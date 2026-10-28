Oracle und OpenAI erfinden Enterprise Computing für das KI-Zeitalter neu

Oracle AI World, Las Vegas – Oracle hat heute eine bedeutende neue Zusammenarbeit mit OpenAI angekündigt, um neu zu definieren, wie Unternehmen weltweit im KI-Zeitalter arbeiten. Durch die Zusammenführung von OpenAI-Modellen, ChatGPT und Codex mit Oracles Anwendungen, Daten und Cloud-Infrastruktur setzen beide Unternehmen KI direkt in den Systemen und Abläufen international tätiger Kunden ein. Eine erweiterte Produktsuite unterstützt Mitarbeiter dabei, systemübergreifend mit KI zu arbeiten, Anwendungen zu entwickeln und bereitzustellen, Sicherheitslücken zu identifizieren und zu beheben, und bietet eine integrierte Grundlage zum Aufbau und Betrieb von Unternehmen.

„OpenAI verändert grundlegend, wie Unternehmen geschäftliche Herausforderungen lösen – von Chat über Coding bis hin zu Analytik und autonomen Agenten“, sagte Clay Magouyrk, CEO von Oracle. „Mit dieser neuen Produktsuite verbinden wir OpenAIs transformative KI-Fähigkeiten mit Oracles Anwendungen, Daten und Cloud-Infrastruktur – Technologien, welche die geschäftskritischsten Abläufe von Unternehmen auf der ganzen Welt betreiben.“

„Immer mehr Unternehmen entscheiden sich für OpenAI, da wir die KI-Integration in bestehende Tools und Systeme stark vereinfachen.“, sagte Greg Brockman, President und Mitgründer von OpenAI. „Unsere erweiterte Partnerschaft mit Oracle bringt diesen Vorteil zu noch mehr Unternehmen und verankert Frontier-KI im Tagesgeschäft – so können Teams Software schneller entwickeln, ihre Sicherheitssysteme verbessern und noch komplexere Wissensarbeit übernehmen.“

Oracle und OpenAI setzen KI in folgenden Bereichen ein: Unternehmensabläufe, Anwendungsentwicklung, Cybersicherheit und Unternehmensgründung.

Das Unternehmen über ChatGPT steuern

OpenAI und Oracle teilen die Mission, den Standard für ein „agent-ready» Unternehmen zu setzen. Beide Unternehmen kooperieren über den gesamten Innovationszyklus hinweg, um Oracles Anwendungen für Agenten zu transformieren und sie als einheitliches Paket in ChatGPT zu integrieren.

Oracle AI Workspace bietet eine einzige Benutzeroberfläche, die OpenAI-Frontier-Modelle mit Oracle-Anwendungen, Unternehmensdaten und Cloud-Diensten zusammenführt. Über die Plugins in ChatGPT auf Oracle AI Workspace können Mitarbeitende auf Informationen zugreifen, genehmigte Geschäftsabläufe abschliessen und gemeinsam mit Oracle-Systemen arbeiten. Die Lösung ist darauf ausgelegt, Oracle Fusion Applications, Oracle NetSuite, Oracle AI Database, Oracle Cloud Infrastructure (OCI) sowie weitere Unternehmenstools und Datenquellen zu verbinden.

Oracle AI Workspace macht die gesamte Bandbreite der Oracle-Fähigkeiten „agent-ready» und für ChatGPT-Nutzer zugänglich. Nutzer können Geschäftsziele beschreiben, und die in ChatGPT integrierten Plugins stellen die passenden Oracle-Tools und -Informationen zusammen, um diese zu erreichen. Mit ChatGPT bringt Oracle AI Workspace KI direkt in den Workflow des Unternehmens – unter Beibehaltung der für den Unternehmensbetrieb erforderlichen Governance, Genehmigungen und Kontrollen.

Sicherheit mit Frontier-KI stärken

Oracle und OpenAI arbeiten daran, fortschrittliche Sicherheitstests für Organisationen einfacher umsetzbar zu machen. Oracle AI Security Mesh, ein Managed Service, der OpenAI-Cyber-Modelle nutzt, hilft Kunden dabei, Schwachstellen in ihren Anwendungen und ihrer Infrastruktur – über OCI, andere Clouds und On-Premises-Umgebungen hinweg – zu finden und zu beheben, bevor Angreifer sie ausnutzen können.

Der Dienst kombiniert OpenAI-Frontier-Cyber-Modelle mit Oracles Testwerkzeugen, unabhängiger Validierung, Testinfrastruktur und von Oracle verwalteten operativen Schutzmassnahmen, sodass Kunden keine eigenen agentischen Verteidigungs-/Angriffssysteme aufbauen und betreiben müssen. Kunden legen fest, wo Tests autorisiert sind, und kontrollieren deren Umfang, während Oracle die Schutzmassnahmen verwaltet, um das Risiko von Ausfällen oder Geschäftsunterbrechungen während der Tests zu verringern.

Ideen in Unternehmensanwendungen verwandeln

Oracle App Composer hilft Mitarbeitenden dabei, Ideen in Unternehmensanwendungen zu verwandeln, die wiederkehrende geschäftliche Aufgaben lösen – ohne dass Programmierkenntnisse zum Erstellen oder zur Wartung erforderlich sind. Nutzer können Anwendungen mit Codex erstellen, während Oracle die Bereitstellung und den Betrieb auf OCI übernimmt. Oracle App Composer verbindet Anwendungen mit genehmigten Oracle-Daten und -Workflows und bietet Zugriff auf OCI-Dienste, einschliesslich OCI Kubernetes Engine und Oracle Autonomous AI Database. Zudem werden Unternehmensidentität, Berechtigungen, Netzwerk, Audit und Anwendungslebenszyklus-Kontrollen angewendet, sodass Organisationen KI-generierte Anwendungen von der Idee bis zur sicheren Unternehmensbereitstellung im grossen Massstab führen können.

Oracle App Composer unterstützt zudem APEXlang, eine neue Oracle-Technologie, die Kunden die Geschwindigkeit der generativen Entwicklung bietet, ohne undurchsichtigen Anwendungscode zu erzeugen, der schwer zu warten ist.

Unternehmen vom ersten Tag an mit KI aufbauen

Das Oracle AI SMB Bundle ist ein neues Einstiegspaket, das kleinen Unternehmen jährlich Cloud-Guthaben von Oracle im Wert von 12.000 US-Dollar zur Verfügung stellt. Damit erhalten sie die KI-Tools, die sie benötigen, um Produkte zu entwickeln, ihre Geschäftsabläufe zu steuern und ihr Unternehmen auszubauen. Das Bundle vereint ChatGPT Business für die tägliche Arbeit, Oracle AI Workspace für den Zugriff auf Geschäftsanwendungen und -daten über ChatGPT, Codex und Oracle AI App Composer zur Entwicklung von Apps sowie OCI für deren Bereitstellung. Ebenfalls enthalten ist NetSuite QuickStart, das eine Grundlage für die Verwaltung zentraler Geschäftsabläufe wie Rechnungsstellung und Cashflow bietet. Es gelten Geschäftsbedingungen und Einschränkungen.

Weiterführende Ressourcen

(Oracle/mc/ps)