracle Autonomous Data Warehouse erleichtern Kunden das Abfragen, Verwalten, Freigeben und Skalieren ihrer Daten – unabhängig vom Standort“, sagte Çetin Özbütün, Executive Vice President, Data Warehouse and Autonomous Database Technologies, Oracle. “Wir erweitern weiterhin die Grenzen dessen, was in Datenmanagementsystemen möglich ist, um die Leistungsfähigkeit, Automatisierung und Multicloud-Integration für alle wichtigen Datenbank-Workloads und Datentypen bereitzustellen. “

Die neuen bahnbrechenden Innovationen sind für Oracle Autonomous Data WarehouseKunden ohne zusätzliche Kosten verfügbar und umfassen Folgendes:

Offene Zusammenarbeit: Im Gegensatz zu proprietären Datenfreigabemodellen implementiert Oracle das branchenübliche Open-Source-Delta-Sharing-Protokoll. Mit diesem offenen Ansatz können Kunden Daten jetzt sicher mit jedem teilen, der eine Anwendung oder einen Service verwendet, der das Protokoll unterstützt. Das schnellere Teilen von Daten verbessert Geschäftsentscheidungen, indem die Verwendung veralteter Daten und ungenauer Ergebnisse eliminiert wird.

Umfangreiche Multicloud-Funktionalität: Oracle Autonomous Data Warehouse wurde für Multicloud mit sicherem Zugriff auf den Objektspeicher in AWS, Azure und Google Cloud, und Live-SQL-Verbindungen zu Azure SQL, Azure Synapse, Amazon Redshift, Snowflake, MongoDB, Apache Hive und PostgreSQL sowie vorgefertigten Konnektoren zur Aufnahme von Daten aus über 100 Datenquellen entwickelt. Autonomous Data Warehouse enthält jetzt auch Abfragezugriff auf Apache Iceberg-Tabellen und eine Integration mit AWS Glue zum automatischen Abrufen von Data Lake-Schemata und Metadaten.

Vereinfachte Datenintegration und Datenanalyse: Das Low-Code-basierte Oracle Autonomous Database Data Studio bietet eine intuitive Selfservice-Cloud-Konsole für Analysten und Data Scientists zum Laden, Transformieren und Analysieren von Daten, ohne sich auf die IT verlassen zu müssen – es sind keine zusätzlichen Produkte erforderlich und es gibt keine Integrationsprobleme mit mehreren Produkten. Ein Add-on für Google Sheets ist jetzt Teil von Oracle Autonomous Data Warehouse, zusätzlich zu dem bereits verfügbaren Add-in für Microsoft Excel, das die Fähigkeit der Benutzer beschleunigt, Erkenntnisse basierend auf einer Single Source of Truth abzuleiten.

Leistungsstarker Speicher zu den gleichen Kosten wie der Objektspeicher: Die Exadata-Speicherkosten von Oracle Autonomous Data Warehouse werden um über 75 Prozent gesenkt, wodurch sie mit den Kosten für den Objektspeicher in Einklang gebracht werden und gleichzeitig eine bis zu 20-mal schnellere Abfrageleistung bietet. Dies ermöglicht Kunden, ihren aktuellen Ansatz für Data Warehouse/Data Lake-Architekturen komplett zu überdenken und alle ihre Daten in Oracle Autonomous Data Warehouse zu speichern und dadurch schneller umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen – und das alles zu geringeren Kosten.

