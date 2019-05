PartnerRe und dacadoo lancieren gemeinsames Pilotprogramm für Wearables

Zürich – Der Rückversicherer PartnerRe und dacadoo, ein Vorreiter in der Aufbereitung digitaler Daten im Gesundheitsbereich, haben ein gemeinsames Pilotprogramm für Wearables lanciert. Ziel des Programms ist es, die durch Wearables in Echtzeit gesammelten Informationen zu Gesundheit und Wohlbefinden der Nutzer zu analysieren – und den Kunden von PartnerRe zur Verfügung zu stellen. Mit diesen Analysen will PartnerRe ihre Kunden in den Lebens- und Krankenversicherungssparten darin unterstützen, Daten von Wearables für ein verbessertes Underwriting sowie allgemein für eine engere Kundenbindung zu nutzen.

Als Teil des Programms hat PartnerRe alle Mitarbeiter an ihre Standorte Zürich und Paris eingeladen, an einem sechsmonatigen Pilotprojekt teilzunehmen, um den Nutzen und Einfluss von Wearables und Gesundheitsplattformen auf das Verhalten der Teilnehmer zu untersuchen. Über die dacadoo Online-Platform, die Motivationstechniken aus der Verhaltensforschung mit Erfahrungen aus Spielen (Gamification) und sozialen Netzwerken kombiniert, können Teilnehmer ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden beobachten und durch Fitness aktiv steuern. Die Daten aller Nutzer der dacadoo Online-Platform bleiben vertraulich und werden nicht weitergegeben.

Marc Archambault, CEO der Leben- und Krankenrückversicherung bei PartnerRe erklärte: “Wir freuen uns über dieses Pilotprogramm mit dacadoo. Mit ihm können wir Gesundheit und Wohlbefinden unserer Mitarbeiter fördern, während wir gleichzeitig wichtige Erkenntnisse über das Potential der Wearables Technologie gewinnen.

Mit unseren hochentwickelten Datenanalyse-Techniken ist es uns möglich, aus diesen Erfahrungen Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln: Viele Versicherer interessieren sich für den Einsatz von Wearables, um wertvolle Schlüsse aus dem individuellen Risikoverhalten zu ziehen, beispielsweise in der Angebotsoptimierung.“

Peter Ohnemus, Präsident und CEO von dacadoo, fügte hinzu: “Wir sind stolz, dass PartnerRe die Gesundheitsplattform von dacadoo für dieses innovative Pilotprogramm mit ihren Mitarbeitern ausgesucht hat und freuen uns auf eine erfolgreiche Partnerschaft.“ (dacadoo/mc)

Über dacadoo

dacadoo ist ein weltweit tätiges Schweizer Technologieunternehmen, das die digitale Transformation im Gesundheitswesen und in der Versicherungsindustrie vorantreibt. Mit Sitz in Zürich, Schweiz, entwickelt und betreibt dacacoo eine digitale Gesundheitsplattform, die die Menschen dabei unterstützt, gesünder und aktiver zu leben. Basierend auf über 300 Millionen Personenjahren klinischer Daten bieten der patentierte dacadoo Gesundheitsindex und die dacadoo Risk Engine nützliches Feedback für Endverbraucher sowie Informationen zu Krankheitsrisiken und der Gesamtmortalität für Versicherer. Zu den Kunden von dacadoo gehören Lebens- und Krankenversicherungen, Anbieter von betrieblichem Gesundheitsmanagement sowie grosse und mittelständische Unternehmen.

Über PartnerRe

PartnerRe Ltd. ist ein weltweit führender Rückversicherer, der Versicherungsunternehmen dabei unterstützt, ihre Ertragsvolatilität zu reduzieren, ihr Kapital zu stärken und ihr Wachstum durch Rückversicherungslösungen zu erhöhen. Risiken werden weltweit in drei Geschäftssparten gezeichnet: Sach- und Haftpflicht, Spezialsparten sowie Leben und Kranken. Für das am 31. Dezember 2018 beendete Geschäftsjahr wurden Gesamteinnahmen von US$ 5,6 Milliarden erzielt. Am 31. Dezember 2018 hatte das Unternehmen ein Gesamtvermögen von US$ 22,8 Milliarden, ein Gesamtkapital von US$ 7,9 Milliarden und ein Eigenkapital von US$ 6,5 Milliarden. PartnerRe verfügt über ausgezeichnete Finanzkraftbewertungen: A.M. Best A / Moody’s A1 / Standard & Poor’s A+.