Oracle erweitert Distributed Cloud-Funktionen und hilft seinen Kunden bei KI-Innovation

München – Um der rasant wachsenden globalen Nachfrage nach seinen KI- und Cloud-Services gerecht zu werden, kündigte Oracle auf der CloudWorld 2024 Innovationen für die Distributed Cloud in Oracle Cloud Infrastructure (OCI) an. Zu den jüngsten Innovationen gehören Oracle Database@AWS, Oracle Database@Azure, Oracle Database@Google Cloud, OCI Dedicated Region und OCI Supercluster. Mit der verteilten Cloud von Oracle können Kunden die über 150 KI- und Cloud-Services von OCI am Netzwerkrand, in ihrem eigenen Rechenzentrum, über Clouds hinweg oder in der Public Cloud bereitstellen und so eine Vielzahl von Anforderungen bezüglich Datenschutz, souveräner KI und geringer Latenz erfüllen. Darüber hinaus ist Oracle Cloud mit seinen 85 aktiven und 77 geplanten Regionen an mehr Standorten verfügbar als jeder andere Hyperscaler.

„Unsere Priorität ist es, unseren Kunden die Wahl und Flexibilität zu geben, Cloud-Services in dem Modell zu nutzen, das für ihr Unternehmen am sinnvollsten ist“, so Mahesh Thiagarajan, Executive Vice President von Oracle Cloud Infrastructure. „Mit den verteilten Cloud-Funktionen von OCI helfen wir Kunden, eine dedizierte Cloud in einer kleinen, skalierbaren Umgebung bereitzustellen, Anwendungen mit den besten Diensten aller Cloud-Anbieter zu erstellen und KI-Infrastruktur überall dort einzusetzen, wo sie es wünschen. Diese Flexibilität hilft unseren Kunden, ihre individuellen Anforderungen zu erfüllen und ihre Cloud-Investitionen zu unterstützen, um einen erheblichen geschäftlichen Nutzen zu erzielen.“

Oracle präsentiert einen der grössten KI-Supercomputer in der Cloud

OCI nimmt jetzt Bestellungen für einen der grössten KI-Supercomputer in der Cloud entgegen – verfügbar mit bis zu 131.072 NVIDIA Blackwell-Grafikprozessoren – und liefert eine beispiellose Spitzenleistung von 2,4 zettaFLOPS. Die maximale Grösse des OCI Supercluster bietet mehr als dreimal so viele GPUs wie der Frontier-Supercomputer und mehr als sechsmal so viele wie andere Hyperscaler. OCI Supercluster umfasst OCI Compute Bare Metal, RoCEv2 mit extrem niedriger Latenz mit ConnectX-7-NICs und ConnectX-8-SuperNICs oder NVIDIA Quantum-2-InfiniBand-basierte Netzwerke sowie eine Auswahl an HPC-Speichern. Weitere Informationen finden Sie hier.

Neue KI-Infrastruktur von OCI ermöglicht Training und Inferenz für KI-Souveränität

Oracle und NVIDIA bieten beschleunigte Rechen- und generative KI-Services an, die Organisationen dabei helfen, souveräne KI-Modelle in ihrem Land zu erstellen und zu warten oder KI-generierte Daten mit strengen Kontrollen der Datenresidenz zu speichern.

OCI Compute-basierte NVIDIA L40S-Grafikprozessoren, NVIDIA Hopper-Architektur-GPUs und NVIDIA Blackwell-Plattformen können jetzt bestellt werden, um souveräne KI-Bereitstellungen zu unterstützen. NVIDIA Omniverse, eine Plattform zur Entwicklung von OpenUSD-Anwendungen für die industrielle Digitalisierung und generative physische KI, ist auf OCI validiert und steht zur Unterstützung vieler Anwendungsfälle von Entwicklern zur Verfügung, einschliesslich souveräner KI.