„Oracle Autonomous Database enthält Data Studio, ein robustes Datenmanagementtool, das separate Investitionen in Datenintegration, Governance und Analyse überflüssig macht. Es muss nichts mehr gekauft oder installiert werden“, sagte Shanaka Rabel, Group Chief Digital and Transformation Officer, Stretchline. „Wir sehen jetzt Daten konsistent in unseren globalen Betriebsabläufen und erhalten Einblicke, die wir vorher nicht hatten. Oracle Autonomous Database ist der Konkurrenz weit voraus.“

„Neben der Vereinfachung unserer Datenverwaltungsarchitektur mit Autonomous Database haben wir uns in unserem Unternehmen in Richtung eines Daten-Franchise-Eigentums bewegt“, sagte Derek Hayden, Senior Vice President, Data Strategy & Analytics, OUTFRONT Media. „Tools wie Data Studio werden diesen Schritt erleichtern und uns ermöglichen, schneller und einfacher mit unserem Unternehmen zusammenzuarbeiten.“

„Das Tolle am Transforms-Tool von Autonomous Database Data Studio ist, dass Sie anspruchsvolle Transformationen zusammenstellen können, ohne sich um die Details kümmern zu müssen. Allerdings können Sie bei Bedarf auch auf die niedrigste Detailebene gehen“, sagte Dr. Holger Friedrich, Vorstandsvorsitzender, sumIT AG.

„Oracle hat die üblichen Hindernisse vieler Unternehmen in ihren Multicloud-Lösungen beseitigt“, sagte Carl Olofson, Research Vice President, Data Management Software, IDC. „Mit neuen Verbesserungen in Autonomous Data Warehouse können Organisationen auf Daten zugreifen und diese organisations- und cloudübergreifend gemeinsam nutzen, die Komplexität der Datenintegration durch Autonomous Data Studio eliminieren und von niedrigeren Speicherpreisen bei höherer Leistungsfähigkeit für den Betrieb von Data Lakes im Unternehmensmaßstab profitieren. Dadurch werden der Markt für die Branche und Cloud-Data Warehouses vorangetrieben. Das sind großartige Neuigkeiten für Kunden.“

„Viele Organisationen verwenden den Objektspeicher, um auf viele verschiedene Datentypen zu geringeren Kosten zuzugreifen und diese zu analysieren. Dieser Ansatz hat jedoch inhärente Probleme: langsame Performance im Vergleich zur Abfrage von datenbankoptimiertem Speicher, Mangel an zeitnahen Analysen und unterschiedliche Tools für Sicherheit und Management“, sagte Bradley Shimmin, Chief Analyst, AI & Data Analytics, Omdia. „Oracle hat dieses Problem gelöst und im Grunde jeden Grund, mit bestehenden Lösungen fortzufahren, beseitigt, indem es Unternehmen erlaubt, Data Lakes auf Autonomous Data Warehouse zum gleichen Preis wie den Objektspeicher zu betreiben und dabei die Exadata Database StoragePerformance des Unternehmens zu nutzen. Dadurch kann eine bis zu 20-mal höhere Abfrageleistung ermöglicht werden. So erhalten Kunden einen überzeugenden Grund, Oracle für ihre Data Lake-Architekturen zu nutzen, sowohl in Bezug auf das Preis-Leistungs-Verhältnis als auch auf die technischen Fähigkeiten.“

Oracle Autonomous Database

Als branchenweit erste und einzige selbstverwaltende Datenbank läuft Oracle Autonomous Database nativ auf Oracle Cloud Infrastructure (OCI) und kann hochverfügbare Datenbanken automatisch sichern, für bestimmte Workloads konfigurieren und optimieren sowie Ressourcen bei Bedarf skalieren. Oracle Autonomous Database baut auf der einzigartigen konvergierten Datenbank-Engine von Oracle auf und bietet umfassende Funktionen zur Unterstützung aller modernen Datentypen, Workloads und Entwicklungsstile. So werden die Entwicklung und der Betrieb aller Anwendungen komplett vereinfacht und die Komplexität, Kosten und Risiken reduziert. Neben OCI ist Oracle Autonomous Database Azure-Benutzern über den Oracle Database Service for Azure und in den Data Centern der Kunden über Oracle Exadata [email protected] und OCI Dedicated Region verfügbar, sodass Kunden ihre Datenbankinfrastruktur On-Premises modernisieren können, um die Anforderungen an Data Residency, Datensouveränität und Latenz zu erfüllen.

