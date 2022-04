Oracle stellt umfassende Employee-Experience-Plattform für sich verändernde Mitarbeiterbedürfnisse vor

Austin, Texas – Oracle kündigt Oracle ME an, eine umfassende Plattform für Mitarbeitererfahrung (Employee Experience), mit der Organisationen das Mitarbeiterengagement steigern und den Mitarbeitererfolg sicherstellen können. Als Teil von Oracle Fusion Cloud Human Capital Management (HCM) ermöglicht Oracle ME dem Personalmanagement und Führungskräften, die Kommunikation im gesamten Unternehmen zu optimieren, die Produktivität zu steigern und die Bindung von Talenten durch Schaffung einer unterstützenden und vertrauensvollen Arbeitsumgebung zu verbessern.

Die Arbeitswelt weltweit hat sich aufgrund der Ereignisse der letzten zwei Jahre verändert. Die Erwartungen der Mitarbeiter haben sich weiterentwickelt, wenn es darum geht, was sie von ihren Arbeitgebern wollen und brauchen. Laut der jüngsten Oracle [email protected] sind weltweit 85 Prozent der Belegschaft mit der Unterstützung, die sie von ihrem Arbeitgeber erhalten, unzufrieden und 87 Prozent sind der Meinung, dass ihr Unternehmen mehr tun sollte, um auf die Bedürfnisse seiner Mitarbeiter einzugehen. Der Druck auf Organisationen, sich mehr auf die Mitarbeitererfahrung zu konzentrieren, wird also stärker. Ohne die Bedürfnisse einzelner Mitarbeiter tatsächlich zu verstehen, ist es für HR und Führungskräfte schwierig, ihre Arbeit so zu gestalten, dass Mitarbeiter ausreichend Unterstützung erhalten und sowohl beruflich als auch persönlich erfolgreich sind. Persönliche Prioritäten bestimmen nämlich berufliche Entscheidungen und Mitarbeiter brauchen Führung, um ihre Ziele zu erreichen und Erwartungen zu erfüllen.

„Mitarbeiter wollen das Gefühl haben, dass sie gehört werden, dass ihnen Verantwortung zugetraut wird und dass sie Teil einer Kultur sind, an die sie glauben. Um diese Erwartungen zu erfüllen, müssen Unternehmen ein umfassenderes Kundenerlebnis schaffen, das den besonderen Bedürfnissen ihres Personals gerecht wird. Wenn sie das nicht erreichen, riskieren sie, ihre Mitarbeiter an den Wettbewerber zu verlieren, die es richtig machen“, so Yvette Cameron, Senior Vice President of Global Product Strategy, Oracle Cloud HCM. „Zur Gestaltung besserer Erfahrungen gehört auch, Mitarbeiter als einzigartige Personen mit eigenen Bedürfnissen, Zielen und Arbeitsweisen zu sehen. Bei Oracle ME geht es um die Zusammenführung von Mitarbeiterinformationen, wichtigen Erkenntnissen, Workflows und Präferenzen mithilfe einer Technologielösung, um jedem Einzelnen etwas bereitstellen zu können, dass er als ‘seine Erfahrung’ bezeichnen kann. Es ist die einzige umfassende Employee-Experience-Plattform, die darauf abzielt, das ‹Ich› hinter jedem Mitarbeiter zu verstehen. Damit erhalten Unternehmen neue Möglichkeiten, um auf ihre hybride Belegschaft zu hören, mit ihr zu kommunizieren, sie zu unterstützen und weiterzuentwickeln.“

Oracle ME bietet eine bessere Art zu arbeiten, indem es kontextbezogene und geführte Erfahrungen bietet, die die Beziehungen am Arbeitsplatz stärken und Mitarbeitern erlauben, ihren Managern kontinuierlich Feedback zu geben. Mit Oracle ME können Manager ausserdem die Stimmung ihrer Mitarbeiter in Echtzeit verfolgen und darauf reagieren. Gleichzeitig können HR-Teams personalisierte Mitarbeiteransprachen bereitstellen und das gesamte Personal mit direktem Zugriff auf die Tools, die sie benötigen, unterstützen. Folgende Oracle Cloud HCM-Lösungen sind in Oracle ME enthalten:

Oracle Touchpoints ist eine neue „Zuhör“-Lösung, mit der Manager die Beziehung zu ihren Mitarbeitern stärken und deren Wohlbefinden und Erfolg besser fördern können. Oracle Touchpoints wurde nativ in Oracle Cloud HCM entwickelt und ermöglicht es Managern, die Stimmung ihrer Mitarbeiter regelmässig zu erfassen, zu verfolgen und darauf zu reagieren, um das Vertrauen ihrer Teams zu gewinnen und eine inklusive Arbeitsumgebung zu fördern. Manager erhalten damit kontinuierlich Mitarbeitereinblicke durch Pulsbefragungen. Sie erhalten aber auch Handlungsempfehlungen wie „Check-ins planen“, „Feedback geben“ oder „wichtige Ereignisse feiern“. Das Mitarbeiterengagement-Center in Oracle Touchpoints ermöglicht es Mitarbeitern, ihre Erfolge und Zufriedenheit aktiv zu steigern. Es dient als zentraler Ort, an dem Check-in-Themen definiert und organisiert werden können, die Meeting-Historie überprüft werden kann, kontinuierlich Feedback gegeben wird und Handlungsvorschläge bereitgestellt werden.

Oracle ME ist eine offene Plattform, die mit der gesamten Oracle Fusion Cloud Applications Suite Verknüfungen hat. Sie verbindet sich ausserdem problemlos mit Systemen von Drittanbietern, automatisiert ihre Prozesse und erlaubt die Nutzung einer Vielzahl Kanäle wie E-Mail, SMS, Webbrowser, Kooperationstools und Videokonferenzen. HR-Teams und Führungskräfte können Änderungen in Oracle ME problemlos verwalten und sich an die dynamische Arbeitsumgebung anpassen, ohne Hilfe vom IT-Support. Dadurch können Mitarbeitererfahrunge n, die der einzigartigen Kultur eines Unternehmens entsprechen, einfacher bereitgestellt werden.

Branchenstimmen:

«Oracle ME ist die Geburtsstunde einer neuen Kategorie. Heutzutage hat jeder eine Antwort auf das Thema Employee Experience, aber Oracle geht noch einen Schritt weiter», sagt Jason Averbook, Branchenanalyst, Mitbegründer und CEO von Leapgen. «Was wir bisher als Luxus betrachteten, wenn es um personalisierten Support und Mitarbeiterkommunikation ging, ist jetzt eine Notwendigkeit. Oracle erfüllt die Erwartungen moderner Mitarbeiter und mehr – und das ist kein Nice-to-have. Proaktives Zuhören, kontextbezogene Beratung und personalisierte Kommunikation sind genau das, was die Belegschaft braucht und verdient, und Oracle ME liefert das.»

«Einer der Schlüssel zu einer positiven Erfahrung für unsere Mitarbeiter und Manager ist es, ihnen die Kontrolle über ihre Informationen und ihre Teams zu geben. Mit Oracle Lösungen wie HR Help Desk, Digital Assistant und Experience Design Studio konnten wir Managern helfen, gängige Aufgaben wie die Versetzung von Mitarbeitern in einem Bruchteil der Zeit zu erledigen, die sie vorher benötigten. Jetzt haben sie wieder mehr Zeit, um sich auf die Wertschöpfung des Unternehmens zu konzentrieren», so Gareth Abreu, Principal Technology Delivery Manager, HCM, bei The Co-op. «Wir freuen uns sehr über die kontinuierlichen Bemühungen von Oracle, die Mitarbeitererfahrung mit Innovationen wie Journeys und der gesamten Oracle ME-Plattform zu verbessern, die den Erfolg unserer Belegschaft und damit unseres Unternehmens weiter vorantreiben wird.»

„Es ist aufregend, dass Plattformen wie Oracle ME auf den Markt kommen und Unternehmen dabei helfen, einige der aktuell wichtigsten Personalherausforderungen zu meistern. Man kann keine Probleme lösen, wenn man nicht weiss, dass sie existieren. Daher ist es wichtig, dass Organisationen Interesse daran zeigen, wie sich ihre Mitarbeiter fühlen. Das ist der erste Schritt, um das Vertrauen der Belegschaft zu gewinnen“, so Tim Sackett, Präsident von HRUTech.com. „Der nächste Schritt – und wahrscheinlich der wichtigste – ist es, ihre Wünsche bei strategischen Entscheidungen miteinzubeziehen, damit sie sich gehört fühlen. Jeder Mitarbeiter ist eine einzigartige Person, und um ihn an Ihr Unternehmen zu binden, müssen Sie ihn auch so behandeln.“ (Oracle/mcps)