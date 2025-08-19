Oracle bietet Kunden die Gemini-Modelle von Google an

München – Oracle und Google Cloud haben ihre Partnerschaft ausgebaut, um Kunden über den Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Generative AI Service direkten Zugriff auf die modernsten KI-Modelle von Google – beginnend mit Gemini 2.5 – zu bieten. Oracle-Kunden können nun die neuesten Gemini-Modelle nutzen, um KI-Agenten für eine Vielzahl von Anwendungsfällen zu entwickeln, darunter multimodales Verständnis, fortgeschrittene Programmier- und Softwareentwicklungsaufgaben, Produktivitäts- und Workflow-Automatisierung sowie Recherche und Wissensabruf.

Oracle plant, die vollständige Bandbreite der Gemini-Modelle von Google über den OCI Generative AI Service bereitzustellen. Dies geschieht durch neue Integrationen mit Vertex AI und umfasst modernste Modelle für die Erstellung von Videos, Bildern, Sprache und Musik sowie spezialisierte Branchenmodelle wie MedLM. Künftig wird Oracle mit Google Cloud zusammenarbeiten, um Gemini-Modelle über Vertex AI als Option innerhalb von Oracle Fusion Cloud Applications anzubieten. So erhalten Kunden eine noch grössere Auswahl, um Workflows in den Bereichen Finanzen, Personalwesen, Lieferkette, Vertrieb, Service und Marketing zu optimieren. Bestehende Oracle-Kunden können ihre Oracle Universal Credits nutzen, um sofort von den Gemini-Modellen von Google zu profitieren.

„Führende Unternehmen nutzen heute Gemini, um KI-Agenten in einer Vielzahl von Anwendungsfällen und Branchen einzusetzen“, sagte Thomas Kurian, CEO von Google Cloud. „Ab sofort können Oracle Kunden direkt in ihren Oracle-Umgebungen auf unsere führenden Modelle zugreifen. Dadurch wird es noch einfacher, leistungsstarke KI-Agenten bereitzustellen, die Entwickler unterstützen, Datenintegration vereinfachen und viele weitere Möglichkeiten bieten.“

Die Gemini-Modelle von Google bieten im Unternehmenseinsatz präzise, auf aktuellen Google-Suchergebnissen basierende Antworten, unterstützen grosse Kontextfenster, garantieren höchste Sicherheits- und Datenschutzstandards und überzeugen durch herausragende Fähigkeiten im logischen Denken.

„Oracle hat bewusst eine für Unternehmen kuratierte Modellauswahl geschaffen, die sowohl offene als auch proprietäre Modelle umfasst“, sagte Clay Magouyrk, Präsident von Oracle Cloud Infrastructure. „Die Verfügbarkeit von Gemini im OCI Generative AI Service unterstreicht unseren Fokus, leistungsstarke, sichere und kosteneffiziente KI-Lösungen bereitzustellen, die Kunden dabei unterstützen, Innovationen zu fördern und ihre Geschäftsziele zu erreichen.“

Oracle bringt modernste KI-Technologie direkt zu Unternehmensdaten und legt besonderen Wert auf Sicherheit, Anpassungsfähigkeit und Skalierbarkeit. So können Kunden aus allen Branchen generative und agentenbasierte KI passgenau auf Geschäftsszenarien anwenden, um sofortige Ergebnisse zu erzielen. Zudem setzen Tausende KI-Innovatoren auf die kosteneffizienten, speziell entwickelten KI-Funktionen von OCI, um selbst anspruchsvollste KI-Workloads schneller auszuführen. OCI Bare-Metal-GPU-Instanzen unterstützen Anwendungen für generative KI, Natural Language Processing, Computer Vision und Empfehlungssysteme. (Oracle/mc/ps)