Neue OCI Dedicated Region25-Konfiguration ermöglicht mehr Kunden KI- und Cloud-Services

Eine neue OCI Dedicated Region-Konfiguration – Dedicated Region25 – wird in einer kleineren, skalierbaren Ausführung ab nur drei Racks erhältlich und innerhalb weniger Wochen schnell einsatzbereit sein. Dedicated Region25 hat einen um 75 Prozent kleineren Launch-Footprint und vereinfachte Rechenzentrumsanforderungen, unterstützt die über 150 KI- und Cloud-Services von OCI und ermöglicht es einer grösseren Bandbreite von Kunden, die Agilität, Wirtschaftlichkeit und Skalierbarkeit der Public Cloud in ihren eigenen Rechenzentren zu nutzen. Die neue Konfiguration wird im nächsten Kalenderjahr verfügbar sein.

Oracle erweitert Multicloud-Funktionen durch drei bahnbrechende Hyperscaler-Partnerschaften

OCI ermöglicht es Kunden, Cloud-Services aus mehreren Clouds zu kombinieren, um Kosten, Funktionalität und Leistung zu optimieren. Mit Oracle Database@AWS, Oracle Database@Azure und Oracle Database@Google Cloud erhalten Kunden direkten Zugriff auf Oracle Database-Services, die auf OCI laufen und direkt in den Rechenzentren der vier grössten Hyperscaler bereitgestellt werden. Durch diese Partnerschaften haben Kunden die Flexibilität, ihre Anwendungen über Clouds hinweg auszuführen und alle Vorteile der Oracle Database-Services mit Diensten anderer Cloud-Anbieter zu kombinieren, um ein nahtloses Multicloud-Erlebnis zu schaffen. Darüber hinaus profitieren Kunden von der Einfachheit, Sicherheit und geringen Latenz einer einheitlichen Betriebsumgebung.

Zusätzlich hat Oracle die folgenden Innovationen im Bereich verteilte Cloud eingeführt, um Kunden dabei zu helfen, KI-Innovationen zu beschleunigen und Cloud-Services zu nutzen, wo immer sie möchten:

OCI Roving Edge Infrastructure-Verbesserungen unterstützen Remote-KI-Inferenz: Neue Versionen des OCI Roving Edge Device, einschliesslich einer neuen, für KI optimierten Drei-GPU-Option, sind jetzt allgemein verfügbar, um Kunden bei der Nutzung von Remote-KI-Inferenz am Netzwerkrand zu unterstützen. So können Kunden geschäftskritische Daten am Netzwerkrand verwalten und domänenspezifische LLMs oder Computer Vision selbst an entfernten oder getrennten Standorten ausführen. Die OCI Roving Edge Infrastructure besteht aus mehreren Konfigurationen robuster und tragbarer Hochleistungsgeräte, die (ohne Gehäuse) weniger als 16 kg wiegen und mit 56 Kernen (102 virtuelle CPUs), 512 GB RAM und bis zu 123 TB Speicher ausgestattet sind.

HeatWave bietet neue GenAI- und Multicloud-Funktionen: Neue HeatWave-Funktionen und -Innovationen helfen Unternehmen, generative KI sowohl in OCI als auch in Amazon Web Services (AWS) einfach und sicher zu nutzen. Zusätzliche neue Funktionen helfen Kunden, schnell und sicher Anwendungen für maschinelles Lernen und maschinelles Lernen für eine grössere Bandbreite von Anwendungsfällen zu implementieren und die Leistung und Verwaltbarkeit von Transaktionsanwendungen zu verbessern.

OCI Generative AI-Innovationen helfen Kunden, Daten als Wettbewerbsvorteil zu nutzen: OCI Generative AI-Agenten mit RAG-Funktionen (Retrieval-Augmented Generation) und verbesserte Oracle AI-Innovationen sind jetzt allgemein verfügbar. Die neuen Funktionen helfen Kunden, aus ihren Daten einen Wettbewerbsvorteil zu generieren, indem sie die Anwendung von KI auf reale Geschäftsabläufe erleichtern. (Oracle/mc/ps)